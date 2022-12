La armonía de la unidad, el ritmo, el tono y la estructura. por Alejandra Waltes

La tercera muestra que se inauguró el 23 de noviembre a las 19 hs., en el marco de la muestra de la colección “Maestro y compañeros de Gurvich en el Taller Torres García”, en las salas I y II “Carlos Federico Sáez” del MTOP fue «En la cotidianidad del oficio» de Pepe Montes. Esta muestra fue curada por Magali Pastorino.

Magali Pastorino (Montevideo, 1973) se licenció en Artes Plásticas y Visuales, y en Psicología en la UdelaR. Es Magister en Psicología y Educación de la Facultad de Psicología. Profesora Agregada del Depto. de las Estéticas de la Facultad de Artes. Su línea de investigación constituye el cruce de campos de la enseñanza artística universitaria, las prácticas artísticas contemporáneas y la subjetivación. Quiero destacar que, no solo es un hecho sin precedentes en las Artes Plásticas uruguayas esta gran muestra organizada en forma de circuito, sino que además cuatro de las cinco muestras fueron curadas por mujeres.

José Luis Montes (Montevideo, 1929-2001) inició su formación en la pintura en 1942 con el artista Enzo Doméstico Kabregú, nueve años, gracias a Francisco Matto, ingresó al TTG en dónde llegaría a ser docente. A partir de 1958 comienza a participar en las exposiciones que el Taller Torres García organiza en el Uruguay y en el extranjero. Es nombrado profesor del Taller En 1960, Pepe Montes se casa con Martha Crevoisier, con quien vivió los primeros años en una estancia en Durazno, donde el artista tuvo su taller, viajando semanalmente a Montevideo para tomar clases en el TTG. Ese año fue nombrado docente de ese mismo taller por José Gurvich y Francisco Matto cumpliendo funciones hasta el cierre en 1962. En 1961 visita las muestras artísticas de la ciudad de San Pablo. Comienza a tener sus primeras experiencias cómo docente cuando Augusto Torres comienza a viajar a Barcelona. Pepe Montes se queda a cuidar su casa en Punta Gorda y trabaja en su taller. Según le cuenta su hijo José Luis a la curadora, Pepe Montes no olvidó nunca el reproche que le hizo Augusto Torres una vez que le había comentado que tenía que trabajar en el campo: «¿Ves? Les enseño, aprenden y después dejan de pintar». Esto fue decisivo para que Pepe Montes dejara definitivamente la administración del campo familiar y se dedicarse plenamente a la pintura. En 1968 viaja a Europa, recorrió España, Francia, Italia e Inglaterra y realiza un itinerario museístico. Además de participar de las muestras colectivas del TTG expone en forma particular en diversas galerías, Salones Municipales y Nacionales de Artes Plásticas. En 1972 la Bibilioteca Nacional le encarga los retratos de varios escritores uruguayos: Carlos Vaz Ferreira, Antonio Lussich, Juana de Ibarbourou, Enrique Amorín, Paco Espínola, Juan Carlos Onetti, Alberto Zum Felde y Fernán Silva Valdéz. En los años ’80 y ´90 se dedicó a la docencia en su estudio en la calle Germán Barbato y en el anexo de la Casa de la Cultura del Prado, fue a mediados de esta década en la que se sintió tentado de dejar la docencia, la que continuó por algunos años más. Sus obras además están en importantes colecciones de Uruguay, Brasil, Argentina, España, Italia, Canadá, New York (USA) y Alemania. En la obra de Pepe Montes se destacan claramente dos períodos: el que podríamos llamar de aprendizaje, marcado por la fuerte influencia del TTG que iría hasta 1962, y otro posterior, en el que el hacer y una profunda reflexión sobre el mismo se entrelazan dando como resultado su apuesta personal y camino estético. El propio Pepe Montes se encarga de afirmar:” …que quede algo limpio, algo claro. He tratado de sacar lo literario para llegar a algo simple. Es que yo preciso de la realidad como provocación y después una realidad que me afecte. Hay cosas que no siento y que no me provocan el menor interés. Me interesa la línea y la forma o, de pronto el color.”

Es interesante ver que la mayoría de su obra no guarda un orden cronológico. En sus trabajos quedó registrado la búsqueda y hallazgo de soluciones estéticas, las interrogantes planteadas y el momento en que fueron resueltas. Su disciplina y trabajo constante para encontrar solución a los problemas que lo obsesionaban son su mayor legado y queda de manifiesto en sus palabras: “Les pido a mis alumnos fundamentalmente que adquieran una sólida cultura general, que conozcan los valores plásticos y una técnica pictórica fuerte para que no se vayan por las ramas tras ondas que nada tiene que ver con el arte, (y agrega) que traten de viajar y sepan lo que están viendo desde el punto de vista pictórico puro y no cronológico y que no se desganen y pierdan su identidad tratando de ser originales.”

Sin título (José Montes-1989)