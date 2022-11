EEUU-China y el National Security Strategy por Ernesto Kreimerman

El 20 de octubre de 2022 la The White House publicó el National Security Strategy, el documento central de la estrategia de seguridad nacional de la Administración Biden-Harris.

La Estrategia de Seguridad Nacional, NSS, establece la dirección estratégica y las prioridades. Se abrió al público como parte de una trilogía: la Estrategia de Defensa Nacional, la Revisión de la Postura Nuclear y la Revisión de la Defensa de Misiles. Son documentos propios de la comunidad de inteligencia activa, con una versión clasificada y otra no clasificada (ésta de 48 páginas). Esta trilogía forma un mismo cuerpo conceptual, donde se expone la estrategia de seguridad, una nueva conceptualización, para una gestión ordenada y previsible.

El documento expresa de manera clara, directa y amigable, sus propósitos, y que la Administración Biden-Harris “describe cómo EE.UU. promoverá (sus) intereses vitales…. Aprovecharemos todos los elementos de nuestro poder nacional para superar a nuestros competidores estratégicos, abordar desafíos compartidos, y dar forma a las reglas de la carretera”.

Agrega, son valores ya arraigados para “proteger la seguridad, expandir las oportunidades económicas y realzar y defender los valores democráticos” del pueblo estadounidense”. Las herramientas para ello serán “invertir en las fuentes y herramientas subyacentes del poder, y la influencia estadounidense; construir la coalición de naciones más fuerte posible para mejorar nuestra influencia colectiva, para dar forma al entorno estratégico global y resolver los desafíos compartidos; y, también, “modernizar y fortalecer nuestro ejército para que esté equipado para la era de la competencia estratégica”.

Competencia estratégica

Desde los tiempos del presidente Obama se comenzó a hablar de competencia estratégica y de cooperación. Un conjunto dialéctico de ideas que fueron creciendo en elaboración, en la medida que fue desarrollándose una conceptualización más sofisticada y abarcativa, e incluso, de mayor base política.

El punto de partida de la Estrategia de Defensa Nacional 2022, o NDS, es dar una respuesta eficaz a la necesidad de mantener y fortalecer la capacidad de disuasión de los Estados Unidos frente a China, en el entendido que es sólo China quien tiene recursos, capacidades y eventualmente una vocación de raíz histórica. Desde cierta perspectiva, subyace la búsqueda por un enfoque más colaborativo, sustentada en una creciente red de aliados o múltiples redes de alianzas y socios de objetivos compartidos o compartibles.

El largo trayecto de elaboración, así como la mirada puesta en perspectivas de largo, mediano y corto plazo, dan una solidez y flexibilidad acorde. Surge desde la lectura que la NDS ha considerado los desafíos que estas circunstancias ha planteado Rusia, a ciertos condicionamientos estratégicos, especialmente referido a la invasión a Ucrania y al enredo que le provocó sus propias debilidades y sus viejas aspiraciones imperiales. Pero la NDS no descuida las amenazas que resultan de Corea del Norte, Irán e incluso otras organizaciones extremistas violentas. Así como tampoco descuida, y se detiene especialmente, en un análisis y conclusiones a desafíos a la seguridad más allá de lo estrictamente militar, como las pandemias o epidemias, y el cambio climático.

Tecnología

La NSS dedica un capítulo esencial a la tecnología, y enfatiza que “es fundamental para la competencia geopolítica actual y para el futuro, su seguridad, su economía y su democracia. El liderazgo estadounidense y de sus aliados en tecnología e innovación mantuvieron durante mucho tiempo la prosperidad económica y fortaleza militar. En la próxima década, las tecnologías emergentes están preparadas para reorganizar las economías, transformar los ejércitos y remodelar el mundo. EE. UU. apuesta por un futuro en el que estas tecnologías incrementen la seguridad, la prosperidad y los valores democráticos propios y de los países socios. Nuestra tecnología estratégica permitirá a los Estados Unidos y democracias afines trabajar juntos para ser pioneros en el desarrollo de nuevos medicamentos que puedan curar enfermedades, aumentar la producción de alimentos saludables para crecer de forma sostenible, al tiempo de diversificar y fortalecer las cadenas de suministro de fabricación, y asegurar la energía sin depender de los combustibles fósiles, todo mientras genera nuevos empleos y seguridad para los estadounidenses, y los aliados”. Más adelante, se afirma que “con apoyo bipartidista, hemos lanzado una moderna estrategia industrial que ya aseguró inversiones históricas en energía limpia, microelectrónica, y biotecnología”. Adelanta que se trabajará con el “Congreso para financiar completamente nuevas autorizaciones históricas para investigación y desarrollo”, también se está “duplicando nuestra ventaja estratégica asimétrica pensando en el largo plazo, y para ello, hay que atraer y retener al mejor talento del mundo, una prioridad para la seguridad nacional y de la cadena de suministro” facilitando acceso a visas.

Con estas inversiones, Estados Unidos podrá “anclar una base tecno-industrial aliada que salvaguardará nuestra seguridad, prosperidad y valores compartidos. Esto significa trabajar con aliados y socios para aprovechar y escalar nuevas tecnologías, y promover las tecnologías fundamentales del siglo XXI, especialmente la microelectrónica, la computación avanzada y las tecnologías cuánticas, inteligencia artificial, biotecnología y bio fabricación, telecomunicaciones avanzadas y tecnologías de energía limpia”. Adelanta asociaciones “para desarrollar e implementar tecnologías” para “construir cadenas de suministro duraderas para que los países no puedan usar la guerra económica para coaccionar a otros”.

De China, se dicen cosas

El documento también destaca un proceso inversiones en el ejército que se está modernizando rápidamente, más sólido en el Indo-Pacífico, fortaleciendo su alcance global. Con prudencia, se anota que China también es un “jugador fundamental para la economía global y tiene un impacto significativo en desafíos compartidos, en particular el cambio climático y la salud pública mundial. Es posible para Estados Unidos y la República Popular China coexistir pacíficamente, compartir y contribuir al progreso humano juntos”.

Se explica que la “estrategia hacia China es triple: 1) invertir en los cimientos de nuestra fortaleza en casa: más competitividad, innovación, resiliencia y democracia, 2) alinear nuestros esfuerzos con nuestra red de aliados y socios, actuando con un propósito común y por una causa común, y 3) competir responsablemente con la República Popular China para defender nuestros intereses y construir nuestra visión para el futuro”.

Finalmente, remarca que invertir y alinear son esenciales para superar a China en los campos tecnológico, económico, político, militar, de inteligencia y asociativos a escala mundial.