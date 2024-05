El Arte en los genes por Alejandra Waltes

Hasta el 31 de mayo, en AGADU, se puede visitar la muestra “Esencia” de la Artista Plástica María José Fort de lunes a viernes en el horario de 12 a 19 hs. “El mundo está muy convulsionado, no busco agregarle más caos. Me gusta que contemplar una obra sea un escape, un paréntesis en medio de la vorágine. El color es un fundamental disparador de emociones; a través de ellos intento transmitir calma, tranquilidad. Y otras veces, a través de colores potentes como el rojo, fuerza.”

María José Fort, oriunda de Montevideo, se recuerda dibujando en el estudio de arquitectura de su abuelo, sus padres hacían estampados en telas para tapicería, para almohadones, corbatas, vestidos. Su padre también incursionó en el diseño y elaboración de alfombras de lana y su madre fue diseñadora de interiores y escultura. María José y su hermana Alejandra crecieron en un entorno favorable al arte; los colores y las formas forman parte de su historia de manera natural. En 1985 ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes y un año más tarde en la Facultad de Arquitectura. Inquieta y curiosa, en 1987 ingresa a aprender Fotografía en el Ateneo de Montevideo y en 1993 al Taller de Javier Santamaría. Es allí en dónde incursiona en la técnica del collage, técnica en la que sigue explorando al día de hoy, junto con la pintura, llegando algunas veces a la tercera dimensión en ensamblajes con diversos materiales. María José dice sobre su obra: “Al profundizar mi interés en la materia y las texturas, comienzo a incorporar otros materiales. Muchos hallados casualmente, como elementos de desecho, de la naturaleza, textiles, y otros que traigo a la luz luego de ser atesorados en el tiempo, objetos portadores de memoria y emotividad. Darle un nuevo ciclo a los objetos de lo cotidiano en todos los ámbitos, me resulta vital. También descubrir que algunas veces éstos pueden ser traducidos en arte. Creo que la belleza puede tener varias manifestaciones, basta con querer descubrirla. Su apreciación nos vuelve humanos.” “Mi inspiración muchas veces surge de estos objetos, de estos materiales texturados. Aprecio la luz que tiñe la obra y la transforma a lo largo del día. Ella siempre tuvo y tendrá un papel protagonista en el arte.”. En 1994 viaja a Europa enriqueciendo su experiencia. En el 2004 ingresa como coordinador del Taller de Expresión Plástica del Instituto Barradas. En el año 2005 ingresa al taller de Guillermo Fernández y en el 2014 al Taller interactivo «Acción y Reflexión» de la Fundación Iturria. Ha participado en numerosas muestras colectivas e individuales en Uruguay, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Reino Unido y Holanda. Su obra, que ha sido seleccionada en diversos salones y eventos donde ha recibido menciones y premios, forma parte de las colecciones de la Embajada del Uruguay en Washington D.C., U.S.A., Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y colecciones particulares en Uruguay, Argentina, Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia. La forma armoniosa y sobria en que se estructura cada obra es el testimonio de su pasaje por la Facultad de Arquitectura como ha planteado Manuel Neves. Pablo Thiago Rocca expresa:” MJ Fort aplica capas sutiles de pintura sobre el lienzo o la madera compensada, con una paleta baja, ganada por los ocres, los blancos y los tonos oscuros del betún de Judea. Así se van creando formas encadenadas, rítmicas, acompañadas por una serie de elementos texturales (hilo, papel, vidrio, pequeños objetos manufacturados) que otorgan un espesor a la composición y logran transparencias con efectos de glaseado y veladuras. Los hilos llevan el rol protagónico en estas intervenciones sobre el plano: son vectores por donde se desliza la mirada, vallas que la atención debe asumir o franquear, atravesando las obras de lado a lado y superponiéndose a las manchas y chorreamientos (ecos de un lejano informalismo). Un último elemento distintivo: frases escritas, pero a menudo poco visibles, o mejor dicho poco leíbles. La artista no pretende incursionar en el arte conceptual, las palabras están al servicio de una operación sensitiva, cumplen con su rol en una escena esencialmente plástica. Pero su inevitable y demorada aparición aporta nuevos horizontes interpretativos, convocando a una poética de discursos suspendidos e intermitentes. Las frases han sido extraídas de un contexto extraño (fragmentos de textos tomados al azar) y se interrumpen abruptamente. Refieren pues, a un lugar más allá de la pintura, a una circunstancia casi fortuita que participa de otro tiempo, una textura narrativa que cruza literalmente las formas.”, conceptos con los que coincido. En sus collages podemos leer la suma de experiencias, memoria y herencia que hacen a su esencia. Construye afuera reproduciendo lo que es adentro.” Creo en el carácter espiritual del arte, es un camino para re conectar al hombre con su esencia, con su espíritu.”

«En un tiempo lejano» (María José Fort-2024)