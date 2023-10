Disfrutar con cuidado por Onofre Laborde

El deporte puede ser realizado por la persona que quiera pero bajo ciertas precauciones, si bien el cuerpo es la mejor máquina pero requiere buena atención y actividad sana sin sobre exigencia.

En esta época, cada vez son más las que personas que aprovechan de ejercitarse al aire libre, lo que puede significar una mayor exposición al sol. Considerando esto, es importante saber que la regulación de la temperatura corporal es fundamental al momento de realizar cualquier tipo de deporte, ya que si no es la adecuada, se pueden producir múltiples problemas que van desde disminución del rendimiento físico -con cansancio y debilidad muscular- hasta un shock de calor.

Y precisamente, un síntoma frecuente en estos casos son los calambres, que se presentan como un espasmo o dolor incontrolable en los músculos. Otras manifestaciones son mareos, piel fría y pálida, exceso de transpiración, dolores de cabeza, náuseas y vómitos.

El agua es el elemento principal en la prevención de estos malestares. Otras medidas necesarias al momento de realizar deporte al aire libre son usar filtro solar, ropa anti rayos ultravioleta (UV), evitar el consumo de alcohol y cafeína, además de mantener una dieta con una adecuada cantidad de electrolitos (calcio, sodio, potasio, etc.).

De todas formas, siempre es preferible evadir la actividad física en los horarios pico de temperatura, pero si no existen otras opciones para ejercitarse, es necesario seguir al pie de la letra los cuidados descritos.

Referente a los riesgos, las personas que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, niños y adultos mayores, son quienes tienen más predisposición de padecer deshidratación y, por lo tanto, agotamiento por calor y calambres. Su capacidad de regular térmicamente el cuerpo es menos eficiente que en edades intermedias. Es por eso que deben tratar de evitar la actividad física a temperaturas elevadas. También son más vulnerables a estas condiciones ambientales las personas que sufren algún tipo de enfermedad crónica o quienes toman medicamentos que interfieren en los procesos de termorregulación y que favorecen la deshidratación.

Es importante elaborar un plan de ejercicio adecuado para cada caso, considerando aspectos relevantes dependiendo de las características individuales, buscando un manejo integral de aspectos como rendimiento, nutrición, reacondicionamiento físico y enfermedades propias de los deportistas. Sin dudas, no es aconsejable leer solamente sitios en internet, eso puede carecer de seriedad o base científica sólida.

Referente a los cuidados, uno de ellos consiste en evitar las horas de más calor. Durante el verano lo aconsejable es que aproveches las horas de menos temperatura para hacer deporte, que serían a primera o a última hora del día. En cambio el tiempo comprendido entre las 12.00 y las 20.00 horas, tiende a ser el más caluroso y tendremos más posibilidades de sufrir un golpe de calor. Se pueden aprovechar los parques o zonas con vegetación y árboles para disponer de sitios de sombra durante el entrenamiento.

Y si hablamos de cuidados, hidratarse es una norma imprescindible durante todo el año, pero más aún en las épocas de calor, sobre todo porque al aumentar la sudoración experimentamos una mayor pérdida de líquido corporal. Y para recuperarlo nada mejor que aumentar la ingesta de agua o incluir alguna bebida especializada que nos ayude a reponer las sales minerales que hemos perdido. El simple hecho de incluir fruta en tu dieta también será otra forma complementaria para hidratarte y además te aportará vitaminas, minerales y fibra. El alcohol o la cafeína en cambio favorecerán la deshidratación, así que lo mejor será que evitarlos.

Otra precaución tiene que ver con el cuidado del calzado. Para hacer deporte siempre es importante que contemos con un champion cómodo, que asegure correctamente nuestros pies, que sea ligero y transpirable. Ya que al igual que el resto de nuestro cuerpo, nuestros pies tenderán a sudar más, pudiendo llegar incluso a hincharse a causa del calor. ¿La consecuencia? Rozaduras, ampollas, heridas… Así que no te olvides de elegir un calzado adecuado para evitar estos inconvenientes y ayúdate aplicando un poco de vaselina sobre las zonas más problemáticas, esta actuará como lubricante y evitará que los roces acaben provocando heridas.

Pero al igual que sucede con el calzado, es de vital importancia que contemos con ropa adecuada para hacer los entrenamientos veraniegos. Decántate por colores claros que no favorezcan la absorción del calor, prendas ligeras, transpirables para que nos ayuden a librarnos también del sudor y por supuesto adecuadas al tipo de deporte que vayamos a realizar.

También se puede considerar otro aspecto a tener en cuenta, que refiere a utilizar un protector solar adecuado (consultando dermatólogo), incluso en horas menos calurosas del día, sin olvidar sobre todo de las zonas más expuestas como la cara, los hombros o los brazos. Si además se usa una gorra o algún pañuelo para cubrir la cabeza mejor aún, ya que ayudarán a evitar una posible insolación o esos molestos dolores de cabeza que pueden llegar a aparecer si entrenamos a pleno sol. Aprovechar las fuentes o ríos para mojar la gorra o el pañuelo y refrescar la zona de la cabeza y la nuca también es recomendable.

Finalizando, para que la práctica de ejercicio se realice con seguridad y sin mareos, náuseas o golpes de calor, se aconseja reducir un poco la intensidad de los entrenamientos, incluyendo descansos.

