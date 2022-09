Se derrumba el castillo de naipes de Trump por Ruben Montedonico

El más leal entre los leales, el más discreto entre los confidentes, ese era Allen Weisselberg. Su extensa relación con la Organización Trump, en la función de director financiero abarca cinco décadas, pero ha llegado a su fin. Es que en un juzgado de Manhattan, Nueva York, este hombre de extrema confianza se ha declarado culpable de 15 delitos de fraude fiscal.

A esta admisión se llega como parte de un acuerdo con la fiscalía a cambio de una reducción de condena. Ese acuerdo no sólo no lo exime de declarar contra su antiguo jefe cuando sea convocado en el mes de octubre próximo, sino que asegura su presencia y, por tanto, su testimonio.

Antecedente

Allen Weisselberg, de 75 años, se entregó el año pasado, y asumió su responsabilidad en el diseño e implementación de un plan para evitar pagar impuestos con el que defraudó al fisco durante tres lustros. Admitió, también, que se benefició de pagos en especie que nunca fueron declarados ante la administración tributaria. Entre esas omisiones, se cuentan el alquiler de un lujoso apartamento en la zona más exclusiva de Manhattan y dos vehículos de alta gama, en concreto dos Mercedes Benz; también el pago de la matrícula y cuotas de exclusivos colegios para sus nietos. Weisselberg, ahora confeso evasor fiscal, deberá enfrentar una condenado a cinco meses de cárcel, cinco años de libertad condicional y al pago de una multa de dos millones de dólares. Pero lo cierto es que hasta la fecha, y a pesar de la confesión de sus delitos fiscales, no ha implicado a Donald Trump en ningún eslabón de la trama.

Sin embargo, hay según adelantan los abogados de la fiscalía suficientes hilos sueltos que llevan directamente hacia Donald Trump. Por ejemplo, que los pagos durante todos esos años se hicieron con cheques y medios de pagos que llevan la firma del mismísimo Trump, por lo que no hay modo de alegar desconocimiento de su parte.

Las causas judiciales que hacen foco en Weisselberg, se iniciaron cuando aún Trump estaba al frente del gobierno, en el año 2019. Se trata de una causa penal impulsada por la fiscalía de Manhattan, y otra causa civil, de la fiscalía de New York. Pero no fue hasta mediados de 2021 cuando los fiscales de Manhattan anunciaron que presentaban cargos por intriga para defraudar, fraude fiscal y falsificación de registros comerciales. En el anuncio, que fue visto como una gran victoria judicial, advirtieron que dadas las pruebas acumuladas estaban en condiciones de considerar probado que varios ejecutivos de la Organización Trump habían recibido pagos “no consignados en los libros de contabilidad”.

A partir de allí, los hechos se precipitaron. De manera contundente los fiscales han reunido pruebas como para acusar a Weisselberg de ocultamiento y evasión de los impuestos correspondientes a 1,76 millones de dólares de ingresos, estimación que incluye los beneficios del alquiler del apartamento en Manhattan, los dos Mercedes-Benz y el colegio para sus nietos.

Weisselberg, hasta el 18 de agosto, continuaba en la nómina de la Organización Trump, en la posición de asesor principal. Esta organización empresarial es propietaria de clubes de golf, hoteles y de varios inmuebles, así como actividades de promoción inmobiliaria. Expertos tributaritos de la fiscalía han adelantado que una vez lograda la sentencia del tribunal, donde quedan firmes los delitos denunciados en el juicio, el siguiente paso es el proceso contra la Organización Trump.

La selección del jurado en cuestión comenzará recién el próximo 24 de octubre, y suele ser un proceso arduo y tenso, tan importante como el propio juicio. Es decir, dos semanas antes de las elecciones de medio mandato donde se pone en juego la capacidad legislativa del gobierno de Biden. Está en cuestión el control del Congreso, o sea, la capacidad de legislar.

La quinta enmienda

El verborragico veterano se llamó a silencio ante la fiscal general de New York, Letitia James. En rigor, para el equipo de la fiscalía no fue una sorpresa, pero sí ha constituído una frustración para los seguidores del expresidente. Esa mini campaña de expectativas alentada no sólo por los medios, también por el propio Trump y sus asesores, se cerró con la decisión de acogerse al derecho consagrado en la Quinta Enmienda para no incriminarse. Otra fue la actitud de sus hijos, Donald Jr e Ivanka, también investigados, que fueron interrogados y respondieron.

También Trump se llamó a silencio respecto de los medios de comunicación. Decidido a evitar toda y cualquier pregunta de parte de periodistas, se limitó a distribuir un comunicado en el que se le adjudica decir “me negué a responder las preguntas, amparado en los derechos y privilegios otorgados a todos los ciudadanos por la Constitución de Estados Unidos”.

Pero esa decisión de no enfrentar las preguntas de los fiscales,le evitó estar presente en la sede durante cuatro horas durante las cuales, apenas balbuceaba “misma respuesta”, refiriendo a su primer respuesta donde establecía su decisión de ampararse en la Quinta Enmienda.

Pero la verborragia que no tuvo en sede judicial sí la práctico ese mismo día por la noche, cuando escribió cosas como “esta noche en Nueva York. Viendo a la racista fiscal general del Estado de Nueva York mañana, en la continuación de la mayor caza de brujas en la historia de EE UU”. Y agregó, a renglón seguido: ““mi gran compañía, y yo mismo, estamos siendo atacados por todos los flancos. ¡República Bananera!””.

Más tarde, volvió a la carga digital: ““Nunca tendré miedo de desafiar a este presidente ilegítimo”. Esa misma la noche, en las redes sociales se sumaron comentarios y memes, la mayoría recordándole su silencio en los estrados.

Pero otros más memoriosos rescataban unos textos suyos del año 2016, que responden a su estilo agresivo y descalificante, que apenas un lustro después vuelven cuán boomerang: ““La mafia es la que se acoge a la Quinta Enmmieda”.

Agosto 2022

Los plazos se acortan para todos. Las sesiones de la investigadora del Congreso sobre los hechos del 6 de enero ya están en la fase final, y las conclusiones “puntillosas y documentadas” son esclarecedoras acerca de los hechos de aquella jornada, que no fue improvisada, sino mal planificada, demostrándose que se trató de un intento de burlar el resultado de las elecciones, que se intentó un golpe de estado, el que finalmente, fracasó.

Los varios procesos judiciales contra Trump también entran en fase final, aunque sean plazos algo más largos. Mientras los días “corren”, el plazo electoral para la elección de medio tiempo se acorta. Es que el 8 de noviembre próximo un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes estarán en juego. Tiene una cuestión, de algún modo dramática: 34 de los 100 escaños en el Senado y 435 vacantes en la Cámara de Representantes. De la paridad actual con ligera (mínima) mayoría demócrata, a casi dar de nuevo. Eso ayuda a entender las fuertes acciones legislativas de la administración Biden, dirigidas a los sectores de ingresos medios, y a las familias, con fuerte énfasis en la salud, la educación y el endeudamiento familiar.

No es menor el hecho que la Organización Trump haya logrado reestructurar unos pasivos de corto y mediano plazo que al momento en que DT terminaba su aventura presidencial ascendían a los 900 millones dólares. Ha logrado reprogramar esos compromisos, pero aún así los números son impresionantes. Y el origen de algunos de los fondos frescos, como los proporcionados por una denominada CGI Merchant Group son de origen de baja reputación. Pero como estableció Mike Offit, y lo cita la revista Forbes, “Todas las empresas del mundo son completamente agnósticas a la moralidad cuando se trata de oportunidades para ganar dinero”. Y Donald lo sabe mejor que nadie.

