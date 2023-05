Oscar Estevez: “En la actuación uno se mete en el lugar del otro, logra mayores niveles de empatía” por Martín Imer

Este jueves llega a las salas Amores pendientes, nueva película del realizador Oscar Estévez que es también una nueva incursión del cine nacional en el terreno de la comedia romántica luego de Julio – felices por siempre. En esta oportunidad se apuesta a una narrativa coral con un disparador común: la eterna pregunta de si hombres y mujeres pueden ser solo amigos o hay una segunda intención detrás de cada vínculo. A partir de la obra de teatro de uno de los protagonistas, en donde retrata una historia de amor con una amiga a la que no ve hace muchos años (la cual justo vuelve a su vida para ver la obra), todos los personajes de la cinta se cuestionan sus amistades y sus amores, lo que termina cambiando radicalmente sus vidas. Charlamos con el director sobre su gusto por el género y el largo proceso para llevar el filma la pantalla grande.

¿Cómo surge la idea de Amores pendientes?

Yo había escrito por primera vez una obra de teatro; yo vengo del mundo audiovisual y había trabajado mucho como guionista y director, pero si bien me había acercado al mundo del teatro desde chico en experiencias como estudiante de actuación, no había escrito nunca teatro ni dirigido teatro, y dirigí una obra en el marco de un ciclo que se llamaba Cuestión de amor, que eran tres obras distintas que abordaban el amor desde distintos lugares. Y en la medida que la estábamos ensayando me puse a pensar en la idea de cómo no hacer la obra sino utilizar esa experiencia para escribir una peli y que sucedieran cosas en función de mi experiencia escribiendo teatro.

¿Siempre le interesó la comedia romántica o fue algo que surgió de su experiencia?

Me interesó siempre. Yo tengo algunos guiones que se han filmado (y tengo muchos otros que no) y también tuve una experiencia de algunos años haciendo televisión donde algunas de las cosas que escribí tenían un corte similar al de Amores pendientes. Es un género que me gusta mucho, cuando está bien hecho. Me gusta mucho el cine de Richard Curtis, lo que ha escrito y dirigido, y algunas de mis películas preferidas tienen que ver con el género como Alta fidelidad, Casi famosos, que no es una comedia romántica, pero en cierto modo lo es; hay pelis que me gustan mucho que abordan el tema del amor, los vínculos.

¿Es difícil hacer ese tipo de películas en Uruguay con la idiosincrasia uruguaya?

No es una pregunta que te pueda contestar, yo creo que como a mí me gusta yo me siento cómodo realizándolo. Y las actrices y los actores con los que trabajé, que aparte ya venían trabajando en ese ciclo de teatro, ya los conocía, y algunos habíamos filmado cosas juntos, todos han atravesado en algún momento la filmación (yo tengo una escuela con Cecilia Caballero que se llama La escena, de actuación en audiovisuales) y era gente con la que estaba muy cómodo entonces no me fue difícil y nos divertimos mucho trabajando en la peli. No sé en general y no se para el público,pero siento que Amores pendientes es una comedia romántica recontra uruguaya, desde la manera de hablar hasta algunas actitudes muy típicamente nuestras, de resolver algunos temas sentándose a tomar mate, no sé, yo la siento muy así.

Usted también es el alma mater de la escuela de actuación La escena. ¿Cómo está luego de la pandemia ese mundo de las personas que se animan a actuar, hay un crecimiento o una caída?

Yo creo que hay un crecimiento, por lo menos en lo que se refiere a la escuela, nosotros trabajamos con cupos y siempre tenemos los cupos llenos, siempre nos queda gente en lista de espera, gente que se muestra muy interesada durante el año y se quiere sumar a entrar a la escuela, creo que mismo durante la pandemia a los que les gusta la actuación y querían entrar en ese mundo con la expectativa de conocerlo más por dentro se les abrió esa necesidad de lo expresivo, de vincularse desde otro lugar a nivel social. La actuación es muy buena, uno se pone en el lugar del otro, generalmente tiene que hacerlo todo el tiempo, entiende más al otro, logra mayores niveles de empatía si uno atraviesa por el mundo de la actuación, y creo que en la pandemia mucha gente encontró ahí un lugar donde esas incertidumbres que se produjeron, las soledades y eso, poder combatirlas.

¿Cómo fue para usted ver la peli con el público y qué espera que pase en su estreno en salas?

Es muy lindo verla con público, yo ya la había visto en un par de festivales, dos en Uruguay y uno en Argentina, y una peli que es una comedia uno sabe o pretende saber en los lugares en donde el público tiene que reaccionar y está muy pendiente de eso a ver si la peli funciona o no, por suerte parece que está funcionando, espero que el boca a boca funcione, porque si es por las reacciones que he tenido en estos encuentros con el público en sala la peli la disfrutan entonces espero que eso se comunique. En realidad, creo que es lo más lindo es que la gente la vaya a ver al cine; yo consumo mucho cine en mi casa, en la escuela tengo armado un cine, pero ir al cine es una experiencia única y ojalá funcione el boca a boca para que se comente y la peli la puedan disfrutar ahí.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.