Simplemente gracias por Onofre laborde

Un saludo enorme para todos. Este ha sido un año impresionante lleno de emociones y eventos de relevancia, obviamente, también en lo deportivo, asunto que he tenido el placer de escribir y comentar en este bello semanario, llamado Voces.

Recordemos que el deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, pista, etc) a menudo asociada a la competitividad deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), y requiere competición con uno mismo o con los demás. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del competidor es la forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); sin embargo, también se reconocen como deportes actividades competitivas que combinen tanto físico como intelecto, y no sólo una de ellas. También hay colectivos practicantes de determinadas actividades, donde sólo se usa el físico, o bien sólo el intelecto, que reclaman su actividad como deporte, incluso, de carácter olímpico.

Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física/fitness, en realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en el carácter competitivo del primero, en contra del mero hecho de la práctica de la segunda.

Y existen miles de juegos que abarcan el enorme espectro deportivo mundial, como el fútbol, basquetball, tenis, ciclismo, ateltismo, remo, automovilismo, entre otros. Precisamente Uruguay, país de pequeña dimensión poblacional y territorial, menor cantidad de recursos, y ciertas dificultades económicas y logísticas, ha logrado destacar a nivel continental y mundial con gran desempeño de nuestros competidores.

¿Y cuál es el factor del éxito frente a países potencialmente «mayores» como nuestros vecino Argentina y Brasil?: la verdad, varios. Sin dudas, uno de ellos es el compromiso, esfuerzo y entrega de los deportistas charrúas. Hemos observado con mucha admiración como han superado sus niveles y destacado, aún cuando el dinero no alcanza, las condiciones de prácticas no son las mejores, y en muchos de los casos, deben trabajar en otros rubros para poder subsistir.

Otro factor es la mentalidad ganadora que tienen los deportistas: saben que por más adversidades la celeste debe estar en lo más alto, es una cuestión de actitud positiva, que refiere no hacerse expectativas, pero ir a ganar. Y ese detalle se ha notado sobre todo en las nuevas generaciones, ya que los jóvenes dicen claramente que buscan triunfar a la hora de competir, aspecto totalmente acertado. Se juega, se aprende, se disfruta; pero también se compite para obtener un objetivo.

Los entrenadores son protagonistas importantes para que las victorias lleguen: el acompañamiento y preparación física del jugador, la paciencia y palabras exactas para que cada uno de lo mejor de si. No es un puesto grato en sus momentos, pero creo que debe ser reconocido.

También, detrás de un deportista hay una familia: padre, madre, hermanos, pareja, hijos, etcétera. No se puede comentar que sea un tema general, pero soy conocedor de varios casos donde los seres queridos colaboran y ayudan a sus deportistas para obtener los sueños anhelados, sobre todo en la adolescencia, cuando existe cierta dependencia económica.

No debemos olvidar a los clubes, instituciones y periodistas que también ayudan. Dichas entidades son el transporte precursor para que los deportistas puedan establecer sus metas: sin canchas, baños, asistencia médico-alimentaria, marcos legales regulatorios, y otros asuntos, las cosas no funcionarían de manera ciertamente prolija.

Un agente que además juega un rol importante es el empresarial. A la hora de invertir no se está «gastando» o «perdiendo» dinero, se está invirtiendo en el desarrollo de quien compite. En Uruguay es difícil generar una mejora en este aspecto, es triste ver como los deportistas deben hacer rifas, vender pertenencias, o pedir préstamos para llegar a cierto nivel; claramente, el empresario es ese gran amigo que toda persona quiere tener para poder desarrollar su proyecto, y vaya si es una historia a veces injusta cuando por falta de plata no se puede seguir adelante.

Considero que Uruguay está convirtiéndose en un potencial país referente a nivel deportivo, en el sentido de que para ser pocos y tener poco, se hizo mucho. El remo es un claro ejemplo de que nuestro país destaca, también ocurrió con el fútbol sub-20 logrando el título del mundo, en rugby con Peñarol a nivel continental, ciclismo con varios jóvenes destacando en Europa, campeonato mundial de bochas, y mucho más. ¿Se da cuenta de lo que estamos logrando?, es directamente impresionante.

Nuestro país debe seguir en ese esquema de trabajo, mejorando las falencias, generando mayor apoyo del mercado, con autoridades conscientes y abiertas a la buena gestión deportiva, y una sociedad que apoye y aliente más a nuestros deportistas. Si la tierra oriental se lo propone, los méritos «caerán» solos.

Finalizando, como periodista deportivo, agradezco a todas las personas que este 2023 estuvieron ayudando y acompañando mi labor: sobre todo a mi querido amigo y compañero ecuatoriano de la cuenta Cabina Sports, el señor Petter Cruz; también a don Sergio Barrenechea, que semana a semana me pasó información; y sin dudas, al señor Alfredo García por la oportunidad de que escriba en el Semanario Voces. Feliz 2024 y muchos éxitos.

