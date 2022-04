Urbanísimos por Alejandra Waltes

El 6 de abril se inauguraron en el Espacio Cultural y Gastronómico “La Domus Puerto Cultural” las muestras de Carlos Pirelli “Art Papel” en planta baja y de Richard Ortiz “Musas_ Ilustraciones de mujeres de la música” en el primer piso. Ambas muestras pueden ser visitadas hasta el miércoles 4 de mayo.

Carlos Pirelli (Montevideo, 1952), desarrolla la creación plástica utilizando el papel como materia prima. En sus piezas utiliza el doblado, la torsión y el collage de papel de cartelería que luego son coloreados utilizando principalmente una paleta baja. Los móviles de grandes hojas de papel, parte de la instalación creada para un desfile de Oscar Álvarez, son una representación del juego conceptual del término hoja (hoja de los árboles de los cuáles viene el papel con el que se hacen hojas). Pirelli ingresó a Facultad de Arquitectura y en 1978 ganó una beca para estudiar Diseño Industrial en Florencia (Italia). A mediados de la década del ’70 comenzó su labor como escenógrafo y vestuarista teatral, trabajando dentro y fuera del país en un proceso que no se ha detenido hasta el presente. Ganador de tres Premios Florencio como mejor escenógrafo y nominado en seis oportunidades como vestuarista teatral. Ha desempeñado actividades relacionadas al diseño gráfico, publicidad e interiorismo. Participó como profesor fundador del Centro de Diseño Industrial en el área Diseño de moda. Actualmente es docente de la Universidad de la Empresa y de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático «Margarita Xirgu». Ha dictado talleres en: Teatro de la Gaviota, Portal Amarillo, COMCAR, Hospital Piñeyro del Campo, Facultad de Arquitectura (Universidad de la República), entre otros. Carlos se crio viendo a las mujeres de su familia tejiendo en el telar y es ahí en dónde comenzó sus primeras experiencias interviniendo las telas que confeccionaba con diferentes materiales. En 1989 comienza el desarrollo de la plástica a través del papel. Sobre su obra nos dice “Este material (el papel) que nuestra cultura occidental considera desechable, mediante la transformación a través del arrugue, el plegado, el pegado, el pintado y la utilización de diferentes tipos de papel y la combinación con otros materiales, creo y recreo personajes, escenarios de mi mundo interior, reviviéndolos como un hecho teatral propio.” Desde 2010 participa en el Día del Patrimonio abriendo al público su atelier “Casa Varenna Espacio Creativo”, mostrando las posibilidades del papel como materia prima para la creación de objetos y la plástica. Esta muestra fue curada por Marcelo Sienra. Richard Ortiz (Montevideo, 1975), desarrolla esta colección de estampas sobre mujeres de la música durante los años 2020 y 2021. Durante este tiempo vio que varios colegas y artistas plásticos estaban desarrollando proyectos relacionados con las cartas del tarot. Es así que tomado el formato físico (relación entre ancho y altura) y la correspondencia que se da entre la figura y el fondo en estas cartas, desarrolla esta colección de forma totalmente digital. Ortiz es ilustrador y dibujante de historietas. No fue hasta cursar Bellas Artes que comenzó a ver lo que era una pasión adolescente como una opción laboral. En el mercado local publicó junto a Enrique Ardito en la tira Viviana y Yamandú (Diario La República). Luego con Rodolfo Santullo (Crímenes), Alceo (El viejo, y Bandas Orientales), y participó en algunas antologías de AUCH y Estuario Editora. Para el mercado europeo trabajó en la editorial Paquet y para la serie Capitaine Nemo de Claire de Lune Ediciones. Trabaja principalmente para varias editoriales en EEUU. En el 2019 fue incluido en la exposición itinerante «Timeless Mucha: Mucha to manga», organizada por la Fundación Alphonse Mucha. En el 2020 publicó junto a Marcial Patrone y Rafael Juarez Sarasqueta el libro La Piel de Metal. Una de sus características es ser un “good girl artists” o dibujante de mujeres bonitas en posturas sugestivas. Toda su experiencia, arte y profesionalismo queda demostrada en “Musas_ Ilustraciones de mujeres de la música”. El hilo que une estas dos muestras es lo urbano. Las letras rojas y negras de cartelería incluidas en las obras de Pirelli y el motivo, así como la estética de Ortiz focalizan nuestra sensibilidad en la urbe cosmopolita.

Imagen : “Gyda” (Richard Ortiz_2020)