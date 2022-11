Juan Manuel Solé: “JULIO es una película súper uruguaya” Por Martín Imer

La semana pasada llegó a las salas Julio – felices por siempre, película que marca el debut del realizador Juan Manuel Solé. En su primer film, el director nos cuenta la historia de Julio, un hombre que cree en el amor ideal pero no ha tenido la posibilidad de experimentarlo en carne propia. Luego de varios fracasos, todo parece cambiar cuando conoce a Claire, una turista estadounidense que revoluciona su vida, pero la distancia es un enemigo contra el que deberán luchar si pretenden llegar al final que promete el título. La propuesta, tan diferente dentro de nuestro cine, es encantadora y ligera, sobre todo gracias al muy buen trabajo de los actores y el esfuerzo de Solé por mantener un equilibrio entre el romance y la comedia. Con motivo del estreno pudimos hablar con el cineasta sobre las dificultades de una ópera prima y su concepto de adueñarse de los géneros.

¿Cómo te sentís con el estreno de la película?

Estoy obviamente muy nervioso y con mucha expectativa de que la película se pueda ver en las salas de cine, y luego muy entusiasmado de estar llegando al final del proceso. Julio es mi opera prima, y quiero ver como es recibida porque es una película hecha para el público uruguayo, una película que quiere acercarse desde la comedia, desde el humor, desde el entretenimiento también a una generación que es como una generación Disney – yo le digo así porque crecimos en los ’90 con ese auge de las películas potentes que sacó Disney, y juega con la idealización del amor y la realidad.

¿Cómo fue para vos el proceso de hacer la peli? ¿Fue un proceso desmotivante?

Hacer cine en Uruguay, posiblemente en todas las etapas pero cuando vos te estas enfrentando a tu primer película, tiene un primera etapa muy frustrante que es la de presentarte y presentarte a los fondos, donde habitualmente perdes y también es normal porque el proyecto va creciendo, pero sí que hay que luchar constantemente con la frustración al principio; luego ya cuando la película se encamina y vas y ya estás pensando en hacerla tiene todos los desafíos de una ópera prima tanto en la lógica de dirección como en el equipo de producción, que éramos también un equipo novato en hacer películas, y obviamente los desafíos propios de la parte económica, que implica empezar a ver cuánto podemos hacer y a qué ideas tenemos que renunciar que seguramente muchas veces son las más doloras y buscarles alternativas que se puedan filmar. Uno hace esto porque ama hacer cine, inexplicablemente: yo el rodaje lo disfrute de punta a punta, estresado en los cortes con la parte económica, pero disfrutando plenamente el trabajo con los actores, el encontrar la historia, el trabajo con el equipo técnico, que solo podes hacer cine en Uruguay si tenes un equipo técnico que se pone la camiseta del proyecto, y los actores lo mismo, sino es imposible.

¿Crees en el amor? ¿Sos como Julio o un poco más descreído?

Soy como Julio, sin dudas, sí creo en el amor — obviamente Julio cree más en el amor que yo, es más romántico él, pero sin dudas, creo que la película surge también de eso, de esta oferta que nos hacen de un amor increíble y perfecto y para siempre y en contraste a la realidad y realmente creo que crecemos creyendo eso, me costaría pensar que hay mucha gente que no creció creyendo eso, o por lo menos que no creció absorbiendo eso constantemente en las relaciones.

¿Sos consumidor de cine nacional?

Sí, por supuesto, intento estar al día; a veces uno se va perdiendo las películas porque por suerte hay cada vez más producción nacional, pero intento estar lo más al día posible.

¿Cómo pensas que entra Julio en lo que es hoy el cine uruguayo? ¿Sentís que es una película que va un poco contracorriente o también se integra a esa evolución del cine nacional?

Yo no creo que contracorriente, creo que lo que tenemos hoy es un cine uruguayo que crece y cada vez es más plural y diverso, y en eso entra Julio como comedia romántica, que sí es una propuesta que tal vez ha habido poco, llegar con una peli romántica que apuesta al romance y al humor pero creo que es un proceso natural dentro del crecimiento de nuestro cine, aparecemos nuevos realizadores, cada uno con su espíritu y su identidad y así de diversa va ser y va seguir siendo la producción nacional.

Cuando yo te mencionaba antes que era una comedia romántica a la uruguaya, vos me contestaste que había que adueñarse de los géneros, ¿Qué significa para vos adueñarse de un género?

Yo soy un convencido de eso: del cine uruguayo, cine latinoamericano adueñándonos de los géneros en el sentido de que tenemos esta idea de que la comedia romántica es de Hollywood, o la película de terror es de Hollywood o el policial de suspenso se hace en EE.UU. y acá no se puede hacer, a eso voy justamente: no son de ellos ni son de nadie, son géneros, que nosotros podemos tomar, trabajar desde ese lenguaje que es común y es agradable para el espectador, y transformarlo en algo propio, y yo creo que Julio es una película súper uruguaya, de género, pero es una película uruguaya que no quiere ser de otro país, no quiere ser una película de Hollywood, y creo que ese proceso es propio de lo que hablamos anteriormente del crecimiento nuestro y se está viendo en cartelera que hay más comedias, que hay películas de terror, que ojala comiencen a aparecer más policiales, suspenso, y que los géneros crezcan.

