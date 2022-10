Uruguay, el país para todos por Beatriz Argimón

Sin lugar a dudas, el pensar un país debe ser –alguno- de los desafíos más grandes que puede plantearse quien ingresa al sistema político. El siguiente desafío, naturalmente más grande, es tener la posibilidad de hacer del Uruguay un país para todo aquel que habite sus tierras.

Sin ánimos refundacionales, es que la coalición de gobierno llega a caminar, sin desandar lo andado, con la firme convicción de seguir construyendo los destinos del país en unidad con la oposición, porque se piensa, se discute, se legisla y se gobierna con y para todos los compatriotas.

Lo que fue.

La ‘’libertad responsable’’ podría ser considerada la histórica impronta nacional: la libertad de ser, responsablemente con uno y por el otro. Pero que, sin embargo, tuvo un rol protagónico al inicio del período de gobierno cuando una pandemia llega y obstaculiza –o al menos lo intenta- de forma imprevista el cauce natural de las líneas programáticas de la coalición encabezada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Es, de esta manera, que necesariamente debimos repensar desde las políticas públicas hasta las habilidades de conducción de quienes llevamos las riendas del país. Y es ahí donde los valores de Uruguay destacan, un presidente liderando, un equipo de gobierno trabajando en sincronía y una comunidad con profundo sentido de la responsabilidad. Fue una cuestión casi actitudinal lo que nos hizo ser ejemplo en el manejo de la pandemia. Las decisiones meridianas, el cálculo de los tiempos y la templanza: el Uruguay. El parsimonioso motor oriental, que destaca en la región, siguió andando.

Con cambios imparables introducidos por la Ley de Urgente Consideración -referéndum de por medio- particularmente en la seguridad pública y la educación, con una discusión parlamentaria excepcional, con cambios propuestos por todos los partidos políticos, siendo la mitad de la misma aprobada en Comisión por unanimidad, la Democracia en nuestro país goza de buena salud. La tarea legislativa no es tarea sencilla, es imperioso el carácter mediador y el liderazgo marcado. Es labor diaria reducir las llamitas dinamitadoras de la calidad democrática, de propios y ajenos. Habitamos el mismo suelo, y esa es la premisa de construcción del bienestar de la Nación.

Lo que es.

El bienestar de la Nación es, obligatoriamente, el bienestar de cada uno de sus integrantes: el bienestar de la primera infancia, la fuerte apuesta económica y en recursos jurídicos que permitan acelerar los procesos de adopción, a través de INAU; de las mujeres, el aumento de presupuesto para tobilleras electrónicas, los juzgados especializados en violencia de género, las prótesis mamarias gratis para quienes pasaron por una mastectomía, el Plan Nacional de Género para las Políticas Agropecuarias; del sector agropecuario, este es el tercer año consecutivo en declaración de emergencia agropecuaria por déficit hídrico, ninguno de ellos sin el respaldo a quienes producen a cielo abierto; el bienestar de quienes anhelan el techo propio y la presencia incansable de MEVIR en cada rincón del país; de los trabajadores y en ese sentido celebramos las medidas que nos permitieron alcanzar altos niveles de recuperación de empleo; los privados de libertad, y es inevitable recordar al amigo y compañero, Jorge Larrañaga, con su Plan de Dignidad Carcelaria que proponía mejoras edilicias y mejoras de las condiciones humanas, sin preámbulos: proponía devolver dignidad; el bienestar de quienes viven en asentamientos, a través del Programa Avanzar con una inversión de U$$ 240 millones; el de los que emprenden agregándole valor a las materias primas uruguayas enalteciendo la producción nacional y ahí el impulso minucioso de ANDE; el bienestar del pueblo uruguayo que, un día sí y otro también, es rehén de la lógica centralista en la que, en otros tiempos, fue pensado el país, por esta razón es imprescindible la mejora de las telecomunicaciones como, tanto o más, lo es la inversión en obra pública que tenga como objetivo la mejora en la conexión entre localidades, caminos vecinales, rutas y puentes; el bienestar del pueblo uruguayo que quiere sentirse seguro caminando sus calles y esto es gráficamente verificable a través del descenso de las cifras de delitos.

Lo que debe ser.

Poco más de dos años restan para culminar este período de gobierno y cada día cuenta, cada día el Uruguay para todos espera que pongamos el pie en el acelerador del progreso nacional.

En la lista de tareas pendientes nos quedan compromisos bien importantes para la vida del país, compromisos que plasmamos en el ideario colectivo antes de ser legitimados por el voto popular y compromisos que vamos levantando en el camino de la gobernabilidad.

Son ejemplos grandes: la imperiosa transformación educativa que no cuenta con más margen de espera, el tiempo pasa y nuestros hijos y nietos son quienes ven como sus oportunidades de crecimiento y formación académica se deterioraron con el paso de los años, inaceptable omisión de quienes encabezan los gobiernos la de no asumir los costos necesarios para dejarle al país lo mejor de nosotros, las oportunidades para los que vienen. Y no solo educativas, la oportunidad de contar con un sistema de seguridad social sumamente eficiente y más solidario que el actual, y en esto es medular el acuerdo y la voluntad política de todas las colectividades partidarias y, sin lugar a dudas, el empuje de las fuerzas vivas de la sociedad civil. El proyecto de Reforma de la Seguridad Social fue presentado a todos los partidos de la coalición y la oposición, encontrándose a la espera de los cambios viables que sean sugeridos, pidiendo cancha para lo que será una efervescente discusión parlamentaria.

Tenemos la responsabilidad de darle todas las herramientas necesarias a quienes tienen su lucha diaria contra las adicciones y a sus familias, en recursos humanos, médicos, económicos y edilicios. La consigna es no dar ningún uruguayo por perdido y ahí está todo el esfuerzo del equipo de gobierno que rige en las políticas públicas específicas en salud mental, abarcando un espectro amplio de necesidades en esa área. Somos plenamente conscientes de la fuerte inversión que necesita la ciencia y la tecnología, cuyos avances representan crecimiento y desarrollo nacional en diversos ámbitos. Debemos seguir reforzando la seguridad pública, la tranquilidad de una vecina en el medio del campo tiene que ser la misma tranquilidad de quien camina el asfalto, lo que incluye grandes cambios en el sistema penitenciario. Confiados en nuestra esencia, en nuestro potencial como país, en nuestras instituciones y en nuestro sistema democrático, continuaremos trabajando por el Uruguay integrado, que es el Uruguay de la sana diferencia, el Uruguay de las oportunidades de norte a sur que es el Uruguay de todos.

Algunos piensan que está todo por delante aún, lo cierto es que tenemos -nada más y nada menos- que: el futuro nacional en nuestras manos.

