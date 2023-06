Adrenalina pura, concentración y velocidad por Onofre Laborde

El mundo del deporte motor tiene diversas actividades que llaman la atención a las personas del mundo, sea competencias en pista, monopostos, turismo, kartings, etcétera, teniendo en esta oportunidad el agrado de compartir información y orígenes del rally.

Un rally (en inglés), rallye (en francés) o rali, es una competición automovilística que se disputa en carreteras abiertas al tráfico pero que se cierran especialmente para su celebración. A la parte cerrada al tránsito rodado se le denomina «tramo», que es el lugar donde cada participante compite y que debe completar en el menor tiempo posible. El ganador es aquel que, con la suma de los tiempos de todos los tramos, haya empleado menos para completar la carrera.

Este deporte es una disciplina automovilística con una reglamentación propia y tiene cuatro grandes diferencias respecto a las carreras en circuitos. En primer lugar, se disputan en vías públicas convenientemente cerradas al tránsito rodado; en segundo lugar, el tipo de vehículos utilizados deben ser aptos para circular por carreteras públicas por lo que deben estar matriculados y dotados de los mismos elementos obligatorios que el resto de coches como los faros, la rueda de repuesto o los intermitentes. La tercera peculiaridad es que a diferencia de los circuitos, los equipos que compiten en rally están dotados de dos personas: un piloto y un copiloto, cada uno con una función distinta. La cuarta y última característica es que mientras en circuitos, todos los participantes toman la salida a la vez, en rally lo hacen de uno a uno con un tiempo de un minuto entre ellos por lo que cada piloto compite en solitario y rara vez se topa con un contrincante durante la carrera, salvo que este se haya accidentado o se haya parado por una avería.

El organismo rector de estas competiciones a nivel mundial es la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Se organizan en todo el mundo competiciones continentales, nacionales y regionales. La FIA organiza entre otras competiciones el Campeonato Mundial de Rally, considerado como la competición más importante del automovilismo junto con la Fórmula 1. Abarca rallies disputados en varios continentes bajo diferentes condiciones climatológicas y superficies: tierra, asfalto, nieve, gravilla o hielo. Algunos de los rallies más populares son el Rally de Montecarlo, el Rally de Gran Bretaña y el Rally de Finlandia.

Referente a su etimología, el término «rally» es una palabra de origen inglés que significa «encuentro» o «reunión». Se utilizó posiblemente por primera vez en el Rally de Montecarlo de 1911 y hasta finales de la década de 1920 fue poco usado. No sería hasta mediados del siglo xx cuando las competiciones en Europa comenzaron a llamarse rally y que en Francia, país donde se celebraron muchas de las primeras carreras de automóviles, se le añadió -e, quedando: rallye.

Sin embargo, el rally como competición podría tener sus orígenes en la Carrera de Carruajes sin Caballos (Concours des Voitures sans Chevaux), la cual fue organizada por Pierre Giffart, periodista de Le Petit Journal y se corrió en la ruta de París a Ruán el 22 de julio de 1894. Ésta competición tuvo 21 participantes y las marcas ganadoras fueron las francesas Peugeot y Panhard et Levassor.

Pero luego en 1911 se registró un hecho histórico en la historia del Rally: llegó el primer Rally de Monte Carlo (later known colloquially as «the Monte»), organizado por los operadores del famoso casino para atraer a los ricos automovilistas deportivos. The competitive elements were slight, but getting to Monaco in winter was a challenge in itself. Un segundo evento se celebró en 1912.

Dos largos retos de distancia que tomaron lugar en ese tiempo, el Peking-Paris de 1907 (ganado por Prince Scipio Borghese y Luigi Barzini en Italia) y el New York-París del siguiente año (ganado por George Schuster y otros en Thomas Flyer), que pasó a través de Japón y Siberia. Cada evento atrajo solo un puñado de aventureros, pero en ambos casos los ganadores exhibieron características del moderno rally y reconocieron: la meticulosa preparación, las habilidades mecánicas, inventiva, perseverancia y determinación despiadada. El New York-Seattle carrera de 1909, aunque más corto, no fue sencillo. Más suave (y más parecido a los rallies modernos) fu el Glidden Tour, corrieron por el American Automobile Association entre 1902 y 1913, que tenía tramos entre el control de puntos y marcaron el sistema para determinar los ganadores.

En Gran Bretaña, por su parte, el Automóvil Club escocés inició sus ensayos anuales en 1902, el Motor Club de Ciclismo permitido entrar en sus coches para ensayos y se inicia a partir de 1904 (Londres-Edinburgh, Londres-Land’s End, Londres-Exeter —todos eran aún pruebas clásicas a través del barro). En 1908 el Royal Automobile Club mantuvo su 2,000mi (3200 km) International Touring Car Trial, y 1914 el importante Light Car Trial for manufacturers of cars up to 1400 cc, para probar rendimientos comparativos y mejorar la marca. En 1924, la prueba se repitió como «Prueba para coches pequeños» o «Small Car Trials».

De ahí en más, el deporte evolucionó bajo distintos avances y etapas, hasta llegar a la creación del actual WRC, que nació a principios de los años setenta, tras la unión de dos competiciones que, por aquel entonces, eran las más importantes en el mundo de los rallys: el Campeonato de Europa de Rally, y el Campeonato Internacional de Marcas. En otras ediciones desarrollaré este deporte.

