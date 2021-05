Entevista: Marisolo Redondo: Componer como válvula de escape al silencio de hoy

La cantante y arpista uruguaya residente en Suiza Marisol Redondo viene a Uruguay para grabar su tercer disco. Lo hará junto al maestro y director de orquesta Raúl Medina. El trabajo lleva como nombre “A la deriva” y será grabado en los estudios Sondor.

¿En qué momento artístico sentís que te encontrás hoy?

Me encuentro en un momento muy excitante. Un momento de riesgo, un momento de cambio radical. De intérprete a cantautora. De dejar de expresar lo que otros sienten a abrirme de par en par y mostrar lo que realmente siento yo. Me da un poco de vértigo pero siento que muchas manos me sujetan, que muchos brazos me abrazan, muchas personas confían en mi.

¿Cómo es tu vida artística en Suiza?

En Suiza cuento con músicos de muchos países para organizar mis conciertos. Interpreto música rioplatense incluyendo tango, candombe, milonga y folclore. Actúo en teatros de la zona alemana de Suiza, como Zurich o Richterswil y también he tenido la oportunidad de actuar en salas situadas en la zona francesa, como Montreux. Pero también disfuto de la situación estratégica de Suiza, en el corazón de Europa, que me permite actuar en muchos países que la rodean sin que tenga que viajar en avión.

¿Qué diferencia este tercer disco de los anteriores?

En mis primeros dos álbumes interpreté temas de autores uruguayos como Alfredo Zitarrosa, Aníbal Sampayo o “El Sabalero”, canté tangos clásicos de Carlos Gardel y LePera y nuevos de Astor Piazola y Horacio Ferrer y también algunos candombes y litoraleñas. En este tercer trabajo voy a interpretar ocho temas míos y uno de mi hermano. Los ritmos son muy diferentes: rock, chachachá, reggaeton, tango nuevo… Y va a ser muy diferente de trabajos anteriores ya que estaré acompañada por una orquesta de 21 músicos uruguayos, bajo la dirección musical del maestro Raúl Medina.

¿Cómo es la experiencia justamente de grabar con el maestro Raúl Medina?

La experiencia es muy positiva ya desde el trabajo anterior a la grabación. Desde el momento que le entregás un tema tuyo que sacaste con arpa y te devuelve un arreglo que es una sinfonía llena de color y de texturas diferentes, que aportan nuevos matices a tu obra original. Raúl es un maestro con una trayectoria inmensa, con muchísima experiencia y un persona muy respetuosa. Es admirado por todos los que trabajan con él. Grabar con él es, además una garantía de perfección porque es muy exigente y sabe sacar lo mejor de cada músico.

¿Por qué elegiste llamarlo “A la deriva”?

Uno de los temas del nuevo CD lleva parte de ese nombre. Además me pareció que esta expresión definía perfectamente el momento en el que vivimos. De alguna manera tuve que aprender a vivir así, sin dejar de llevar el timón, pero estando preparada a dar un giro inesperado y buscar un rumbo nuevo, a cada instante. Hay que saber dejarse llevar por la corriente, aprovechar su fuerza y convertir la incertidumbre en esperanza, para nunca dejar de soñar.

¿Qué temas te interesan a nivel de las letras?

Me interesa el amor, aunque llegue cuando ya no lo esperas, la melancolía de letras escritas que no se cantan, las olas del río tan ancho como mar, los viajes imposibles y los cuentos de hadas.

¿Cómo viviste y vivis esta pandemia desde el punto de vista artístico?

En marzo de 2020 cuando se declaró la pandemia a nivel global se me cancelaron intantáneamente nueve conciertos. Ya había quedado semifinalista en “La Voz de Suiza” en el mes de Febrero y aún me duraba la alegría pero ante la imposibilidad de realizar conciertos me puse a buscar posibilidades de reconocimiento de trabajos anteriores y presenté mi álbum “Volver”» a los Premios Graffiti de Uruguay. La nominación a “Mejor álbum de tango” me reconfortó mucho en una época triste y dura para nosotros, los músicos. Después vendría la presentación del tema “Infinitamente 2” de mi productor Edu Sherman y mío en el Festival de la Canción de Punta del Este. La aceptación de la candidatura para representar Suiza y el apoyo tanto por Suiza como por otros países fue otro abrazo cálido para el corazón. Estuve además cantando muchos temas “desde casa” y muchos de ellos fueron vistos por miles de personas en las redes. El más visto fue la zamba “Piedra y camino”, de Atahualpa Yupanqui interpretada desde casa, descalza y con mi arpa. Obtuvo más de 40 mil vistas en una semana. Hice algunos conciertos via streaming hasta que me surgió la idea de componer, como válvula de escape al silencio al que nos vimos obligados por la situación. Ahora vivo “A la deriva” en la música y soy más feliz.