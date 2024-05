Bernie Sanders, el senador socialista por Ernesto Kreimerman

El veterano senador de la izquierda estadounidense, Bernie Sanders, anunció al inicio de esta semana que habrá de postularse para un cuarto período legislativo. Reconocido por su condición judía y su coherencia, ha marcado una senda que hoy es sinónimo de prestigio y respeto. Es el senador socialista de los Estados Unidos.

La proyección nacional de Sanders se consolidó en el año 2010, cuando enfrentó duramente un acuerdo fiscal bipartidista que extendió los recortes de impuestos para los ricos. En ese debate Sanders expuso una batería argumental cargada de definiciones principistas, que marcó el debate desde el inicio. “Creo que podemos hacerlo mejor, y estoy aquí hoy para tomar una posición firme en contra de este proyecto de ley”. Así comenzaba su desafío: “Se trata de una transferencia de riqueza. Es Robin Hood al revés”.

Aquel día Sanders argumentó durante ocho horas y 30 minutos. Lo inesperado fue que nadie pensó que se había excedido, sino que más allá de acuerdos y discrepancias, había sido sólido. Tanto fue así, que ese discurso se editó en formato libro y fue un éxito de ventas. Ese día, la proyección del senador de Vermont alcanzó dimensión nacional, así como su definición socialista.

Con una carta distribuida vía email, Sanders anunciaba su postulación: “Amigos, tengo algunas noticias importantes que compartir y quería que las escucharas primero y directamente de mí: hoy anuncio mi intención de postularme para la reelección al Senado de los Estados Unidos en noviembre”.

Crítico severo de la política exterior estadounidense, lo es especialmente de la deriva belicista de estas horas, incluyendo la actitud de Biden respecto de Israel. En su opinión Israel tiene derecho a fronteras seguras y a defenderse, pero siguiendo criterios que salvaguarden la vida humana. Esta preocupación es prioritaria y por ello ocupa el primer lugar entre sus desvelos.

Inmediatamente después, en las cuestiones locales, “estamos viendo la posibilidad muy real de que Donald Trump, el presidente más peligroso en la historia de Estados Unidos, pueda convertirse en presidente de Estados Unidos una vez más. Y dentro de esa realidad está la cuestión muy real de si Estados Unidos seguirá funcionando como una democracia. Nuestro país sigue teniendo niveles sin precedentes de desigualdad de ingresos y riqueza, y la clase multimillonaria ejerce un enorme poder sobre nuestros sistemas económicos y políticos. Mientras que los muy ricos se vuelven mucho más ricos, el 60 por ciento de los estadounidenses viven de cheque en cheque, muchos luchan por poner comida en la mesa y tenemos la tasa más alta de pobreza infantil de casi cualquier país importante del mundo”.

Más adelante expresa que “mientras luchamos para proteger el derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo, uno de cada cuatro estadounidenses no puede permitirse comprar las recetas que escriben sus médicos, 85 millones de estadounidenses no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente y nuestra esperanza de vida está disminuyendo”.

En este breve listado de razones, no olvida que se está frente a “una emergencia climática que amenaza la habitabilidad misma de nuestro planeta para las generaciones futuras”.

Y, continúa, “la verdad es que, debido a la forma en que personas como usted han ayudado a amplificar mi voz con un extraordinario apoyo de base y debido a mi posición como Presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, estoy en una posición fuerte, y estoy tan motivado como siempre, para marcar la diferencia en estos temas y muchos otros. Es mi intención llevar a cabo una fuerte campaña de base en todo Vermont. Pero hoy, quería hacerles saber que he decidido postularme nuevamente para el Senado y preguntarles si podrían ayudarnos a alcanzar algunas metas modestas de recaudación de fondos que necesitamos para financiar esta campaña de base”.

Y así concluye el anuncio: “La verdad es que, ya sea ganando la reelección en Vermont o aumentando nuestros esfuerzos para difundir nuestra visión progresista en todos los rincones del país, ninguna persona puede hacerlo sola. Estamos juntos en esto. El progreso que hemos logrado en los últimos años se debe a que personas de todas las comunidades y de todos los orígenes han hecho oír sus voces y están preparadas para levantarse y luchar. Esa es la revolución política, y continúa. In solidarity, Bernie Sanders”.

Socialismo democrático

En junio del 2019, expuso su visión sobre el socialismo democrático. Sanders rechazó que el concepto de la libertad sea un valor de la derecha; por el contrario, listó situaciones en las que el capitalismo limita la libertad de los trabajadores de a pie.

Sanders tomó el enfoque opuesto, preguntando:

“¿Acaso eres libre, si no puedes ir a un médico cuando estás enfermo, o te enfrentas a la bancarrota cuando sales del hospital?

¿Acaso eres libre, si no puedes pagar el medicamento que te han recetado, y que necesitas para seguir vivo?

¿Acaso eres libre, cuando gastas la mitad de tus escasos ingresos en alojamiento, y te ves obligado a pedir dinero prestado a una tasa de interés del 200%?

¿Acaso eres libre, si tienes ya setenta años y te ves obligado a trabajar porque no tienes una pensión, o bien no tienes dinero suficiente para jubilarte?

¿Acaso eres libre, si no puedes asistir a la universidad o a una escuela profesional porque a tu familia le faltan ingresos?

¿Acaso eres libre, si te obligan a trabajar sesenta u ochenta horas a la semana porque no puedes encontrar un trabajo con un salario digno?

¿Acaso eres libre, si eres una madre o padre con un bebé recién nacido, pero te ves obligado a volver a trabajar inmediatamente después del parto porque no tienes licencia paga?

¿Acaso eres libre, si eres propietario de un pequeño negocio, o un agricultor, y eres expulsado por las prácticas monopolísticas de las grandes empresas?

¿Acaso eres libre, si eres un veterano de guerra, si arriesgaste tu vida para defender este país, y ahora duermes en la calle?”.

El candidato

En 2012 revalidó su banca del Senado con el 71% del apoyo electoral. A sus 82 años este senador socialista, para quien “la libertad es un valor socialista democrático”, vuelve al ruedo electoral para elevar la discusión y colaborar a que más jóvenes busquen respuestas en la acción partidista.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.