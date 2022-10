Mirando a través de una cebolla de vidrio. por Pablo Galante

El 9 de octubre de 1940 en Liverpool y durante un bombardeo nazi,nació John Winston Lennon.Compositor antes de los 16 años, edad en la que conoció a Paul Mac Cartney , Lennon invitó a Paul a formar parte de cuatro grupos de rock sucesivos el último de los cuales se llamó The Silver Beatles“ antes de llegar al quinto y definitivo The Beatles a partir de 1960. El 6 de junio de 1962 entraran en el contrato final el genial productor George Martin y el baterista Ringo Starr (Richard Starkey).

Promocionados en el período 1962-1967 por su excelente manager, el productor Brian Epstein, The Beatles, comenzaron un nuevo período a partir de la muerte de éste. Así fue que se realizó el film Submarino Amarillo, gracias a una vieja idea propuesta por el difunto. El grupo grabaría cuatro discos en esta “etapa de madurez”: The Beatles, Yellow Submarine, Abbey Road y Let it Be. Según comentó Lennon, la decisión de alejarse del grupo le surgió en 1966, cuando fue invitado a España a participar como protagonista del film Cómo Gané la Guerra con Peter Sellers, film dirigido por Richard Lester. Fue también en España donde compuso la icónica canción Strawberry Fields y más tarde una canción* en clave, que significaba un alejamiento del grupo, grabada en 1968 en el famoso The Beatles, también conocido como “Album Blanco”.

El tema en cuestión, Cebolla de Vidrio*, (Glass Onion) significaba un repaso de Lennon a las canciones que había compuesto o participado (Strawberry Fields, I am The Walrus, Lady Madonna,The Fool on the Hill, Fixing a Hole).

“Para ver cómo vive la otra mitad, mirando a través de una cebolla de vidrio”

“Te hablé de campos de frutilla,

tú ya lo conoces, el sitio donde nada es real

bueno, pues he aquí otro lugar al que puedes ir

y donde todo fluye

mirando a través de los tulipanes inclinados

para ver como vive la otra mitad

mirando a través de una cebolla de vidrio.

Te hablé de la morsa y de mí

estamos lo más cerca que podemos estar

bueno, pues aquí va una pista para todos:

la morsa era Paul.

Sobre una viga de hierro colado

Lady Madonna trata de ganarse la vida

mirando a través de una cebolla de vidrio

Te hablé del tonto de la colina

y ahora te digo que aún sigue allí

Hay otro sitio donde puedes estar

presta atención

Tapando un agujero en el océano

tratando de ensamblar una cola de milano

mirando a través de una cebolla de vidrio.

Una frase del tema “The Walrus was Paul”,fue centro de muchas mitologías: si bien The Walrus ,era un personaje de Alicia en el país de las Maravillas”de Lewis Carroll- una especie de Biblia para John Lennon-decir que Mac Cartney era el polémico y absurdo personaje era maltratarlo un poquito, cosa que Lennon continuó haciendo aún en su carrera solista comenzada en 1969 y terminada con su trágica muerte el 8 de diciembre de 1980. De hecho, Lennon, había invitado a participar a Paul en sus propios grupos, desde 1956 y tan sólo bastó que la polémica artista Yoko Ono entrara en su vida, para que Lennon, decidiera en 1969 durante la grabación del último disco de los Beatles (a pesar de que apareció penúltimo) Abbey Road, decirles a todos que abandonaba los Beatles. El primer sorprendido fue Mac Cartney quien no sólo había contribuido a unir a sus tres compañeros luego de la muerte de Epstein con el proyecto Magical Mistery Tour (y unos meses después con el otro proyecto Sargent Peppers) sino que ahora seguía interesado en volver a las actuaciones con público presente, abandonadas desde 1965. Contrariamente a eso, al decir de Lennon, seguir con The Beatles, era permanecer en la adolescencia y el verbo crecer parecía estar implícito en la aparición de su compañera japonesa y en las diferencias de puntos de vista con Mc Cartney.

UN DIA EN LA VIDA-

John Lennon, al igual que el músico uruguayo Eduardo Darnauchans, había hablado varias veces con la muerte, dialogado largamente. En el tema Yer Blues(del álbum Abbey Road) había consignado: “ sí estoy solo y quiero morir/sino estoy ya muerto/ tu conoces la razón, chica/Por la mañana, quiero morir/por la tarde quiero morir/mi madre era del cielo/mi padre era de la tierra /Pero yo soy del universo/ y sabes lo que eso significa…/el aguila picotea mis ojos/el gusano lame mis huesos./.Me siento tan suicida como el Sr.Jones de Dylan/ Una nube negra atraviesa mi mente/una niebla azul envuelve mi alma/ Me siento tan suicida que hasta odio mi rock and roll/quiero morir, sí, quiero morir/sino estoy ya muerto/ tu conoces la razón,chica.”

El otro tema “The Ballad of John And Yoko” grabado en 1968 (Album Blanco) decía:

“Ni siquiera nos van a dar una oportunidad. / ¡Cristo! Sabes que no es nada fácil, sabes lo difícil que puede llegar a ser/ Si todo sigue así me van a crucificar”

En “Come Together” (de Abbey Road) “No saca brillo a sus zapatos/ tiene los pies amoratados y unos extraños dedos/ defeca en la Coca-Cola. Y dice: yo te conozco, tú me conoces. Lo único que puedo decirte es que tienes que liberarte/uníos a mí ahora mismo uníos/ Arrea con lo que encuentra/tiene botas de morsa/ y patillas a lo Yoko Ono/podría partirle el espinazo a cualquiera/sus pies remolonean bajo las rodillas/ si lo encuentras en su butaca puedes diagnosticar su dolencia/ uníos a mí ahora mismo. Unío /es de una simpatía arrolladora/necesita urgentemente un toque de atención/tiene agua turbia/es un filtro Mojo/ dice: “uno y uno y uno hacen tres” /Tiene que ser bien parecido, porque resulta difícil verlo/Uníos a mí /ahora mismo/uníos”. ____________