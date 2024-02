El mercado del gas te explica todo sobre esta guerra por Ernesto Kreimerman

Cuando estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, entraron en una profunda crisis los mercados globales de energía, gas y petróleo. La Unión Europea, destacaban los gobiernos, era dependiente del gas ruso. Una media de 40% del gas que se consumía en Europa era de origen ruso, pero en algunos casos esa dependencia llegaba hasta el 80%. El suministro de petróleo y gas explicaban una parte del conflicto, que era una suerte de pendiente post guerra fría. Pasado el tiempo, los hechos posteriores desnudaron otras implicancias y significados de unas decisiones políticas que reordenaron mercados y realinearon alianzas.

En pocos años, el mercado internacional cambió. Estados Unidos, con un crecimiento exponencial, se convirtió en el proveedor número uno a escala global, siendo las compañías de petróleo y gas las grandes ganadoras, económica y estratégicamente. La contrapartida a esta alza de las exportaciones de gas natural licuado es la preocupación de su impacto en el calentamiento global del planeta. Los militantes y científicos han puesto el asunto en el radar de sus preocupaciones.

Como una señal hacia la comunidad ambientalista, Biden anunció que se enlentecerá la aprobación de nuevos permisos para instalaciones con destino a la exportación de gas natural licuado. Y comprometió “un mayor celo aún” a los estudios de impacto medioambiental, en particular, cambio climático, económico y seguridad nacional. Pero el impacto de esta medida se sentirá recién en 2028.

Si bien no conforma a los defensores del medio ambiente, no ha generado más que una mínima inconformidad entre los inversores. La idea extendida es que se llegó al máximo posible y cualquier nueva inversión sería muy polémica y de difícil aprobación.

Hay una pregunta clave: en un tiempo en el que los gobiernos del mundo se comprometieron a acabar con la era de los combustibles fósiles, ¿cuán viable son, entonces, más explotaciones de gas natural?

A comienzos del milenio, Estados Unidos gastaba miles de millones de dólares en la construcción de terminales para importar gas desde lugares remotos, como Qatar y Australia. Pero el fracking cambió ese panorama. La industria estadounidense mejoró la técnica y se habilitaron así amplias reservas de gas natural barato de roca de esquisto. Hechos como el accidente nuclear de Fukushima de 2011 y el posterior cierre de las plantas japonesas, generó una necesidad de gas muy importante.

Así, las terminales de importación de los Estados Unidos se transformaron, con fuertes inversiones, en terminales de exportación. Y el nuevo rol de EE. UU. se consolidó.

Inversiones

El gas natural se transporta por gasoducto y existe un proceso de enfriamiento, complejo y costoso, para el transporte en barco. Si el mercado va hacia valores significativos, también será rentable.

Estas exportaciones transformaron el rol de Estados Unidos en la geopolítica energética: Europa es el mayor importador de gas estadounidense en los últimos años, reduciendo la dependencia del gas ruso desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. El propósito de la opción bélica habría sido cumplido.

Europa planea volcarse a energías renovables. Pero los mercados de expansión para el gas natural seguirán siendo China, India, Pakistán, Bangladesh y Vietnam, todos planes para la generación de electricidad, calefacción y fines industriales. Algunos de ellos cuestionados por su impacto medioambiental.

Estudios de impacto

La preocupación del impacto sobre el medio ambiente está presente, pero no hay informes concluyentes. Hay buenas expectativas para el futuro del sector. Los expertos gubernamentales anuncian que la capacidad de exportación de Estados Unidos casi se duplicará, aún con una pausa en los permisos.

Desde 2016, se han construido siete grandes instalaciones que pueden exportar 11.400 millones de pies cúbicos de gas natural licuado por día, según los registros de la Administración de Información de Energía. Hay cinco proyectos ya en construcción en la costa del Golfo. Agregan 9.700 millones de pies cúbicos adicionales por día a partir de 2027. Y otras tres instalaciones en desarrollo en México que recibirán gas estadounidense por gasoducto y luego lo reexportarán en barco.

Serán afectados por la anunciada pausa proyectos localizados en Estados Unidos y México que podrían agregar nuevos 10.000 millones de pies cúbicos por día.

Demanda 2024

La Agencia Internacional de la Energía, AIE, proyecta para 2024 un aumento del 2,5% en el consumo global de gas, básicamente para la industria, para las calefacciones y para la generación de electricidad.

Desde la AIE recuerdan que la invasión rusa en Ucrania, las tensiones en Oriente y las interferencias deliberadas en infraestructuras críticas, como los gasoductos, son factores de inestabilidad y volatilidad en el mercado mundial de gas de este 2024. En otras palabras, de sostenerse un clima de incertidumbre bélica, el precio del gas adicionará esos sobrecostos.

El reordenamiento

El conflicto Rusia-Ucrania sirvió para instalar una nueva realidad. en un mercado del gas donde la fluctuación de precios y disponibilidad de suministro están asociadas a caprichos políticos y, también, a la generación de nuevas capacidades de procesamiento de GNL. El proveerse de gas es, indiscutible, una cuestión estratégica.

El informe de la AIE es contundente: el 80% de la nueva capacidad de suministro de GNL a nivel mundial se origina en Estados Unidos, siendo el principal proveedor para Europa, y el gran ganador de este cambio de escenario. China, por su parte, ha superado a Japón y Corea del Sur, recuperando su posición como el principal importador mundial de GNL con un aumento de la demanda del 7% el año pasado. En contraste, la Unión Europea experimentó una caída del 7% en la demanda general de este combustible, aunque el gas licuado creció significativamente para compensar las disminuciones en las entregas a través de gasoductos desde Rusia.