“Si ese es tu sueño, yo soy tu pesadilla» por Ernesto Kreimerman

Así de claro y concreto fue Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, al advertir a los republicanos que los objetivos electorales comprometidos por la bancada demócrata de alcanzar el financiamiento total de los programas de derechos, especialmente salud y seguridad social, van en serio. «Sé que muchos republicanos, su sueño es recortar la Seguridad Social y Medicare», dijo textualmente Biden, y advirtió: “Déjame decirte esto: si ese es tu sueño, yo soy tu pesadilla”.

Biden ha puesto sus equipos técnicos, ya sea los que están en la gestión gubernamental, así como los think tank afines al Partido Demócrata, a trabajar en un plan cuyas bases aún permanecen en reserva, pero se basan en ahorros de los costos de atención médica razonables, a partir de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, y que el financiamiento completo del fondo fiduciario de Medicare se sustentará en un impuesto sobre los ingresos por encima de los 400 mil dólares.

Paul Krugman, uno de los más influyentes economistas de los Estados Unidos, sintetizó de manera muy clara el dilema de la administración Biden: «nuestros principales programas sociales están en una trayectoria que hará que cuesten más en el futuro de lo que cuestan hoy. Pero la forma en que lidiamos con esa trayectoria es una elección, y la solución no tiene por qué implicar recortes de beneficios».

Hoy, jueves 9, posiblemente Biden presente el presupuesto. De todos modos, cualquiera sea la propuesta del gobierno, los republicanos ya han anunciado lo que siempre: proponga lo que proponga el presidente Biden, el reclamo republicano será/es por más recortes de gastos.

La batalla parlamentaria está por comenzar. Todos sabemos por lo menos dos cosas: los republicanos siempre quieren recortes tributarios, y en más de 20 años, el Congreso no ha logrado aprobar un presupuesto a su debido tiempo.

Biden, por su legado

Al explicar el propósito de su política de salud, el presidente Biden recuerda que “el Medicare es la garantía sólida con la que cuentan los estadounidenses. Mi presupuesto hará que el fondo fiduciario de Medicare sea solvente más allá de 2050”. Por cierto, una intención ambiciosa.

En una columna publicada este martes en el New York Times, el presidente Biden recuerda que “Medicare es más que un programa gubernamental. Es la garantía sólida que los estadounidenses han contado para estar allí para ellos cuando se jubilen”.

Tras recordar que, en la lógica de los republicanos, la única idea para “racionalizar y preservar” el Medicare es recortando beneficios, incluso, introduciendo un sistema de vales pero todo ello es rechazado por los demócratas.

Con algo de ironía Biden responde a ese tiroteo dialéctico: “sólo en Washington la gente puede afirmar que está salvando algo al destruirlo”.

Ampliando Medicare

Biden sostiene que el presupuesto que estará anunciándose hoy “hará que el fondo fiduciario de Medicare sea solvente más allá de 2050 sin recortar un centavo en beneficios. De hecho, podemos obtener un mejor valor, asegurándonos de que los estadounidenses reciban una mejor atención por el dinero que pagan a Medicare. Los dos proyectos de ley de reforma de salud más grandes desde la creación de Medicare, los cuales ahorrarán cientos de miles de millones de Medicare en las próximas décadas, fueron firmados por el presidente Barack Obama y por mí”.

Algunas de las leyes recientemente aprobadas, como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la Ley de Reducción de la Inflación, combinadas con los reembolsos de la ley por aumentos excesivos de precios, achicarán el déficit en alrededor de $159 mil millones.

Entonces, a partir de las reformas de los precios de los medicamentos, que seguramente ronde los 200 mil millones en reducción de déficit.

El bolsillo de los ricos

“Pidamos más a los ricos, que paguen un poco más de su parte justa”, afirma Biden, y agrega: hay que “fortalecer Medicare para todos a largo plazo. Mi presupuesto propone aumentar la tasa impositiva de Medicare sobre los ingresos ganados y no ganados por encima de $400,000 a 5 por ciento de 3.8 por ciento. Como propuse en el pasado, mi presupuesto también asegurará que el impuesto que respalda Medicare no se pueda evitar por completo. Este modesto aumento en las contribuciones de Medicare de aquellos con los ingresos más altos ayudará a mantener el programa Medicare fuerte en las próximas décadas. Mi presupuesto asegurará que el dinero vaya directamente al fondo fiduciario de Medicare, protegiendo la inversión de los contribuyentes y el futuro del programa”.

Biden recuerda que “cuando se aprobó Medicare, el 1 por ciento más rico de los estadounidenses no tenía más de cinco veces la riqueza del 50 por ciento inferior combinado, y solo tiene sentido que se hagan algunos ajustes para reflejar esa realidad hoy”.

La iniciativa de los demócratas va por reclamarle un esfuerzo fiscal para que “paguen su parte justa para que los millones de trabajadores que los ayudaron a construir esa riqueza puedan jubilarse con dignidad y el Medicare al que pagaron”.

Las leyes que racionalizan y que significan ahorros sin afectar la calidad de los servicios, más las propuestas últimas, desde la perspectiva de Joe Biden, permiten concluir que la suma “de todo eso, y mi presupuesto extenderá el fondo fiduciario de Medicare por más generaciones, otros 25 años adicionales, incluso más allá del límite del 2050”.

Democracia y Medicare

Con un Congreso dividido, el gobierno tiene por delante la necesidad de consolidar la mayoría del Senado. Mientras tanto, perdurará una relación muy tensa, amenazada por la agresividad electoral, y las incertidumbres partidarias.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.