Hágase la luz por Alejandra Waltes

Hasta el 15 de diciembre, en la sala del sub suelo del Edificio Artigas, se puede disfrutar de la muestra “Diálogos con la realidad” de José Trujillo Seade. La sala permanece abierta de Lunes a Viernes de 12 a 17h.

Lo primero que me llamó la atención de la pintura expuesta es la manera en que ve la luz de Montevideo alguien que vivió y desarrolló su carrera en Maldonado. José Trujillo Seade (Montevideo, 1960-Maldonado, 2019) pintaba por series muy definidas desde lo temático hasta el tratamiento de la luz y la paleta de colores elegida. Básicamente autodidacta siguiendo la tradición de su familia materna, estudió dibujo y pintura con los maestros Manolo Lima y Carlos Tonelli. A lo largo de su fructífera carrera ejerció como docente en su propio taller y en diferentes centros de enseñanza. Expuso en forma individual en Montevideo, Maldonado, Punta del Este, Buenos Aires, Washington D.C. y New York, participando de muestras colectivas en Salto, Montevideo, Maldonado, Buenos Aires, San Pablo, New York y Líbano, siendo multipremiado. Tuvo oportunidad de viajar por Estados Unidos y Europa enriqueciendo así su experiencia y por ende su obra que integra colecciones de Argentina, Bélgica, Brasil, España, Francia, Holanda, Hong Kong, Inglaterra, Israel, Líbano, Mónaco, Uruguay y Estados Unidos. De tendencia realista, decía Trujillo sobre su obra: “Trato de seguir una coherencia interna para elegir mis temas. Los justifico, los asimilo con lo que me está sucediendo. El ingrediente autobiográfico funciona como un recurso propiciatorio. Tengo una tendencia casi obsesiva a trabajar sobre el aquí y ahora; luego el tiempo de la pintura es otro, la fecha y la hora son datos accesorios. No pinto recuerdos, ni atmósferas imaginarias. Pongo mis modelos en los lugares donde estoy y habito y las relaciones se producen casi sin que mi voluntad intervenga. Bajo estas condiciones los temas se hacen solos, no tengo que armarlos. Sobre la tela se produce una especie de decantación, la pintura va sustituyendo a la realidad, se vuelve más real que la realidad. El cuadro adquiere autonomía: una vida interna donde la mirada marcará su tiempo.” Según sus palabras, el trabajar sobre un modelo de referencia evitaba que perdiera el hilo de la realidad. Para eso utilizaba fotografías de paisajes urbanos que él mismo sacaba. Raúl Santana dice de la obra de Trujillo: “…el realismo del artista -que se inscribe en una larga tradición pictórica rioplatense- si por un lado duplica lo real imponiéndonos la fuerza de un contexto, por otro lado transforma ese contexto en el comienzo de otro proyecto, donde lo real pierde su visible familiaridad para expresar secretas claves: esos silencios, esos humores que se tornan poesía en esos climas donde el color local se desvanece para dar paso a elocuentes contrastes expresionistas que se despliegan en un hermético juego de luces y sombras.” En algunas obras de la serie “Maldonado” podemos descubrir, sutilmente entremezcladas la influencia de Arroyo, Andrada y de Chirico. En sus desnudos se entretejen la soledad de las pinturas de Hopper con la pincelada y la paleta blanquiazulada de algunos desnudos de Degas. Todas estas referencias hablan de un gran estudioso de las diferentes estéticas y gran solvencia en la ejecución técnica. Cómo expresa Alicia Haber, el artista “no es un realista en el sentido tradicional del término, porque no pretende una representación verídica, objetiva e imparcial del mundo real. El rehace la realidad, porque le impone un código pictórico, un lenguaje artístico.” “Lo real está transformado a partir del ojo de un pintor.” Trujillo construye la verosimilitud rescatando lo esencial y descartando los detalles. En esa síntesis apenas geometrizada se observa un proceso de abstracción. Cómo expresé antes, en su obra dialogan diferentes corrientes artísticas. Nada de esto sería posible si Trujillo no hubiera sido un gran observador de la realidad que registrada y pasada por el tamiz de su sensibilidad, adquiere la teatralidad y el misterio del tiempo detenido. Evita todo detalle anecdótico, tampoco hay lugar para la imaginación. Concordando con Haber en uno de sus análisis: el predominio de la austeridad y el despojamiento es el mérito propio del lenguaje de Trujillo.

“Desnudo sobre una silla” (José Trujillo Seade-1997)