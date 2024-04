El mundo como un inagotable espacio para ilustrar por Alejandra Waltes

Aunque nunca se presentó a ningún concurso nacional de Artes Plásticas ni ha sido reconocido con ningún premio, los múltiples murales que podemos observar recorriendo Colonia del Sacramento no dejan lugar a dudas de que Daniel Barbeito es un referente visual de la ciudad a la que se mudó de forma definitiva en 1995.

Daniel Barbeito (Tarariras, Colonia, Uruguay, 1959) confiesa que llegar a la pintura fue un proceso que le llevó años. Durante su juventud se sintió atraído por la música y la poesía, pero una vez que conectó con el lenguaje visual supo que los conocimientos adquiridos en sus 20, cuándo se dedicaba a la artesanía textil, iban a formar parte de su identidad. Tiñendo las lanas aprendió sobre el color ya que utilizaba pigmentos para crear los colores. Es raro encontrar colores puros en sus pinturas. A los 19 años viajó a Estados Unidos gracias a una beca en Tapicería. Un año después viajó a España en dónde vivió durante tres años. De regreso a Uruguay conoció a Lilian Justet, con quien contrajo matrimonio. Después del nacimiento de sus hijos se radicaron por un tiempo en Suiza e Italia. Fue en este país en dónde comenzó a trabajar cómo artista plástico abriendo talleres de plástica que aún funcionan. Fruto de un fértil imaginario, las necesidades expresivas y de composición plástica, fue surgiendo la galería de personajes de la que me enamoré una tarde tormentosa en Montevideo. Si bien reconoce el aporte a su formación que fue su pasaje por la ENBA (hoy Facultad de Artes) en los años ’80, le gusta destacar el aspecto autodidacta de su formación y la manera en que fue asimilado las diferentes influencias de artistas o corrientes artísticas: unos y otras no influyeron en su forma de hacer sino enriqueciendo con conceptos e ideas el abanico de su imaginación. Conocedor de sus propias limitaciones, ha desarrollado estrategias asimilando elementos de diferentes fuentes. Entre ellas reconoce la herencia constructivista en la forma en que estructura cada pintura. Esto ha dado como resultado una estética muy personal: las formas, el orden de las mismas y la paleta de colores son la firma que ha dejado plasmada sobre infinidad de superficies de diferentes materiales. Uno de los aspectos más destacables de este trabajador del arte, como le gusta definirse, es la forma inteligente en que has sabido desarrollar un merchandising alrededor de su obra. En los diferentes puntos de venta en el Uruguay o en el extranjero, entre los que vale destacar el Almacén la Carlota en el casco antiguo de Colonia del Sacramento, cualquiera de nosotros puede llevarse, por ejemplo, reproducciones sublimadas de su obra en una taza, un llavero, un imán o cualquier otro objeto. Barbeito disfruta mucho del hecho de poner a nuestro alcance reproducciones de su obra. En diferentes reportajes ha intentado focalizar su trabajo en lo artesanal, pero sus pinturas son la herramienta a través de la que fluyen de manera incansable sus ideas. “La inspiración tiene que ver con la vida, no con la pintura que es sólo un lenguaje, el lenguaje que me tocó y en el que trato de ser digno.” expresa. Entre sus publicaciones se destacan “Espacio Mousseaux: es el registro fotográfico de un trabajo pictórico realizado en la pequeña localidad de Mousseaux (Francia), en las dependencias de un chateaux destruido durante la revolución francesa; “Intimo”: una forma de conocer la poesía de Barbeito, en el 2014 realizó una muestra en la que unió imágenes y textos; “Mujeres”: una recopilación de más de 100 pinturas en dónde la mujer es la protagonista. Aunque conocido por sus pinturas también supo realizar esculturas de ensamble. A mediados de este año estaría viajando a México en dónde proyecta armar una instalación en una casa de campo, con materiales propios del lugar.

“Por dónde pasa la luz” (Daniel Barbeito- s/f)

