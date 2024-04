No, Ministro Martinelli, los homicidios aumentaron por Edgardo Rubianes

Número de Homicidios (de acuerdo a ONVC)

2015 298 2020 343

2016 277 2021 314

2017 291 2022 388

2018 426 2023 383

2015-2018 1292 2020-2023 1428

2019 395 2024 1er trim 81 + X

2015-2019 1687 2020-2024 ¿?

El pasado 2 de abril el Ministro de Interior Nicolás Martinelli informaba a través de X (ex twitter) que las cifras del primer trimestre de 2024 confirmaban la baja de los delitos y en particular los homicidios lo hacían en un 17,3% respecto a igual trimestre del año anterior. Un descenso mayúsculo. El porcentaje surgía de relacionar las 81 muertes caracterizadas de ese modo por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad (ONVC) del Ministerio con las 98 registradas en 2023. Los medios de prensa rápidamente se hicieron amplio eco de la novedad y, por su parte, el subsecretario Pablo Abdala se ufanó en la misma red por la “tendencia sostenida desde el año 2020”.

Es frecuente escuchar que no debieran manejarse ciertas cifras o porcentajes referidos a ciertos hechos utilizando a períodos temporales cortos y que lo correcto es considerar tendencias con mayor temporalidad. Por lo visto el ministro Martinelli no es afín a ese criterio y a las pocas horas de terminado el trimestre ya lanzaba públicamente la información, sin siquiera evaluar un posible aumento de la cifra por el devenir sanitario de algún herido grave o nueva caracterización de alguna muerte dudosa.

Sabemos, que en tiempos de la llamada posverdad, lo importante es que algo aparente ser cierto y no que efectivamente lo sea. Y, es particularmente frecuente utilizar datos parciales seleccionados para construir una imagen generalizada de algún tema. Por el contrario, creyendo que lo relevante es analizar los procesos con mayor rigurosidad en esta nota nos focalizaremos en el largometraje y no en la foto seleccionada. Para ello utilizamos la información disponible sobre homicidios que el propio Ministerio del Interior ha reconocido como válida y que está incluida en un trabajo de investigación académica publicado recientemente (1). El trabajo recoge datos relevados por la ONVC entre 2012 y 2022 y nosotros lo actualizamos con lo informado para el año 2023 y de lo que va del 2024.

Cabe consignar una observación nada menor surgida del estudio de las cifras aportadas por el ONVC: la sorpresiva evolución que tuvo el número de muertes registradas como “dudosas”. Hasta el año 2019 fueron clasificadas de ese modo aproximadamente una muerte dudosa cada cuatro homicidios (año 2018: 106 y 426 respectivamente) pero a partir de 2020 esa relación aumentó y pasó a ser de dos muertes dudosas cada cuatro homicidios (año 2022: 203 y 388 respectivamente). Lo anterior, como se recordará, ha sido públicamente discutido y los propios investigadores indican en el trabajo que “en todos los años se supera el límite establecido por el Protocolo de Bogotá de un máximo de 10% de casos indeterminados”. Pero vayamos a los datos oficiales de homicidios que están sistematizados en la tabla adjunta y analicemos lo que indican sobre el último gobierno frenteamplista y lo que va del actual.

136 homicidios más en el cuatrienio: 10,5%

Cuando se compara los homicidios ocurridos durante los primeros cuatro años del último gobierno frenteamplista (2015 a 2018) con el correspondiente período transcurrido del actual (2020 a 2023) se observa un claro incremento durante ésta última administración. El total de homicidios durante el cuatrienio frenteamplista fue de 1.292 mientras que en el cuatrienio multicolor se alcanzó la cifra de 1.428. El aumento fue de 136 homicidios, un 10,5% más.

Habrá quienes cuestionen la no inclusión del año 2019, que tuvo una cifra alta de homicidios (n=395). Pues bien, consideremos entonces todo el último quinquenio frenteamplista (de 2015 a 2019). La cifra quinquenal total alcanza los 1.687 homicidios. El promedio anual del quinquenio da 337 homicidios y por su parte el promedio anual del cuatrienio multicolor da 357, es decir 20 homicidios más por año. Ahora completemos un quinquenio multicolor equivalente, estimando cuál podría ser el número total del año 2024 sabiendo que ya ocurrieron 81 homicidios durante el primer trimestre. A la fecha hay registrados 1.509 homicidios y restan tres trimestres. Para igualar la cifra total del gobierno anterior deberían darse 59 o menos homicidios por trimestre, en cada uno de ellos. Algo que nunca ocurrió desde que se llevan registros.

En resumen, mire por donde se mire la conclusión es clara: durante el quinquenio de gobierno multicolor la cifra total de homicidios será mayor respecto al gobierno frenteamplista anterior.

Es muy probable que durante los próximos meses se insista con esas declaraciones de Martinelli para construir un relato de falsa disminución de los homicidios. Si bien los datos al respecto son incontrastables, para la coalición oficialista es fundamental imponer en la campaña electoral una posverdad: durante este gobierno los homicidios disminuyeron respecto al anterior del Frente Amplio. Nada más lejos de una verdad que esa aseveración, pero cinco años atrás los actuales gobernantes asumieron ese compromiso y el fracaso no puede quedar evidenciado. Digamos finalmente que difícilmente pueda modificarse una cruda realidad, como la que estamos tratando, sí, conociéndola, se insiste en desinformar al respecto. No, señor Ministro, ese no es el camino.

