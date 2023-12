Un argentino en la Fórmula 1 por Onofre Laborde

El sueño de varios -y el mío en un momento también-, poder conducir un auto de la máxima categoría, competir, ¿y por qué no?: ser campeón.

Así fue en su momento con pilotos de diversas procedencias, y hoy el sueño parece generar esperanzas en el público argentino, país que vio un enorme campeón como Juan Manuel Fangio, que obtuvo cinco títlulos de la categoría reina del mundo motor, en aquellas «temibles» y desafiantes décadas de los 50, más precisamente en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957.

Desde esa época, el país brindó muy buenos pilotos, entre ellos, Carlos Reutemann, que estuvo muy cerca del campeonato en 1981, finalizando segundo, por solo un punto frente a al brasileño Nelson Piquet, ganador de esa temporada. Hasta llegar en 2001 al último albiceleste que compitió, Gastón Mazzacane.

Pasaron más de 20 años para que el pueblo argentino vea un piloto de su país al manejando un Fórmula 1, cuando llegamos al 28 de noviembre de 2023, con Franco Colapinto al mando de un Williams, en los test de Abu Dhabi, post temporada. Un hecho quizás desapercibido para algunos, pero muy importante para el automovilismo sudamericano, ya que se teje la esperanza de que «una simple práctica» se convierta en el inicio de oportunidades hacia el máximo certamen mundial del motor. Y no es una práctica de regalo, ni un asunto casual o fortuito. Estamos observando trabajo, empuje, esfuerzo, dedicación y superación del joven bonaerense, y sobre todo, talento.

Franco pudo girar los 300 kilómetros requeridos para poder sacar la Superlicencia, cumpliendo con los objetivos, y generando confianza en su trabajo. Hizo más de 65 vueltas, unos 350 kilómetros, cuidó el coche, demostró rápida adaptación y fue constante en lo tiempos.

“Fue un momento único. Es el primer día que me subo a un Fórmula 1. Sentarte ahí, acelerar, poner los cambios, después frenar por primera vez, es una locura. La velocidad de curva. Son tantas cosas nuevas y tantas emociones que pasan por un momento como este. No muchos tienen la posibilidad de subirse a un Fórmula 1″, declaró Franco en una nota posterior con ESPN. “Es lo que estuve soñando desde muy chico. Haber tenido este momento tan especial para cerrar el año es algo único y estoy agradecido con la gente que me viene apoyando hace años, lo viví como si fuera la primera y última vez”, agregó.

Referente a su trayecto y orígenes, Franco Alejandro Colapinto (Pilar, Buenos Aires, Argentina; 27 de mayo de 2003), inició en el karting en campeonatos nacionales y Rotax en 2013. Luego, ganó el campeonato nacional prejúnior en 2016, mismo año en el que participó en torneos internacionales por primera vez.

En 2018 triunfó en la disciplina de karts en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires junto a María García Puig y, por otro lado, debutó en monoplazas en la Fórmula 4 Española con el equipo Drivex, ganando una de las cuatro competencias en las que se presentó.

Al año siguiente participó a tiempo completo en este campeonato, siendo campeón con casi 100 puntos de ventaja en 325 que obtuvo, y con 11 victorias en 21 carreras. También debutó en dos campeonatos continentales: la Eurofórmula Open y la Eurocopa de Fórmula Renault.

El piloto fue tercero en los campeonatos Toyota Racing Series, Eurocopa de Fórmula Renault (ambos en 2020), Asian Le Mans Series (2021), y cuarto en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA con MP Motorsport (2023), a sólo 9 puntos del subcampeón, el inglés Zak O’ Sullivan (Prema Racing), quien al igual que el argentino integra la Williams Academy. Los otros pilotos que superaron a Colapinto en el torneo fueron el brasileño Gabriel Bortoleto (Trident), que fue el campeón, y el estonio Paul Aron (Prema Racing), que completó el podio anual.

Tanto en su primera temporada en la F3, que había disputado con el Van Amersfoort Racing, como en la segunda, Franco logró 2 victorias y 5 podios. La diferencia radicó en la consistencia que tuvo este año a la hora de sumar: lo hizo en 14 de las 18 carreras; sólo se quedó en cero en las dos competencias de Melbourne (en la primera ganó en pista pero fue excluido tras la revisión técnica), en el sprint del Red Bull Ring y la carrera principal de Monza. Cosechó 26 puntos más que la suma de sus compañeros Jonny Edgar y Mari Boya. En 2022, cuando culminó 9º en el certamen, sólo había sumado en 8 de las 18 pruebas.

Colapinto fue uno de los 10 ganadores que tuvo la temporada 2023 de la FIA Fórmula 3 y uno de los 5 que repitió victoria: se impuso en los Sprints de Silverstone (largó 4º) y Monza (partió desde la “pole position”). Es decir, la misma cantidad que Bortoleto y Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight), una menos que Pepe Martí (Campos Racing) y dos menos que O’ Sullivan, el más ganador.

Sin dudas, los números han sido muy buenos, y ese aspecto es importante a la hora de progresar en la carrera deportiva: este mismo año, Franco se convirtió en nuevo integrante de la Academia de pilotos de Williams, y de cara a 2024, compitió en Abu Dhabi en la Fórmula 2, y estará en esa categoría el año próximo, en el equipo MP Motorsport, en remplazo del indio Jehan Daruvala.

Muchos son los comentarios, la expectativa y pasión de los amigos argentinos y latinoaméricanos, que apreciamos con buenos ojos el subcampeonato actual del mexicano Sergio Checo Pérez y tenemos esperanza en el joven Franco Colapinto. Creemos que se puede, es solo cuestión de tiempo (y resultados), la suerte y oportunidad que el equipo Williams pueda brindar. ¡Los sueños se hicieron para cumplirse!

