De candidatos y candidaturas por Ignacio Martínez

Hace varias semanas que esta contratapa se viene dedicando a las candidaturas, sus dichos, sus propuestas, sus entornos. En esta ocasión quiero saludar las propuestas del llamado Plan País que formuló la candidata Carolina Cosse en el teatro El Galpón. Las 50 acciones presentadas con las cuales se podrá estar de acuerdo o no tal como están enunciadas, lejos de ser ajenas al Programa único del FA, como han dicho algunos, esas medidas lo integran y podemos decir que son parte de él. En realidad, son jerarquizaciones que hace Cosse en un entendido de urgencias y emergencias para nuestro pueblo. Eso está bien.

Priorizar los temas de seguridad con medidas concretas, de salud mental, de vivienda, de trabajo, si bien no solucionan de un plumazo estos problemas socio-económicos que padecemos, sobre todo los más humildes, marca una dirección si son parte, claro está, de un plan sostenido, sustentable, profundo, de cambios reales y perdurables.

Ahora, tal vez Cosse deba estar más que alerta por la campaña en su contra, con Antel Arena y otras cuestiones porque parece que desde el oficialismo están preparando las baterías para cuestionarla, principalmente personas como Lema que, haciendo honor a su apellido, quiere ser un problema para la candidata del FA.

En el caso Orsi, hemos observado una buena resolución de la difamación y la injuria a la que fue sometido por las falsas acusaciones hechas por dos mujeres que, lejos de actuar a mero impulso personal, deberán someterse a la más estricta investigación para que se destape todo. Para Orsi ya está. Ahora debe actuar la Justicia.

Sin embargo, en otro orden de cosas, no nos parece que beneficie su campaña el hecho de que Daniel Martínez ya esté anunciando que será candidato al Senado y que hasta puede ser parte del Ejecutivo si gana el FA y en el FA, Orsi. Si algo nos hace daño en el seno de quienes desde siempre estamos en las luchas sociales, es hablar de cargos, no porque no haya anhelos para ellos ni sea ilegítimo plantear el tema. No. Lo digo porque si queremos construir una forma diferentes de hacer política, lejos de luchar por puestos y cargos, nosotros luchamos por Programas y toda formulación verbal o práctica de aspirar a cargos, perjudica. De Martínez a Martínez, creo que el excandidato debe considerar esa versión, dedicarse a afianzar su nuevo grupo “No te rindas” y aguardar con paciencias los resultados electorales para que después el que triunfe sí muestre su elenco para octubre. Especialmente se lo digo a él que carga una pesada mochila con los resultados del 2019.

Creo que el FA debe ganar votos fuera del FA, por eso los discursos tienen que hacer énfasis en las políticas llevadas a cabo hasta hoy por el oficialismo. Que el 63% de la población no llega a fin de mes en los últimos 12 meses. Que la inseguridad es cada vez más manifiesta. Que se han desmantelado servicios fundamentales en el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Sistema de Cuidados y la Educación. Que el famoso derrame nunca existió y lo que ha habido han sido recortes para las mayorías y enriquecimientos para pocos.

Por parte del FA, lejos de hacer propuestas con olor a meras promesas, lo que se diga deberá mostrar que es continuidad de lo que se hizo bien en los 15 años de gestión, mas medidas nuevas que enfrenten los problemas nuevos o sus agravantes. Las drogas y cómo enfrentarlas; salud mental (especialmente en la Policía); la vivienda digna para todos que, más que dignificar la vivienda precaria, terminemos con la precariedad de las viviendas (FUCVAM sabe mucho de esto); la gente en la calle debe tener soluciones sostenidas; jubilados y pensionistas deben vivir bien con lo que reciben; apoyo efectivo a los sectores productivos; concreción efectiva de los acuerdos comerciales internacionales; más y mejor educación y cultura; y todo esto con la participación activa y determinante de las grandes mayorías nacionales organizadas. Basta de “dejá que yo soluciono las cosas” o “votame a mí que yo te resuelve el asunto”. No. Vení, integrate, participá y decidí. La gestión, sí, claro, la hará el gobierno que resulte, aunque los uruguayos también debemos participar y controlarla. En fin, cada uno verá.

