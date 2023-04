100 por Alejandra Waltes

Esta es la publicación número cien en el Semanario Voces. Como Licenciada en Artes Plásticas nunca tuve en cuenta la posibilidad de escribir una página semanal sobre un tema al que he dedicado mi vida desde diferentes actividades. En esa oportunidad decidí compartir este espacio con personas a las que fui conociendo en estos dos años y poco. Elegí a algunas personas intentando que esa selección fuera lo más representativa posible de las diferentes áreas involucradas con las Artes Plásticas y les pedí que respondieran a la pregunta “A pesar de la profusión de medios de comunicación ¿tienen vigencia las notas en prensa escrita dedicadas a las Artes Plásticas?”. Estas son las respuestas de quienes amablemente se dieron tiempo para responder:

“Creo que es fundamental el aporte crítico acerca del quehacer cultural que hacen los medios escritos. Es una ventana que se separa de la inmediatez, que da el tiempo a leer y re leer cumpliendo precisamente la premisa de reflexionar acerca del arte, las distintas expresiones y soportes que hacen a nuestra cultura, vale decir a las vías que utilizan las y los artistas para cuestionar, interpelar y conectar con la contemporaneidad. No es menor que medios de prensa radiales y televisivos, tienen sobre sus escritorios los medios de prensa escritos; a modo de disparador a la hora de comentar las «noticias «. Escasean en los medios en general, los espacios para difusión de exposiciones, reseñas de libros y acciones culturales en general, con excepción del fútbol, expresión que llega a ocupar hasta un 30 % de los «informativos «. El entrecomillado obedece a la miopía de quienes gerencian dichos espacios en detrimento de la formación de una masa crítica. Puede decirse que Orson Welles lo predijo. No es la regla en otras partes del mundo, no es algo inexorable que no se pueda contar en espacios de difusión con noticias de otra índole, que ayuden a comprender la realidad en tiempos de inmediatez y globalidad. Siempre interesa, es una queja constante por parte de quienes participan de actividades culturales, la escasa difusión. ¿Casualidades o causalidades?”

Lic. Rosana Carrete (Directora del Museo Histórico Cabildo)

“La prensa escrita digital e impresa, son documentos con amplia vigencia, especialmente esta última porque es más difícil de manipular. En las artes plásticas, la difusión es muy importante, ya que a través de esta se pueden comunicar los distintos eventos y la crítica respecto a ellos, llegando a un gran público potencial. Con el gran bombardeo mediático diario con cantidad de contenidos, en su amplia mayoría negativos, es crucial que se difundan las artes, ya que estas manifiestan, sensibilizan e interpelan algo esencial de la humanidad.

Lic. María Eugenia Méndez (Directora Ejecutiva de la Fundación José Gurvich. Docente de la Facultad de Artes. UDELAR)

“Hace unos años, la profusión de diarios y semanarios, desde sus páginas culturales permitían tener una idea del carácter y calidad de una exposición, un libro, una obra de teatro, un concierto, etc. En la actualidad ha disminuido notoriamente esa información ya que han quedado pocos medios de prensa escrita y por esa razón creo que aquellos que sobrevivieron o los que surgieron últimamente, a través de sus críticos y comentaristas deben remplazar toda aquella información, en ocasiones brillante. A esos efectos, y para mantener su vigencia, deben mostrar exigencia en la calidad de sus críticas teniendo en cuenta que cumplen una función didáctica para el público en general y brindan información para los conocedores.”

Pilar González (Artista Plástica)

Siempre que existan Artistas Plásticos, las notas tendrán vigencia. Cuantas más notas y críticas a la obra del Artista, más abanicos de posibilidades para los amantes del Arte.

Son sumamente necesarias para que todos los interesados en la materia podamos informarnos, ver distintas posibilidades e incluso sorprendernos por lo que no sabíamos o no percibimos. Es innegable lo que ayudan a la difusión.

Celebro las primeras 100 notas de Alejandra Waltes en Voces.

¡Sin lugar a dudas ha marcado su impronta!!”

Gabriel A. Sosa (Director de la Sala Carlos F. Sáez del Ministerio de Transporte y Obras Públicas)

“Sin dudas de que si, las mismas continúan siendo importantes y más aún en estos tiempos donde la prisa y la sobre información constituyen una sobredosis avasallante.

Las notas de cierta forma, proponen esa pausa necesaria para driblear esa suerte de menú e ir más allá de la difusión del acto artístico, pues la palabra escrita, permite una complicidad atemporal entre quien la escribe y quien la lee revalorizando el valor del tiempo con sus innegables y frutales consecuencias.”

Rodolfo Torres Suárez (Artista Plástico. Coordinador del proyecto “Artendales”)

“Cuando una nota me genera un fuerte interés, busco tenerla impresa en papel y la conservo. Sigue vigente, pero el celular ya es una prótesis del cuerpo y más temprano que tarde se accede al mismo contenido. Si tengo ambas opciones al mismo tiempo, prefiero leer en papel.”

Marcial Patrone (Artista Plástico. Co director del C.C. “La Domus”)

“Las apariciones escritas a nivel de la prensa vinculadas a las Artes Plásticas y Visuales, que se aboquen a discurrir sobre la obra de los artistas que exponen, son las únicas que pueden aportar masivamente y al mismo tiempo al público formado, sobre el hecho expositivo. El abordaje escrito además tiene un prestigio de larga data, en el que estirpes de ciudadanos ilustres volcaron su conocimiento, sus puntos de vista, sus desacuerdos, sus alabanzas y por qué no sus arrogancias.

Esta tradición sigue vigente, artistas y público interesado sigue esperando la nota de tal o cual muestra con afán. Como información, como guía, como preludio a una experiencia intransferible.”

Enrique Badaró (Artista Plástico. Docente de Diseño de Escenografía y de Transformación del Objeto en la EMAD)