¿Usura legal?

La realidad de muchísimos uruguayos por deudas es muy complicada. Hay cerca de un millón que están en el clearing y la situación parece empeorar. Intereses demasiado altos que multiplican la deuda de los que acuden a solicitar préstamos en financieras. ¿Por qué se permitió que las financieras cobren intereses que rayan en la usura? ¿Cómo solucionar la realidad de la gente humilde que cae en préstamos y no puede pagarlos luego? ¿Se anima el estamento político a meterse con el sistema financiero? ¿Se debería regular la publicidad, muchas veces engañosa, que alienta estos préstamos? ¿Tiene esta situación alguna relación con la financiación de las campañas políticas?

¿Hay salidas? Por Gonzalo Abella

En Europa Occidental y desde el siglo XVIII, el Capitalismo en expansión fue acompañado de dos fenómenos que fueron su complemento indispensable: la Trata negrera y la usura.

Estamos ubicándonos con anterioridad al siglo XX, antes de que el Capital se volviera imperialista (o sea: antes de que tuviera sucursales de cada empresa en los países oprimidos). Estamos hablando del tiempo de la Acumulación Originaria del Capital, cuando muchos burgueses ya no trabajan por sí mismos, sino que explotaban a cinco o seis proletarios en cada taller.

En este nuevo régimen, las máquinas (de tracción animal o humana) ya multiplicaban la producción y se requería más materia prima; por eso la trata negrera fue la “solución” para aumentar la productividad de las minas y las plantaciones en países lejanos. Y en la propia Europa, la reproducción ampliada (que es una ley del Capital) requería más inversiones y por ello se fortaleció la demanda de oro (mercancía que no se deteriora, equivalente universal) y la presencia incrementada de los prestamistas.

Ya Martín Lutero (expresión religiosa de la burguesía) se había indignado contra la usura; y poco a poco el Estado burgués fue tomando medidas para controlarla, para apoyar a los flamantes industriales. Pero los banqueros siguieron siendo un importante grupo de presión y finalmente lograron controlar y fusionarse con el capital industrial, generando el poderoso capital financiero que impulsó tanto la especulación bursátil como el Complejo Militar – Industrial. Los grandes bancos fueron impulsores de la combinación del saqueo colonial preexistente con la opresión directamente capitalista en los países saqueados.

Desde entonces, la usura fue controlada cuando actuaba sobre los ricos, pero casi ninguna legislación protegió de ella a los trabajadores.

La protección a los capitales privados contra la usura no abarcó a los Estados que buscaban cierta soberanía del Capital financiero. Por el contrario: se los obligó a endeudarse por cifras impagables y luego, sus gobiernos obsequiosos cambiaron esa “deuda externa” por “deuda pública soberana” que desdibuja y esconde el rostro de los acreedores que siguen siendo, en el fondo, los mismos.

En el marco del saqueo impune de los grandes bancos a los Estados endeudados, también aparece la luz verde para el saqueo directo a sus ciudadanos. En primer lugar, las redes privadas de “Cobranza” (y de crédito, usurero) no declaran sus ganancias y emplean los Grandes Medios para lograr una inhumana adicción por parte de los empobrecidos, que pasan a ser deudores desesperados (en el Uruguay: casi la mitad de la población activa está en el clearing).

Recuérdese además que estas redes privadas son las beneficiarias de cada privatización del cobro de los servicios del Estado.

En una democracia burguesa (basada en la sacrosanta propiedad privada) el acceso a la mayoría de los puestos parlamentarios demanda una inversión y, muchas veces, sponsors. A veces el esfuerzo popular logra superar esta barrera, pero por ahora eso pasa pocas veces, Tenemos, por ejemplo, un senador que nunca había participado en actividades políticas ni sociales con anterioridad, pero que, sin declarar todos sus ingresos, desarrolló una inversión muy fuerte y logró el cargo. Hubo una financiera en Maldonado que en sus actividades poco claras estaba vinculada a un operador político. No hay duda de que siempre encontraremos nexos entre el capital usurero y la actividad política.

Dice una vieja canción: si no se cambia todo, no cambia nada. Y reafirmando su mensaje, que no es escéptico sino esperanzador, un viejo refrán advierte que los cambios no pueden ser superficiales, porque en ese caso, “hecha la ley, hecha la trampa”. Pueblo organizado y Estado soberano parecen ser la única ecuación alternativa.

Una bola de nieve por Martín Forischi

El marketing consiste en venderle algo a alguien que realmente no necesita haciéndole creer de esa manera que va a ser más feliz. ¿Y cuál es el perfil de persona más consumista? Es la persona infeliz; De hecho, en la publicidad trabajan con la ilusión de felicidad; Si obtienes ese préstamo para viajar a ese lugar que tanto te gusta, vas a ser más feliz; Si sos jubilado y obtienes ese préstamo que solo ese banco te puede dar vas a ser más feliz, si tienes determinada tarjeta de crédito vas a poder acceder a un status que con otra no lo tendrías y vas a ser más feliz. Una persona satisfecha seguramente no consume.

Si tienes un sueldo alto, si tienes casa propia, auto, si tienes ahorros en el banco de donde poder disfrutar para viajar, sos una persona satisfecha y al sistema financiero no le sirve.

Comentaba con colegas que trabajan en un importante banco el tema del “vale en blanco”, y si el mismo puede llegar a vulnerar los derechos del adquirente del préstamo, o del tarjetahabiente de un plástico.

Si usted alguna vez tramitó un préstamo, o tarjeta de crédito, recordará haber firmado uno para que le den el producto, y seguramente se esté preguntando ¿esto vulnera en cierta medida mis derechos? Ese vale en blanco está permitido por el BCU, entonces al incurrir en mora la financiera llena el vale con el monto que entiende es lo que se adeuda; ¿pero qué garantías me brinda el Estado de que ese monto que indica el vale es el que realmente debo?

Habida cuenta de los ingresos de un uruguayo de clase media, y de clase media baja, ese vale en blanco que te hacen firmar cuando te dan un préstamo, o una tarjeta de crédito muchas veces se hace difícil de cumplir. Y al atrasarse en una de las cuotas, se hace una bola de nieve haciéndose imposible cumplir con el pago del mismo; pudiendo la financiera o el banco tenedor del vale en blanco hacerte incurrir en mora y reclamar el 100 de lo atrasado, más las cuotas a vencer.

No hay una norma jurídica en Uruguay que indique que deben de pasar una cantidad de días de atraso en el pago para que el mismo sea exigible, por lo tanto, a partir del primer atraso se hace reclamable, se intima el pago con plazo de 3 días por telegrama colacionado certificado formándose así el titulo ejecutivo para la demanda judicial, luego trabándose embargo genérico en créditos derechos y acciones del deudor para el caso de que se desconociese bienes muebles e inmuebles del deudor.

Por eso hay miles de uruguayos que se proponen estafar al sistema, no queda otra. Con los magros sueldos y las escasas garantías que pueden ofrecer a los bancos para obtener un préstamo, recurren a las financieras, y cuando no lo pueden pagar, “dejan adentro” a las mismas muchas veces sin haber abonado ni una sola cuota.

Pero se preguntaron ¿Por qué mucha gente toma esta actitud? Los bancos tienen tasas de interés más bajas porque solicitan mayores garantías a la hora de solicitar un préstamo personal, automotor, hipotecario, etc. Al ser esas garantías tan exigentes para algunos uruguayos de clase media baja, hacen que terminen optando por las financieras, cuyos requisitos son mínimos muchas te lo dan sacándote una selfie, o solo con la cedula de identidad, pero las tasas de interés son más grandes

Pero este es un gobierno muy inepto; Su ineptitud, su ineficacia, su inoperancia hace que tengamos normativa jurídica donde el BCU permite a las financieras tasas que superan el 200 % de intereses tan altos que son usureros.

Y después en este país absolutamente inviable, inservible, le pedimos a los uruguayos que quieran más al país para que entre todos lo levantemos… quien más que el uruguayo quiere más al país, con los impuestos y los intereses que pagamos, lo queremos tanto.

Usura por Cristina De Armas

En momentos en que comienzo a redactar estas líneas llega la noticia desde el BCU de la intervención de dos corredores de bolsa mediante la Bolsa de Valores de Montevideo por las pérdidas de sus clientes en miles y cientos de miles de dólares. No es sólo al pobre, débil e ignorante a quien el sistema financiero puede llevar por delante.

El BCU es la entidad reguladora del sistema financiero y es a él a quién debe dirigirse aquel que piense que es víctima de usura. Para saberlo, hay que leer la Ley 18.212 que establece las tasas máximas de interés que se pueden aplicar en Uruguay y por tanto la usura.

Dicho así parece simple pero los bancos crean empresas financieras dedicadas a los préstamos y hoy ni siquiera es necesario acercarse al Banco, muchos tienen contratados call centers donde mayormente mujeres con poca o ninguna instrucción se encargan de convencer a quienes necesitan un préstamo de sus bondades en términos no siempre claros o acertados, que en caso de derivar en un problema deberán hacerse responsables, pues lo que hace el Banco es tercerizar la responsabilidad.

Hoy contamos con herramientas como el No Llame para que el ciudadano no se sienta acosado por las ofertas telefónicas pero le inundan de publicidad la televisión, las redes, etc. prometiendo la solución a su vida en minutos y a sola firma. En la realidad no es así, se le solicita el envío de documentación por medio de whatsapp o mail y la firma de los ciudadanos deambula por el ciberespacio sin que existan responsables, tal cual sucede con información como el celular o el mail. En caso de ir a firmar a un lugar físico—casi siempre sin identificación en la fachada— se le pedirá la firma con espacios en blanco que “luego llenará el Banco” y que determinará la diferencia entre lo que le ha dicho la joven que le gestionó el préstamo y lo que realmente pagará.

Si tiene el gran inconveniente de no poder cumplir con los pagos en tiempo y forma se le puede ocurrir generar otro préstamo para pagar el primero, la calesita. En algún momento se va a comunicar con la empresa Equifax, responsable del clearing de informes, donde le pedirán que vuelva a enviar su documentación y todos los datos que correspondan a trabajo y vivienda, actual y anterior. Hecho esto y ante la imposibilidad de pagar por dos préstamos acumulados usted quedará inhabilitado para actuar financieramente y el acumulado de intereses y mora hará que cada vez se encuentre más endeudado. Si es propietario, puede perder su casa.

A esto se refiere el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto en Octubre de 2020: Reestructuración, procedimiento de deudas a la persona física. En un solo artículo propone una conciliación con el Banco en el ámbito administrativo para reestructurar la deuda.

Lea la Ley 18.212, si tiene que pedir un préstamo, pídalo a su banco a descontar de su sueldo, la tasa de interés siempre será menor y moderará lo que solicite. Cada seis meses puede solicitar al clearing de informes su estado financiero, es buena costumbre, su salud económica también es importante.

¿Tiene la política, los partidos políticos relación con el sistema financiero? Si no lo sabíamos, hace 20 años nos enteramos. Tiene que ver como con todo, siempre; pero hay una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos; confiemos siempre en la ley, es superior a los hombres.