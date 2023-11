El cuco no existe por Alejandra Waltes

(Conclusiones personales sobre el 1er. Congreso de Arte Digital)

Mientras en el atrio y explanada de la Intendencia de Montevideo se realizaba la feria Expo Innovación, en el Salón Azul se llevaba a cabo el 1er. Congreso de Arte Digital y una muestra de Artes Plásticas en el espacio expositivo frente a dicho salón. Ambos eventos fueron organizados por un equipo de profesionales de uyArtistas. El grupo de conferencistas fue cuidadosamente seleccionado cubriendo todos los aspectos relacionados con el arte digital. Esta variedad enriquecedora fue muy bien recibida por los concurrentes. Si bien al finalizar el congreso cada expositor expresó sus conclusiones, aún se analiza el alcance de lo trabajado en esa jornada. Uno de los conferencistas, Claudio Del Pup Vanni (Artista Plástico, Artista Digital, Diseñador Gráfico, docente, conferencista), en el año 2018, emulando a los artistas pertenecientes a las vanguardias artísticas que surgían a comienzos del siglo pasado, escribió sus reflexiones en forma de Manifiesto Digital que redondeó con sus conclusiones de este primer congreso. Alguno de los puntos expresados en dicho manifiesto son un buen punto de partida para mis reflexiones. “1. El arte digital es el arte de nuestro tiempo. Así como los futuristas al principio del siglo XX encumbraban a las máquinas, la velocidad y el vértigo, los artistas digitales incorporamos en forma natural las tecnologías y los nuevos medios de expresión y comunicación que la metamodernidad propone.” Es necesario adaptarse a los cambios y actualizarse constantemente. Uno de los puntos sobre el que hice hincapié durante mi exposición fue lo imperativo que es aprender nuevas técnicas para así poder elegir la mejor manera de expresar nuestras ideas. Las herramientas digitales que se usan en el diseño gráfico son las de uso más extendido, aceleran y simplifican procesos. Debemos tener claro que el arte digital es una técnica no una corriente o movimiento artístico. Las técnicas tradicionales involucran varios sentidos y durante la ejecución el creador va elaborando en su interior todo lo que ese proceso le va provocando. El tiempo dedicado es un tiempo de crecimiento personal. “2. Respetando todo lo que se ha creado a lo largo de la historia del arte, estamos comprometidos en la búsqueda de lo nuevo.” Este fue otro punto que destaqué en mi exposición. Muchas de las personas que se dedican al arte digital son personas que aprendieron a utilizar los programas, pero no han leído sobre historia del arte o sobre las diferentes corrientes artísticas. Muchas veces descubren que lo que creen novedoso ya ha sido hecho y se frustran. Creo que la responsabilidad como creadores es aprender sobre lo ya hecho y sumar nuestro aporte a la gran corriente que es la creación artística de la humanidad. Esto tiene que ver con los siguientes postulados: “3. La originalidad está basada en el ensamblado de prótesis ya existentes para crear una nueva realidad.”. “12. Somos críticos frente a los espontáneos que crean obras como resultado de la improvisación y el hallazgo casual.” “15. Es nuestro deber denunciar a aquellos que se refugian en el efectismo y la espectacularidad fácil.” “16. Una obra de arte legítima es el resultado de la búsqueda, de la investigación y del trabajo combinado con instancias de maduración e inspiración.” Si bien coincido en que “8. El arte digital, es revolucionario y democrático porque se expresa en los nuevos medios siendo accesible a las grandes mayorías.” y como expresara Federico Butler (Diseñador Gráfico, Artista Visual, docente, conferencista) “Hoy en día por culpa y gracia de la globalización, estamos alineados con lo que pasa en el mundo al instante.” creo que el soporte natural del arte digital en dos dimensiones debería ser una pantalla, lo que se irá haciendo cada vez más necesario ya que algunos artistas están experimentando con la animación de sus obras. Si la obra es en tres dimensiones lo apropiado sería por ejemplo un holograma. El arte digital debería ser inmersivo. En estos días en que se discute sobre los diferentes usos de las IA (Inteligencias Artificiales) creo que debemos tener claro que, mientras seamos los creativos quienes mantengamos el control de nuestras creaciones, es válido y hasta deseable experimentar todas las posibilidades que nos brindan estas herramientas. Ya no podemos negar la validez del arte digital. Somos los artistas, a través del intercambio y los acuerdos quienes validamos su alcance.