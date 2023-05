Tejidos por Alejandra Waltes

En estos días se pueden visitar, en Montevideo, dos muestras unidas por un mismo hilo conductor. Hasta el 18 de mayo de 2023, en el horario de lunes a viernes entre 9:15 y 16:00 horas en la Sala Carlos F. Sáez II, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se puede visitar la muestra “Naturaleza Onírica”, de la artista plástica Alejandra Fort y hasta el 28 de mayo, en el horario de martes a domingo entre las 12 y 18 horas en el Museo Juan Manuel Blanes, se puede visitar “Crisálida” de la artista textil Silvia Umpiérrez.

De forma muy minuciosa y detallista Alejandra Fort dibuja y pinta estructuras, las estructuras que podemos ver a través de un microscopio: ella rescata el dibujo de tejidos vegetales, la estructura simétrica de los hongos y de las flores, realiza trabajos de técnica mixta de dibujo y collage, reproduce esos dibujos en pequeños formatos de cerámica plana. Considera a la naturaleza como su fuente de inspiración para crear y es tal su gusto y maestría en la realización de dibujos a pluma y tinta china de fauna y flora que ha ilustrado libros relativos a estas temáticas. En su dedicación ha investigado sobre cómo obtener materiales naturales para dibujar, pintar y modelar a partir de las plantas, mediante procedimientos similares a los empleados por pueblos indígenas de América. En esa misma naturaleza ha encontrado su inspiración Silvia Umpierrez, quien posee un profundo conocimiento de los componentes naturales, especialmente de las plantas y desarrolla su trabajo con materiales naturales a los que transforma, resignificando, en cada nuevo proyecto. Cómo expresa Florencia Flanagan en el texto curatorial: “En la historia de los tejidos podemos leer la de la civilización y cómo ellos están imbricados tanto en lo utilitario como en lo simbólico. Tejemos afuera reproduciendo lo que somos adentro: tejido.” En “Crisálida”, su primera instalación, Silvia muestra su maestría y experiencia reproduciendo con mimbre, enredadera y zarzaparrilla los tejidos naturales de los que obtiene la materia prima, reproduce el origen, siendo así una obra circular. Su obra proporciona a la sala en la que podemos admirarla, el ambiente de un templo en el que somos testigos del valor que la artista rescata en lo que la propia naturaleza arroja y lo resignifica volviendo símbolos de vida lo seco. Al tejer, Silvia vuelca su larga experiencia, su modo de conocer e interpretar el mundo en íntima relación con la naturaleza y las plantas. Continuando una larga tradición, Silvia aprendió a tejer de niña con su abuela. A esa experiencia sumó la práctica del telar criollo que aprendió en los ochenta. El significado de su tejido, así como de los tejidos reproducidos por Alejandra va más allá. Desde la antigüedad tejemos elementos para cubrir las necesidades humanas básicas, desde vestimenta y abrigos a elementos para almacenar y transportar, desde viviendas y ciudades a redes de comunicación y organización social. El largo hilo de la vida se anuda creando tejidos ínfimos que sumados unos a otros nos construye de adentro hacia fuera fluyendo silenciosa e incansablemente.

01 S/T (Alejandra Fort_s/f)

02 Detalle de “Crisalida” (Silvia Umpierrez_2023)

