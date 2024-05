La vigencia en un mosaico por Alejandra Waltes

El miércoles 15 de mayo a las 18:30 se inaugura la muestra retrospectiva y presenta el libro del artista plástico Oscar Larroca “Fragmentos 1974-2024” en Espacio Idea-MEC (San José 1116). Los visitantes de la muestra se encontrarán con obras ya expuestas en Uruguay y en el exterior, así como obras inéditas producidas durante los últimos dos años.” Ser artista significa poner la vida al servicio de un sueño creador. Ser artista supone trabajar día tras día, madurando el oficio y ordenando las ideas, ¿para qué? Para crear precisamente un vínculo constante y permanente que permita conectar los elementos materiales con el pensamiento en pos de una obra compacta cargada de sentido. Ser artista al fin es ser uno mismo y el otro al mismo tiempo, tarea compleja si las hay y para la cual todas las energías deberían estar a su servicio.” (“Ser artista”. Juan Mastromatteo. La Pupila N.º 69 abril 2024)

“Oscar Larroca comenzó su trayectoria artística a finales de los ’70 con una serie de dibujos a tinta, bolígrafo y drypen. Ya entonces se manifestó su interés por motivos provenientes de fuentes muy dispares, un interés que iría a mantener a lo largo de su carrera. Otro rasgo temprano, que también perduraría, fue su destreza técnica alcanzada en el uso del grafito en obras de los ’80. Durante esos años surgieron los motivos eróticos, que cuando iban a ser expuestos fueron censurados por autoridades municipales, lo que dio notoriedad al joven artista. Luego seguirían una serie de dibujos basados en figuras de comics y la participación en el grupo multidisciplinario Glitch. El comienzo de los ’90 significó una diversificación de técnicas, entre otras la introducción de la fotografía en la serie “Bisagras de la realidad”. Durante esos años Larroca incursionó en el campo de la ilustración (afiches y portadas de discos) y la historieta. La década culminó con la serie “Fragmentos 1”, con retratos basados en el uso del lápiz de color y el pastel, y una nueva serie erótica con elementos fotográficos. Luego del 2000 Larroca retomó una idea anterior en la serie “Fragmentos 2”. Durante los últimos años trabajó en una serie de obras de mayor formato caracterizadas por la variación de soluciones formales y el uso de técnicas digitales, obras que fueron mostradas en la exposición “Bordes” en el Subte Municipal en febrero-marzo de 2011.” (Pedro da Cruz. Curador del XVI Premio Figari.) Oscar Larroca (Montevideo, Uruguay, 1962), reconocido artista visual autodidacta, ilustrador, docente, y ensayista, ha decidido cerrar una etapa vital: “Salvo la posibilidad que me diera el Premio Figari en el año 2011 de exponer obras de distintas series, en esta oportunidad la retrospectiva responde a la necesidad personal de cerrar un ciclo. De pasar raya a mis ocupaciones como artista visual y productor en rubros afines. Eso no necesariamente significa que me retiraré de esas actividades, sino que -en todo caso- lo que pueda hacer será hecho en un tiempo muy distinto al vivido.”. Desde sus comienzos, su actividad ha sido incesante. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y ha expuesto de forma individual en prestigiosas galerías privadas e instituciones culturales en algunas de las principales capitales del mundo (New York, París, Barcelona, Viena y Buenos Aires). Ha sido merecedor de los siguientes premios en el ámbito local e internacional: 1981- 1.er. Premio Artistas Plásticos Jóvenes, 1985- 1er. Premio Salón Municipal de Artes Plásticas de Montevideo; 1986- 1er. Premio Nacional Salón de Dibujo del Banco de la República O. del Uruguay; 1995- 1er. Premio Beca Fundación Banco Pan de Azúcar; 1997- Premio K.B.S. en el «9º Gran Premio Internacional de Artes Plásticas de Niza», Francia; 1999- 1er. Premio a la Obra gráfica contemporánea, Acea´s, Barcelona; 2000- 1er. Premio en el Salón de Primavera de Salto; entre otros. Fue elegido para representar a nuestro país en exposiciones internacionales en Francia y Colombia, respectivamente (1986). En 1995 obtuvo una beca (1er. Premio Beca Fundación Banco Pan de Azúcar) que le permitió profundizar sus estudios teóricos sobre Estética del Arte en la ciudad de París entre 1997 y 1998. En 1999 recibe los Títulos de «Académico Correspondiente» y «Caballero Académico», otorgados por la «Academia Internazionale Greci-Marino de las Letras, Artes y Ciencias» de Vinzaglio- No, Italia. Ese mismo año inició un viaje por estudio en París y Barcelona hasta el 2002. Desde 1995 a la fecha dicta clases de Dibujo y de Apreciación Estética en la ciudad de Florida (Uruguay) -donde reside actualmente-, y en Arte Club (Montevideo). Fue miembro fundador del grupo Glitch (Ahunchaín, Gallo, Mattos, Teflón, Yates, 1988) y realizó varias performances

(por ejemplo “Variaciones cromáticas sobre Händel y Haydn” y “AB-OVO”). En el año 2003 recibe la “Medalla de Honor” de parte de la “Société Académique d’Éducation et d’Encouragement, Arts – Sciences – Lettres” (París), en reconocimiento a su trabajo artístico. Sus ensayos se han publicado en El País Cultural de Montevideo. En esta área se destacan los libros: “La mirada de Eros: aproximación a la temática erótica en las artes visuales y otros ensayos vinculados a la creación artística” (2004), “La Suspensión del tiempo: acercamiento a la filosofía de Manuel Espínola Gómez” (2007), trabajo que obtuvo en 2009 la primera mención honorífica en los Premios Literarios anuales del MEC. En 2011 recibe el Premio Figari del Banco Central del Uruguay en reconocimiento a su trayectoria como artista visual. En los años 2000 y 2016 el Premio Morosoli otorgado por la Fundación de Artes y Letras “Lolita Ruibal”. Diseñó carátulas para fonogramas, afiches, portadas de libros e isotipos y trabajó en el diseño de vestuario, escenografía y maquillaje para teatro. Realizó historietas con guiones de Elvio Gandolfo y Leo Maslíah, fue ilustrador para varios medios de prensa nacionales y extranjeros y dibujante para el largometraje documental Sangre de Campeones (2017-2018). Fue designado Miembro Honorario de la Comisión Nacional de Cultura de Uruguay para la UNESCO (COMINAL). Fue director del suplemento cultural “ArteA” (diario El Heraldo, 2004) y del suplemento de humor “El Boniato” (semanario Alternativa, 2007). Colaboró como ensayista para el suplemento “Tiempo de Crítica”, la serie de libros Revista de Ensayos (Sandino Núñez, 2012-2017), forma parte del Consejo Editor de la revista eXtramuros y dirige la revista de artes visuales “La Pupila” junto a Gerardo Mantero. Sus obras forman parte del acervo de museos nacionales e internacionales y de colecciones privadas.

