Del «Nunca más» al «No más»

Se realizaron muchos eventos por los 50 años del golpe de Estado.

Y estuvo muy bien, porque es muy importante no perder la memoria

La Democracia es el sistema político que nos une a los uruguayos.

Pero quizás ahora es necesario pasar de lo simbólico a lo práctico.

No vamos a mencionar los debes que tenemos como organización

social ya sea con la pobreza, la educación, el trabajo o el agua.

No vamos a hablar del medio millón de veinticinco mil pesistas.

Queremos enfocarnos en un tema muy puntual, que, aunque todos

percibamos lejano, está muy presente en nuestra vida cotidiana.

Existen hoy en nuestro país más de quince mil presos, en un

sistema carcelario que deja mucho que desear y rehabilita poco.

Pero ojo, los actuales presos de hoy son los liberados de mañana.

En la actualidad recuperan su libertad veintiséis presos por día.

Salen de la cárcel ciento ochenta y tres personas por semana.

Se dan cuenta que son gran parte de esos individuos que vemos

viviendo en la calle, hurgando la basura, o mangueando un pan.

Son 780 por mes, lo que implica 9490 liberados anualmente.

¿Qué oportunidad tienen? ¿Qué apoyo le estamos brindando?

¿Son realmente libres, aun en libertad? ¿Qué hacer con ellos?

Lo que no podemos permitirnos es acostumbrarnos a su existencia,

tomarlos como parte del paisaje urbano y seguir siendo indiferentes.

No es nada fácil vencer los prejuicios que todos tenemos con los

liberados y ser capaces de darles una oportunidad de reinsertarse.

Hay mecanismos que se están instrumentando para se les ofrezca

trabajo y hay disposiciones legales que obligan a las empresas que

hacen obra pública a contratar liberados, pero no se cumplen.

Urge visualizar esta situación porque o le damos una mano a los

expresos o los condenamos a que nuevamente caigan en el delito.

Ya sea por solidaridad o por egoísmo el tema nos compete a todos.

Nuestra democracia es invalorable y debería servir entre otras

cosas para que todos los ciudadanos tengan una vida digna.

Debemos pasar del “Nunca más” al “No más”, garantizándoles a

todos, las mismas oportunidades, no dando a nadie por perdido.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.