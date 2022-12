Antonio Pezzino: fiel al Maestro, fiel a sí mismo. por Alejandra Waltes

En el marco de la muestra de la colección “Maestro y compañeros de Gurvich en el Taller Torres García”, el 7 de diciembre a las 12.30 hs. en el Auditorio Adela Reta (Sodre), se inauguró la muestra “Entre lecciones y amistades” del artista Antonio Pezzino. Esta cuarta muestra fue curada por María Cristina Rossi quien también hizo la curaduría de la muestra “Tras la huella constructiva” de Alberto Delmonte que se inaugurará el 9 de diciembre a las 19.30 hs. en el Museo Regional Francisco Mazzoni (Ituzaingó 589. Maldonado).

María Cristina Rossi es Doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Licenciada en Artes por la misma Universidad. Es Profesora Titular de Relatos Curatoriales II en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y Profesora Adjunta de Historia del Arte Americano II (UBA). Integra el Consejo editorial de Latin American and Latinx Visual Culture, University of California Press, es miembro del Centro Argentino de Investigadores de Arte y de la Asociación Argentina e Internacional de Críticos de Arte. Participó en equipos de investigación de ICAA-Museum of Fines Arts Houston y en varios proyectos con apoyo de Getty Foundation. Publica libros y artículos sobre arte latinoamericano, dicta seminarios y conferencias sobre su especialidad y se desempeña como curadora independiente.

Antonio Pezzino (Córdoba, 1921; Montevideo, 2004) comienza su formación artística en su ciudad natal en donde participa de los Salones anuales de la Academia de Bellas Artes «Dr. José Figueroa Alcorta», obteniendo diversos premios. Participa además en varias exposiciones colectivas. En 1938 colabora en la revista infantil El Pibe. Posteriormente se traslada a Buenos Aires y trabaja junto a otros artistas buscando nuevas formas de expresión artística alejadas de la influencia de lo académico. En 1942, viaja a Bolivia permaneciendo seis meses estudiando las culturas precolombinas y al mismo tiempo pinta en Tiahuanaco. Expone en la ciudad de La Paz, junto con Luis Ansa, en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el auspicio del Círculo Argentino. En 1945 se establece en Montevideo, ingresando al TTG como discípulo directo de Joaquín Torres García, allí permanecerá hasta 1957. Durante ese período interviene en todas las exposiciones colectivas que se realizan en Montevideo, en el interior y exterior del país. En 1954 realiza un viaje de estudios junto a Manuel Aguilar y José Gurvich por España, Francia (en donde hace cerámica) e Italia, donde no sólo se acerca a los maestros del arte que admiraba, sino que toma contacto con el arte y la filosofía oriental. Ese caudal de conocimientos adquiridos se puede reconocer recorriendo su obra: el período constructivo, los procesos de transformación de la imagen y el desarrollo libre de una abstracción y simbología que le es propia. Se puede hacer el seguimiento desde el momento de la asimilación de constructivismo hasta el replanteo de la imagen y la pincelada que se da especialmente al impulso de su experiencia con el budismo Zen.

Enriquecedora fue la década de los años 50 ya que comienza a desempeñarse como artista gráfico en la imprenta AS. Allí diagramó la revista “Removedor” del TTG y el diario “El País”, ilustró la sección literaria de este diario, del semanario Marcha y de la revista Tres, ilustró semanalmente los programas de Cine Club del Uruguay, confeccionó carátulas de libros, de discos y diagramó folletos, revistas y sellos postales (cómo el sello postal dedicado al 50 Aniversario del SODRE), compartiendo estas tareas con la enseñanza del dibujo y la pintura. Miembro de la Asociación de Diseñadores Gráficos del Uruguay. Fue secretario de la Asociación para la certificación de obras de ex alumnos de Joaquín Torres García (ACATG).

En el 2019, en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa de Córdoba y en el Centro Cultural de España de Buenos Aires se llevó a cabo la muestra “Pezzino hacia el origen”, cuya curaduría estuvo a cargo de Tomás Ezequiel Bondone y María Cristina Rossi. Marcando la etapa más larga y fructífera del Maestro, en marzo del año pasado se cerró el ciclo con la inauguración de la exposición “Antonio Pezzino 1921-2004/Retrospectiva en su centenario” en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV). Las tres ciudades en dónde se realizaron las muestras coinciden con las que marcaron la vida y formación de Pezzino. En esa oportunidad la curaduría estuvo a cargo de Martha Pezzino y Josefina Pezzino. Según lo expresado por Rossi, la muestra actual está organizada en “dos núcleos ubicados en la planta baja y en la planta alta del Auditorio Adela Reta del SODRE. En la primera se presenta un núcleo dedicado a las diferentes etapas de su obra y en el nivel superior se pone énfasis en los trabajos que dedicó a las diferentes escenas del arte y el espectáculo, vinculadas con la institución que alberga esta muestra.”

Centenario de Pinocho N$2 (Antonio Pezzino-1981)