“Quería que el disco presentase esa pizca de crítica social hacia el modo de vida actual” por Lucas Sahagian

Constanza Innamorato Guerrero, mejor conocida como Chenal, es una cantautora, compositora y productora uruguaya, oriunda del departamento de Canelones.

Según cuenta, de pequeña empezó a afianzarse en el camino de la composición de letras, “al principio como un juego” entre familia, cantando, y luego por medio de la literatura, con el impulso de haber ganado un concurso escolar de escritura. De ahí en más, comenzó a sumergirse en el mundo de la música a través de distintas bandas en primera instancia, mientras en paralelo tomaba clases de guitarra, piano, solfeo, además de haber participado en el coro juvenil Ayre.

En el año 2016, luego de haber pasado un tiempo sin hacer música, volvió a ello con idea de componer y grabar su primer álbum de estudio, el homónimo «Chenal», que se publicó en el 2018.

En la actualidad, la artista, que se mueve principalmente por el rock y el pop, publicó su segundo disco «Humanos y monstruos», álbum apoyado por el FONAM (Fondo Nacional de música), que consta, así como su antecesor, de 10 canciones. En lo conceptual, el álbum se refiere a la dicotomía de la naturaleza humana, representada por medio de distintos personajes que cumplen papeles que conflictúan la situación planteada, mediante una historia dividida en dos partes.

A la hora de componer canciones, ¿Salen por improvisación o tenés un proceso concreto?

Se me puede ocurrir una letra estando en cualquier parte, en el bus, mirando una película, cocinando, siempre tengo el cel cerca para anotar todo lo que se me viene a la mente, tengo la aplicación de notas llena de ideas y frases sueltas que me surgen en cualquier momento, además la inspiración llega cuando menos lo esperas, a veces escribo directamente una canción y en otras ocasiones escribo a modo de poema y después lo musicalizo, pero siempre me resultó mejor escribir primero las letras y después agregarles las armonías en el teclado, desde el inicio he creado de esa manera.

Hace poquito sacaste un disco, ¿de qué trata la propuesta?

Se me ocurrió que el disco tenía que contar una historia de principio a fin, a lo largo de las diez canciones que lo componen.

Su título “Humanos y Monstruos” surge de la ambigüedad del comportamiento humano, esa parte buena y mala, esa capacidad para amar y odiar, esas cosas correctas e incorrectas que realizamos a diario. Miss Melancolía, la protagonista del álbum, es víctima de su propia ambición y termina presa al ser traicionada por su socio y expareja, y manifiesta su humanidad y monstruosidad a lo largo del disco, cosa que también hacen otros personajes como Marina, su compañera de celda, o Reyes, su antagonista.

Quería que el disco presentase esa pizca de crítica social hacia el modo de vida actual donde todo vale, y la gente hace cualquier cosa con tal de saciar su codicia, donde somos esclavos del consumismo, la apariencia, y las relaciones tóxicas, y deseaba que al final del relato, Miss Melancolía, fuese libre de todas las cadenas sociales y de dependencia que la habían mantenido atada durante toda su vida.

El álbum está dividido en dos actos, el primero nos presenta a su protagonista viviendo la “mala vida” y el segundo acto es el momento de la prisión y posterior redención.

¿Cómo fue el proceso de grabación y mezcla del disco?

En mayo del 2019 me junté con Sebastián Peralta, quién ha producido álbumes de No Te Va Gustar, Buenos Muchachos, Dos Tres Cinco y otros artistas de la escena uruguaya, para comenzar a planificar el álbum. A finales del año anterior había editado mi primer disco y no estaba satisfecha con el resultado obtenido, así que buscaba realizar un nuevo trabajo que transmitiera quien era musical y líricamente en este momento.

El álbum se grabó en plena pandemia entre agosto y noviembre del año pasado, fue grabado en estudios Clap en el centro de Montevideo, y masterizado por Bruno Cammá integrante de Dos Tres Cinco. Todas las canciones las escribí y compuse en casa con el teclado de una manera súper rustica y se las envié a Sebastián vía Dropbox, para que las mejorase y crease beats acorde a las ideas que le comentaba en las sesiones de preproducción.

¿Hay otros músicos involucrados?

El álbum se grabó en conjunto con Sebastián Peralta, el no sólo cumplió el rol de productor, sino que también realizó todos los beats acorde a las armonías que armé y le envié, y también Participó Bruno Cammá haciendo los Mastering, fuimos los únicos músicos involucrados en el proyecto, ya que el álbum se grabó en tiempos de pandemia y se buscó simplificar participaciones y costos. Espero que mi próximo álbum cuente con músicos invitados, me encantaría que así fuese.

¿En qué formato/s se puede encontrar?

El álbum está disponible tanto en formato físico como digital. En físico pueden adquirirlo en Ayuí Discos, Little Butterfly Records y W Records, bajo la edición de Fans de la Música. En digital se encuentra disponible en todas las plataformas y tiendas tales como Spotify, Deezer, YouTube, Amazon, etc.