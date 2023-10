Dos disimiles propuestas unidas por el amor al cine Por Carlos Acevedo

Cine Universitario, en su histórico afán por ofrecer un amplio abanico de propuestas que escape al acotado esquema que suele brindar el cine comercial, no soslaya mezclar, en una misma programación mensual, géneros y directores que pocos puntos de contacto tienen entre sí. Este mes de octubre, entre otras propuestas, la señera institución de difusión cinematográfica pondrá en pantalla un ciclo dedicado al desaparecido maestro japonés Akira Kurosawa y una breve pero abarcativa selección de cine de horror.

En una época en la que el cine de industria impone su uniforme mediocridad, más allá de alguna bienvenida excepción, una institución como Cine Universitario resulta fundamental para ampliar el espectro de propuestas cinematográficas en nuestro país, más que nada para aquellos que gustamos de la sempiterna y seductora magia del cine.

Procurando siempre abarcar los más variopintos géneros y épocas, en este mes en curso, entre otras propuestas que incluyen un buen ciclo de policial en el cual, por razones de espacio, no podemos detenernos, ofrecerá una retrospectiva que conmemora los veinticinco años de la desaparición física del realizador nipón Akira Kurosawa y otra dedicada al cine de suspenso y terror.

Nacido en 1910, en Tokio, y fallecido en la misma ciudad ochenta y ocho años después, Kurosawa fue uno de los más célebres directores japoneses de cine, y uno de los más renombrados fuera de su país. Su filmografía no es especialmente abundante pero sí es rica en obras de superlativa calidad artística, abarcando treinta filmes y cinco décadas. Los galardones que obtuvo a lo largo de su carrera abarcan desde el tan renombrado “Oscar” hasta reconocimientos en los prestigiosos festivales europeos de Venecia, Cannes y Berlín.

Heredero de las más ricas tradiciones artísticas de la ancestral cultura de su país, en sus películas se conjugan artes como la poesía, la pintura, que también supo cultivar, y la música. Descendiente de samuráis, plasmó como pocos la idiosincrasia del Japón tradicional, a pesar de ser un gran admirador de la cultura y el cine occidental.

Esa valoración por la cultura de Occidente, aún luego del holocausto nuclear que generó resentimiento y miedo hacia los Estados Unidos en toda una generación, fue quizá lo que le permitió lograr mayor alcance internacional que ningún otro director de su país.

Películas como “Rashōmon” (1950), obra maestra que le valió su primer reconocimiento fuera de fronteras, y que está basada en dos cuentos del célebre escritor Ryūnosuke Akutagawa, fueron cimentando un camino que continuó con títulos emblemáticos como “Los siete samuráis” (1954), “Trono de sangre” (1957), “La fortaleza escondida” (1958), “ Yojimbo”(1961), “ Derzu usala”

( 1975), “Kagemusha” (1980), “ Ran” (1985) , “Sueños” (1990) o “ Rapsodia en agosto” (1991). Con referencias a Shakespeare y Dostoievski, pero abrevando en la historia y la mitología japonesa, supo desmitificar íconos culturales como los samuráis y mostrar personajes atribuladamente humanos y plenos de contradicciones. La muestra ofrece:

1/10- “Rashomon”

3/10- “Los siete samurais”

8/10- “Trono de sangre”

10/10- “Yojimbo”

17/10- “Derzu Uzala”

24/10- “Ran”

29/10- “Sueños”

31/10- “Rapsodia de agosto”

En cuanto al ciclo de cine de suspenso y horror, la propuesta es particularmente variada, abarcando desde las producciones consideradas “de calidad” hasta filmes de culto dentro de la prolífica clase B.

Tan longevo como el propio cine, cuyos primeros exponentes datan de los comienzos de la era muda, el terror ampara una gran variedad de subgéneros, vinculándose con el policial, el suspenso, el thriller, el terror psicológico, y culminando en vertientes más truculentas y explicitas como el “gore” o el “slasher”, es decir, el terror protagonizado por asesinos seriales o múltiples, que muestra -sin ambages- tripas, sangre y atrocidades varias.

El ciclo que Cine Universitario ofrecerá al público incluye desde filmes, digamos, respetables, como “Los ojos sin rostro” (1960) o “Suspiria”(1977), del maestro italiano Dario Argento, hasta desopilantes locuras como “ The evil dead” (1981) y clásicos del más tradicional y venerable “slasher”, como “ La masacre de Texas” (1974).

En total, la muestra se compone de los siguientes títulos:

3/10- “Los ojos sin rostro” (1960)

5/10- “La masacre de Texas” (1974)

10/10- “Dead & Buried” ( Muerto y enterrado) (1981)

17/10- “In the Mouth of Madness” ( En la boca del miedo) (1994)

19/10- “The Evil Dead” (1981)

19/10- “Triángulo” (2009)

21/10- “Suspiria” (1977)

26/10- “Scream” (1996)

26/10- “The Witch” ( La bruja) (2015)

