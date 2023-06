Lo que la política debe encarar en materia ambiental por Manfred Steffen

Todos los años celebramos el Día del Ambiente y se expresa preocupación por la contaminación de los mares, las islas de plástico, la destrucción de los ecosistemas. Sin embargo, poco cambia en la política. Presentamos sugerencias para que los partidos incorporen el problema y lo trabajen.

Los problemas en materia ambiental están en directa relación con un sistema de vida basado en el crecimiento constante. Si bien la academia hace décadas advierte que ya alcanzamos los límites del uso de recursos en el planeta (1), el aumento en el consumo sigue siendo la medida del éxito.

La fragilidad de nuestro entorno solamente aparece en los titulares cuando se produce una catástrofe o una interrupción en el suministro. Apenas se logra restaurar la «normalidad», volvemos a olvidar la crisis y sus posibles aprendizajes. Sin embargo, los sacudones no se van a detener.

Política y conflictos ambientales

Es ineludible repensar los modelos de desarrollo de nuestras sociedades e incorporar la materia ambiental a la agenda política. Está documentada la afectación de ecosistemas indispensables para la vida humana, y se prevén eventos climáticos extremos más frecuentes y más intensos. A largas sequías seguirán inundaciones, como se puede apreciar, por ejemplo, en regiones de Italia. Aumentará la frecuencia de los enfrentamientos por el acceso al agua escasa, como sucede en México. Las explotaciones de recursos como el litio requerirán de enormes cantidades de energía y agua. La política no debería correr detrás de los problemas. Aparecerán conflictos que no podrán ser solucionados con parches. Es necesario anticipar las crisis que vendrán.

Los partidos políticos deben llamar los problemas por su nombre y trabajar en estrategias sostenibles para enfrentarlos. Habrá crisis del agua, se agotarán recursos considerados infinitos y nuevas pandemias serán posibles. Si los problemas no son encarados a tiempo desde la institucionalidad política, si los partidos democráticos no son capaces de liderar, las propuestas autoritarias y populistas ganarán apoyo.

Claves para una política ambiental

Algunas claves para los partidos políticos y su aproximación a una gestión ambiental responsable:

• Gestión del riesgo

El cambio climático se manifiesta con fenómenos climáticos extremos. Esto no debería ser una sorpresa. No es viable proponer políticas basadas en una disponibilidad de los recursos y una estabilidad climática que no existirán en el futuro. Los partidos políticos deben incorporar los escenarios de riesgo y de escasez como parte de su oferta electoral. El ahorro en la utilización de agua y energía debe ser parte de sus planes de gobierno. Para trabajar estos temas en forma sólida se recomienda incluir referentes en el tema.

• Costos ambientales

La necesidad de internalizar los costos ambientales de los emprendimientos económicos no es una novedad. A medio siglo de la Conferencia de Estocolmo (2), ningún partido político puede desconocer los principios del desarrollo sostenible. El enfrentamiento entre economía y ambiente es estéril. No tiene sentido un emprendimiento que mejora el PBI a costa de daños en el ecosistema sobre el que se realiza. El desafío para los partidos políticos es congeniar la creación de actividad y empleo con la preservación de los servicios ecosistémicos de los que dependemos. Por ejemplo, la preservación de los humedales y los bosques ribereños no es una actividad idealista, sino que es parte de la planificación estratégica de la gestión de los recursos hídricos.

• Transición energética

La energía proveniente de combustibles fósiles no es viable a mediano plazo. Los Acuerdos de París (3) comprometen a los Estados con una dramática reducción de emisiones de gases invernadero. Esto implica un sostenido esfuerzo en el cambio de la infraestructura y también en los hábitos de consumo. En un futuro no tan lejano no será más posible utilizar vehículos con estos combustibles fósiles. Profundizar y acelerar la transición energética es parte ineludible de la agenda política.

• Ciudadanía

Los partidos deben evitar la promesa fácil basada en falsos supuestos. El mundo será crecientemente complejo y disruptivo. El cambio climático provocará la aparición de enfermedades que afectarán cultivos y a personas (4). La mayor ocurrencia de eventos extremos pondrá a prueba costosas infraestructuras, por ejemplo, debido al aumento del nivel del mar. Estas situaciones exigen un intercambio maduro con la ciudadanía y no alcanza con votantes y consumidores. Se requiere de ciudadanos conscientes en el uso de los recursos, en particular, del agua y la energía. Los partidos deben alentar esta actitud y deben habilitar el debate constructivo entre los intereses a corto plazo y la responsabilidad respecto a las generaciones futuras.

• Diálogo con la ciencia

Para poder implementar políticas sostenibles es necesario tener en cuenta el conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas. No es posible ni se espera que cada político sea especialista en temas ambientales y de energía. Por eso, el diálogo con la academia debe ser parte de la rutina de comisiones partidarias dedicadas al tema. El diálogo con la ciencia, a los efectos de acercarse a una política basada en evidencia, debe ser parte de la formación de los dirigentes políticos jóvenes. Esto aplica también a la actividad legislativa, que debe comprender siempre la participación de especialistas.

Los partidos políticos son indispensables para la democracia. El avance del populismo y los liderazgos carismáticos no son una opción. Los partidos políticos tienen la legitimidad del voto y responden frente al electorado por su gestión.

Sin embargo, los partidos no solo se deben a sus votantes. Como gestores de la cosa pública, son responsables también del bienestar de las generaciones futuras. No es éticamente aceptable implementar políticas a costa de los que vendrán luego. Por ello, el desafío es grande, no hay tiempo que perder.

1. Límites del planeta – https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

2. Conferencia de la NNUU sobre el Medio Ambiente – https://www.un.org/es/conferences/environment/stockholm1972

3. Acuerdo de París – https://www.un.org/es/climatechange/paris-agreement

4. Cambio climático y enfermedades – https://cordis.europa.eu/article/id/430229-climate-change-the-culprit-in-the-covid-19-pandemic/es