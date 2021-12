SUPERMADURO y los cándidos noruegos por Luis Nieto

En estos días circula una pieza de animación, con el personaje “Supermaduro”, pero no está producida y utilizada por la oposición para ridiculizarlo. Eso corre por parte del propio Maduro. Trump hace volar un dron hacia Venezuela, para causar interferencias en el vetusto tendido eléctrico, causando apagones, en especial en un hospital, en el momento de una cirugía. Pero allí está Supermaduro, con su tupido bigote, que al ser advertido por los vecinos parte a la caza del dron, que, por supuesto, destruye con sus puños.

Maduro, que ha llevado el régimen mucho más abajo del zócalo en que lo había dejado el propio Chávez, tiene el rosto suficiente, y un infinito sentido del ridículo, como para emitir por la televisión pública un corto de animación cuyo fin es dar una imagen cómica de un personaje ya de por sí ridículo, en su remedo de Superman. La pieza es una tomadura de pelo, que se agrega a la larga lista de iniciativas de diálogo, manosea las relaciones internacionales, y las expectativas genuinas del pueblo venezolano, en su afán de cambio. Se calcula que entre 5 y 6 millones de venezolanos han abandonado el país, en su gran mayoría en condiciones deplorables, acarreando a sus hijos, y lo más elemental que pudieron cargar sobre sus hombros. Maduro consiguió algo imposible: fundir la empresa petrolera que contaba con las reservas de crudo más grandes del mundo.

Lo del ridículo corto del se ríen todos los que lo ven, es, en realidad, una hiriente burla a quienes lo festejan, y a ciudadanos de todo el mundo, que quieren colaborar, de alguna manera, en que Venezuela se reencuentre, incluyendo a los cándidos noruegos. que, seguramente, le volverán a creer, cuando a Maduro se le ocurra lanzar otra ronda de diálogos. Es tan exagerado el desplante de Maduro que cualquier especulación puede resultar acertada.

Les está haciendo ver a los venezolanos, y a todo el mundo, que ninguna intervención internacional será viable, y así lo viene demostrando, porque incluso ha movido las piezas diplomáticas a su alcance para integrar, nada más y nada menos que, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Puede un país cuestionado por graves violaciones a los DDHH integrar la instancia más alta de las Naciones Unidas? Seguro que no debería. Pero también lo integra Cuba, así que aunque no debiera puede hacerlo. ¿Cómo lo hizo Cuba? Dedicó muchos recursos a construir un relato en torno al embargo que le ha dado enorme beneficios. Tal vez esto sea una extensión de esa prerrogativa, que la terquedad de Estados Unidos le ha proporcionado.

Cuba ha podido porque, inicialmente, el motivo de la lucha armada en la isla lo avaló una dictadura. (Eso debería verse en un capítulo aparte). Pero en el caso de Venezuela no existió ese motivo inicial. Ha sido la apropiación de los mecanismos democráticos por parte de un movimiento que, tanto en sus orígenes como en el ejercicio del poder, ha demostrado tergiversar el espíritu de la Constitución y las leyes en beneficio de una minoría, que ha usado a las Fuerzas Armadas como si le fueran propias, además de no tener el mínimo respeto por el juego limpio, y la aceptación de la derrota electoral, piedra angular de la democracia, que el régimen chavista invoca, cuando en realidad lo desprecia.

Para prueba sólo basta informarse sobre lo que pasó en las recientes elecciones, en el Estado de Barinas, donde el candidato opositor Freddy Superlano se imponía en el recuento de los votos, y el régimen de Maduro ordenó detener el conteo con el argumento de que el candidato opositor no estaba habilitado. No cabe ni preguntar por qué no se lo inhabilitó antes de las elecciones. Todo es demasiado burdo, esperpéntico. El régimen vuelve a llamar a elecciones y la oposición presenta a la esposa de Superlano como candidata. Tampoco puede ser. ¿Por qué es tan importante esta batalla por Barinas? Porque allí nació Chávez, y el candidato oficial, Argenis Chávez es su hermano, y estaba perdiendo claramente en el conteo de votos. Algo parecido a Macondo pero peor: esto es real y no el producto de una mente privilegiada.

Maduro está jugando con todo el mundo democrático, y una de las claves para entenderlo es que en Venezuela, quien está detrás de toda la estrategia no es Superbigote sino la Inteligencia de Cuba, que opera en Venezuela como si fuera su país. A Cuba, por el momento, se le va la vida si Venezuela cambia de titulares. Por el momento, depende del petróleo que recibe, y de su participación en el aparato estatal, así como en el saqueo clandestino del oro del valle del Orinoco.

¿Cuál sería la reacción de los uruguayos al ver a su presidente promocionando sus superpoderes en un spot animado, dándose aires de poder? Los venezolanos que se oponen al gobierno chavista y viven en su país, exprimen su inventiva para dar su opinión. Un grupo de muchachas y muchachos, recorren Caracas en ómnibus dando las noticias del día desde un rectángulo que simula ser un aparato de TV. Un equipo de producción remite las noticias al equipo que sube al ómnibus, que no cuenta con ningún acuerdo previo con el conductor del bus. Casi en su totalidad, tanto los conductores como los pasajeros, aceptan a los periodistas y han sido muy pocos los conflictos que se han producido. La adhesión a la versión opositora de los hechos periodísticos que comentan es casi unánime. Esto viene sucediendo desde varios meses atrás, lo que es un buen indicador de la opinión popular.

A largo plazo la oposición seguirá creciendo, y en la medida que existan otras instancias electorales conquistará gobernaciones, alcaldías o bancas en el Congreso, pero esto es lo que viene sucediendo desde hace demasiados años. ¿Tendrá un final feliz, o seguiremos siendo espectadores de una tomadura de pelo que sólo beneficia a este círculo opaco que implica tráfico de drogas, de oro y violación sistemática de los Derechos Humanos?

La oposición ha escrito páginas memorables en la historia de Venezuela. Con una intervención de una de los servicios de inteligencia más desarrollados del mundo no es difícil equivocarse. No les será fácil quitarse a los cubanos de Fuerte Tiuma, que es donde se toman las decisiones, pero mientras eso no suceda se pueden dar el lujo hasta de ridiculizar a Maduro, y hacerlo que hable con el cadáver de Chávez a través de unos pajaritos. La opinión pública internacional lo tomará como algo hasta inofensivo. Siempre será más fácil remover del poder a un payaso que a un Presidente con poder verdadero. La negociación posterior puede tener más piezas para intercambiar, pero ese momento no está cerca, todavía.