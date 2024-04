Un discurso potente a través de la imagen por Alejandra Waltes

La muestra “YO TAMBIÉN SOY PINTOR. Muestra retrospectiva de Lía Mainero.” curada por María Frick, que se enmarca en el proyecto “Arte Otro en Uruguay”, dirigido por Pablo Thiago Rocca, puede ser visitada en el Museo Histórico Cabildo de lunes a viernes de 11 a 17:45h y los sábados y feriados laborables de 11 a 17h hasta el mes de agosto del 2024.

En el texto curatorial, María Frick nos dice por qué del nombre de la muestra: “Su nombre alude a la respuesta de Antonio Correggio a la afirmación de Miguel Ángel de que nunca llegaría a ser un gran pintor, y mantiene el género masculino para enfatizar la insubordinación que caracterizó a la primera generación de mujeres que ocupó su lugar en el circuito artístico de nuestro país. A principios del siglo XX, los hombres tenían el control de la formación, el mercado y la crítica artística, y desde esta posición enjuiciaron la creación femenina con severidad. Muchas mujeres que se atrevieron a manifestar sus opiniones sobre el arte fueron tachadas de incompetentes, aficionadas o petulantes.” Lía Mainero Berro (Montevideo, 1902 – 1964), nació en el seno de una de las familias más acomodadas de la sociedad uruguaya. De formación esencialmente autodidacta, al igual que Petrona Viera e Italia Ritorni, desarrolló un estilo personal y distintivo alejado de toda corriente y estilo pictórico, razón por la que su obra ha sido catalogada, tardíamente, cómo naïf. A pesar de que su obra pasó desapercibida para la mayoría de sus contemporáneos, tuvo oportunidad de participar de muestras en salones municipales y nacionales y llevó a cabo varias exposiciones individuales. La mayoría de sus trabajos, fueron realizados con una paleta restringida de pintura al óleo, líneas simples y ausencia de perspectiva, pero lo realmente interesante es la temática sobre la que pintaba. Lía Mainero decía: «No creo hacer ninguna cosa extraordinaria en pintura. Estudio poco. Pinto lo que me interesa y sólo cuando lo siento». Tras el dibujo y temática cuasi infantiles, que engañosamente podrían ser las ilustraciones de libros para niños, Lía reflexiona sobre la condición femenina en un momento histórico en que se discute sobre los derechos de las mujeres y en que se busca flexibilizar algunas normas sociales respecto al comportamiento de las mismas. Tras las niñas desafiantes, niñas con caperuza (¿Caperucita Roja?), que corren y juegan en el bosque, que escapan, incluso los coches vistos de atrás que también hablan de huir y los lobos amenazantes podemos percibir a la misma Lía desafiando el orden social establecido, soñando con huir, pero reconociendo o dudando de tener las herramientas apropiadas para hacerlo. Muchos de los personajes parecen estar en un peligro latente. La misma paleta utilizada contradice la aparente inocencia y felicidad de las figuras plasmadas. Algunos motivos de las obras se repiten u ofician como cuadros del storyboard de una película. Si bien Naïf (ingenuo en francés) hace referencia a la expresión plástica de amateurs, que utilizan su tiempo libre en imaginar situaciones y paisajes ideales, que crean sin las ataduras de la perspectiva o técnicas específicas, no estoy tan segura de que la obra de Lía pueda ser definida como tal. Con respecto a la vigencia del Arte Naïf en el arte uruguayo Pablo Thiago Roca dice:” En los años setenta del siglo pasado el mundo asistió a un renacer del arte naïf. Se multiplicaron las galerías especializadas en España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Las causas de este renovado interés son difíciles de precisar. Es posible que el clima de tensión de la Guerra Fría, la amenaza nuclear, las dictaduras en América Latina, propiciaran un fenómeno de compensación cultural: hacía falta mucha inocencia para contrarrestar la pasmosa realidad social y una crisis económica y energética de proporciones globales. Huelga decir que Uruguay no permaneció ajeno a estas realidades –dictadura cívico-militar en ‘proceso’– y la prensa y la crítica comenzaron a valorar, principalmente, las obras de dos artistas: Guillermo Vitale (Montevideo, 1907-Buenos Aires, 1992), mosaiquista de escalla de azulejos proveniente de la Villa del Cerro, y el pescador Alfredo Lucho Maurente (San Carlos, 1910-La Paloma, 1975), pintor y escultor de novelesca personalidad.” “A mediados de la década del setenta los centros culturales del Instituto Cultural Uruguayo Brasileño y la Alianza Francesa realizaron concursos y exposiciones que dejaban en claro la popularidad del fenómeno: en un año reunieron a más de ciento cincuenta artistas que decían cultivar el ingenuismo.” ¿Cómo fue rescatada la obra de Lía Mainero del olvido? En el blog “Arte Otro en Uruguay”, Pablo Thiago Roca cuenta cómo conoció y llegó a él la obra de Mainero: “Carlos Herrera nos puso en conocimiento de la obra de Lía Mainero. Poco tiempo después la antropóloga Kirai de León, sobrina de la artista, se nos acercó para donarnos documentos (cartas, fotografías, recortes de prensa, catálogos) y contarnos sobre la vida singular de su tía. Poco antes de fallecer, Kirai, quien había estado vinculada al mundo del arte (fue la primera esposa de Nelson Ramos) donó al proyecto Arte Otro en Uruguay siete óleos y un número importante de dibujos de Lía Mainero.”

“El encierro” (Lía Mainero-1948)