Presente y Futuro del Arte (Parte I) por Alejandra Waltes

Con la irrupción de los softwares gráficos, la espontaneidad y la improvisación son dos características que desaparecen del arte. La misma técnica en la que se conjugan fractales, fotografías y pintura digital, hace que sea un arte reflexivo. El proceso de investigación, experiencia y técnicas se conjugan en la obra y es en esa síntesis en la cual el artista construye su propia impronta.

El Arte Digital es una disciplina creativa de las artes plásticas, una nueva tendencia surgida en torno a la aplicación de programas vectoriales y gratificadores, que comprende obras en las que se utilizan elementos digitales que son imprescindibles en el proceso de producción o en su exhibición, manifestando estas obras mediante soportes digitales o al menos tecnológicamente avanzados. La representación clásica de los objetos se encuentra detrás es un código matemático, siendo uno de los puntos fuertes su capacidad para crear mundos alternativos como forma de expresión, pero con una realidad excepcional, empleando técnicas como la programación de la física del entorno y los comportamientos de los objetos de ese entorno. La primera exposición de este tipo de arte, representados por máquina electrónica, fue en 1953 en Sanford Museum. En ese preciso instante, que por otro lado los estilos de arte que estaban destacados eran el expresionismo abstracto y el informalismo, la reproducción de los gráficos gracias a las maquinas comenzó a multiplicarse hasta que al final alcanzo el éxito esperado. El alemán George Nees es uno de los primeros teóricos y artistas del arte digital. Realizó su primera exposición en el año 1965, sobre gráficos realizados con un ordenador. La norteamericana Laurence Gartel es otra de las figuras importantes dentro de dicha corriente. Hizo uso de su ordenador para darle forma a nuevas obras artísticas, e incluso para retocar sus propias fotografías. El suizo Yves Netzhammer es también importante en la historia del arte digital, porque ha desempeñado un papel esencial en la animación en tres dimensiones, así como Margaret Eicher, Myron Krueger y Vera Molnar. Según los artistas de este estilo de arte no hay gran diferencia entre una paleta gráfica de un pincel. Aun lo más habitual es encontrar varios grupos de este tipo de arte que están basadas en el soporte que utilicen. Los escultores digitales usan el espacio virtual como zona de creación usando para ello software de 3D y con esto se llegan a desplazar los conocimientos tradicionales que se tenían a la escultura mediante innovadores contextos de creación de obras. Gracias a la tecnología que hoy en día hay, muchos escultores virtuales trasladan sus obras artísticas a un medio físico a través de máquinas de prototipo rápido, entre otros objetos utilizado en los laboratorios de ingeniería. Dentro del arte digital se ha de destacar que hay algunos artistas, como por ejemplo Joaquín Cervera y Elizabeth, que usan las tecnologías digitales para fabricar su obra de arte pero las maquetas y los planos se realiza mediante las técnicas tradicionales. En la fotografía e imagen digital, las imágenes digitales suelen ser creadas directamente en el ordenador, como por ejemplo el arte algorítmico y el arte fractal, o también se pueden coger de otro tipo de fuente, como por ejemplo una imagen dibujada, una fotografía escaneada, solo es necesario un software de gráficos vectoriales y un ratón o tabla gráfica. En el siglo XX las tecnologías en la imagen han ido sufriendo cambios muy radicales que dieron lugar a diversos debates. La razón de esto es que las técnicas usadas en el arte digital han hecho un gran impacto en el mundo sobre todo en el editorial, aunque siempre se han relacionado con el diseño gráfico. Las imágenes de este estilo de arte se pueden crear mediante un ordenador o creadas de otras fuentes como de una imagen dibujada o una fotografía que ha sido escaneada. A lo largo del tiempo hemos podido ver miles de modalidades de arte pero como dijo un escrito llamado Diego Levis “Las herramientas por si solas no representan nada, hace falta la creatividad que pone el artista para que una obra tenga factores más profundos” y tiene mucha razón ya que aunque mucha gente piense que el arte en un ordenador no es arte tiene que pensar lo que le transmite ese tipo de arte, si le transmite alguna sensación algún sentimiento, entonces se puede decir que es arte. El arte digital tuvo una rápida aceptación y crecimiento, aunque también ha tenido críticas. Es rechazado por algunos que lo ven más como una habilidad técnica que como una manifestación artística, proviniendo esta actitud de rechazo del desconocimiento del arte computarizado incluso algunos críticos han querido denominarlo más bien como new media art, arte de los nuevos medios y rechazado por algunos puristas catalogando más como una simple habilidad técnica que una manifestación artística.

Agradezco al Artista y Docente Rafael Motaniz por los aportes realizados.