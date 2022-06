Ensambles íntimos por Alejandra Waltes

La muestra «Íntimo y Monumental», que reúne las obras de William Moreira y Octavio Podestá se inauguró en el espacio de La Domus Puerto Cultural el 11 de mayo y podrá ser visitada hasta el 11 de junio los lunes y martes de 10 a 17hs y de miércoles a sábado de 18 a 22hs.

En mi primer artículo para Semanario Voces escribía sobre William Moreira:” Conscientes del incuestionable prestigio del autor uruguayo y de su indudable proyección internacional, los responsables de Galería Sur incorporaron al artista a su nómina de exponentes. Esta muestra, de un autor que llegó a ocupar un lugar de preferencia en la vidriera de la Latina de Montevideo y supo pasear su arte por la galería Pays de Poche, ubicada a la vuelta de la emblemática catedral Notre Dame de París, por Buenos Aires y Colonia, destaca por su diseño, su densidad, su ingenio y su explícita originalidad. La proliferación de figuras y personajes construidos a través del ensamblado de piezas, posee, sin dudas, un intenso impacto visual y, en la mayoría de los casos, simbólico. Es el resultado de la inspiración de un artista sin dudas fecundo y singular, que supo condensar –con indudable destreza y libertad- su talento y emociones a partir de objetos reciclados. En este caso concreto, su obra corrobora que cuando se posee creatividad en estado químicamente puro como es el caso, casi todo es posible. Para ello, se requiere trabajar con las formas sobre materiales tan nobles como maleables y, naturalmente, con el componente de fantasía del eventual observador.” Cómo curador de la muestra, Marcial Patrone comenta: “Caminando por la Barra de Maldonado, me atrajo un local de venta de «cosas viejas» y entre los muebles y forjas en hierro, se destacaban un par de perritos hechos con objetos ensamblados de madera. Uno de ellos con la patita levantada, soltando un chorro de pichi, el otro encorvado, miraba con picardía y felicidad, haciendo caca. Maravillado ante la representación tan chispeante, cotidiana y tierna, pregunté por el autor. La respuesta fue: ‘William Moreira Cruz, autor de los bichos locos’. Es magnífico que, mediante el uso de descartes de madera, cuero, hierro, pinturas y otros materiales, pueda darse vida, con tanto humor y frescura a este linaje de animalitos domésticos tan parecidos a los nuestros, a los que todos conocemos, y a la vez tan propios del autor, tan trazados por su mirada.” Marcial, cuyas piezas de metales ensamblados también se pueden admirar en La Domus, confiesa su admiración por los resultados logrados por William. Si bien los términos Íntimo y monumental no son antónimos en este caso funcionan cómo si lo fueran. Íntima es la obra de William por el cuidado en los detalles, cada pieza ocupa el lugar exacto. En general son piezas de pequeña escala y, cómo dice Marcial “su espacio de emplazamiento es el interior de la casa, ámbito cerrado y a corta distancia su recepción.” No quedan dudas de que la mejor manera de potenciar la obra de dos artistas es si son contrastantes, y este parece ser el sello de Patrone cuándo planifica y diseña las muestras en La Domus. Es así que cuenta: “Hace unos años conocí personalmente a Octavio Podestá, nos cruzamos en la UTU – PAOF, en la peatonal Sarandí. Él estaba montando una exposición de maquetas, yo desmontaba una serie de trabajos en cartón. Me atreví a saludarlo con el nerviosismo propio de un pupilo a un maestro sobre el cual se proyecta una gran admiración. Me refiero a esa clase de encuentros llenos de genuina alegría y fervor por absorber experiencias y consejos de un hombre sabio. Alejado de toda vanidad, me ofreció una charla que encausó como si nos conociéramos de mucho tiempo atrás. Fueron pocos los encuentros que tuve desde ese momento hasta el ahora, con la misma constante, calidez y franqueza”. Es así que Marcial invitó al maestro Podestá a exponer en La Domus. Evidente es que el término monumental hace referencia a la obra del Maestro Podestá. Las piezas que forman parte de la muestra son algunas de las maquetas de obras que podemos encontrar en casi todo el país, desde Guichón a La Paloma, desde San Gregorio de Polanco a Montevideo. A pesar del pequeño tamaño de las maquetas, son piezas que podrían funcionar a cualquier escala, aunque alguna vez Podestá declaró que “a veces el traslado a otra escala es fatal”. En una búsqueda constante a lo largo de su fecunda y larga vida, el artista ha transitado por obras de gran formato, mediano y pequeño, así como en el diálogo entre colores: marrones y herrumbres que enriquece con azules, ocres, rojos o negros. Al igual que en el caso de Moreira, asiduo visitante de la feria de Tristán Narvaja, Podestá colecciona los más variados objetos con el propósito de transformarlos en obras de arte. Si bien el ensamblaje en hierro fue un descubrimiento tardío para el artista, chapas de acero de todos los espesores y hierros provenientes de máquinas de diverso tipo, rieles de ferrocarril, engranajes, poleas, ruedas, cuerdas son los materiales que El Maestro conoce y ha usado para plasmar a lo largo de su trayectoria obras realizadas para ser emplazadas en espacios públicos. Obras monumentales que ha donado cómo una forma de sostener su idea de que “el arte debe convivir con la gente”.

01_ Maqueta de “La Palma Sola” (Octavio Podestá_ Sin fecha)

02_ Máquina de hacer llover o de descular hormigas (William Moreira_2022)