Entrevista a Gonzalo Rezk por Lucas Sahagian

Gonzalo Rezk es un musico uruguayo oriundo del departamento de Lavalleja. Guitarrista y cantante, se desempeña desde hace años en la escena local, y desde chico se dedica plenamente a la guitarra.

En los últimos años, ha transitado por distintos escenarios de Montevideo y del interior, haciendo varios espectáculos en su departamento natal, particularmente en la ciudad de Minas.

Menjunje es su primer disco de estudio. Está compuesto por 10 canciones que engloban diversos géneros musicales, tales como rock, jazz, milonga, candombe y funk, entre otros, y fue presentado en junio del 2019 en el boliche Don Mario, ubicado en el Club Minas, en la ciudad homónima. Anteriormente, el álbum fue presentado en la sala Hugo Balzo del auditorio Nacional del Sodre, en mayo del mismo año.

Además de su rol protagonista mediante guitarra y voz, en ambas presentaciones, Gonzalo fue acompañado por distintos músicos de trayectoria: Marco Messina en bajos y coros, Pablo Meneses en percusión, Andrés Bolognini en batería, Federico Baz en armónicas y Álvaro Cardoso en teclados.

Ese mismo año, también compartió escenario con el multigalardonado y exitoso cantante y compositor brasilero, Lenine, a principios de junio en Sala del Museo.

Llegado el 2020, luego de estar casi todo un año sin actuaciones debido a la pandemia, estuvo en el verano en Rocha realizando algunos toques en boliches del Cabo Polonio. Actualmente, destaca la publicación de un notable videoclip, en el que fue acompañado en voz y letra por la cantante uruguaya, Eli Almic, así como por un numeroso equipo de trabajo, liderado por la realizadora audiovisual y fotógrafa, Victoria Pitok, quien se encargó de filmarlo y dirigirlo, a través de un blanco y negro efectivo, primeros planos numerosos y acertados y un escenario preciso. Fue distribuido en plataformas digitales el 18 de marzo del presente año, lleva el nombre “Hermético” y lo está posicionando en uno de los puntos álgidos de su carrera.

En perspectiva de futuro, el musico planea para este año dos objetivos secundados por el apoyo del Fondo Concursable para la cultura (FCC) del MEC, que conciernen en la grabación de su segundo disco de estudio, y a su vez una gira nacional para presentarlo una vez finalizado.

En tanto ese proceso sigue su curso, con el objetivo de saciar la curiosidad por escuchar lo que se viene, pueden acceder a la excelente música de Gonzalo a través de Spotify y YouTube, y también lo pueden seguir en sus cuentas de las redes sociales Facebook e Instagram, para enterarse de todas las novedades que se vienen.

– ¿Cuándo y dónde comenzaste en la música?

-De chico con un profe de guitarra clásica y folklore, un crack, el Ulises.

– ¿Te dedicas a alguna otra expresión artística?

-No, me encantan todas las artes, pero sólo me dediqué a la música. Igual la vida es larga para esas cosas, así q espero adentrarme en alguna otra expresión.

– ¿Cómo definirías el estilo musical que haces?

-Puff, mirá, mi primer disco se llama Menjunje, con eso te digo todo. Hay rock, jazz, candombe, pop, funk, folk, pop, milonga, no sé, me encantan muchos géneros y me sale fusionarlos naturalmente.

– ¿Cuáles son tus influencias musicales?

-Influencias clave, capaz q los Beatles, Charly García, Eduardo Mateo, Tom Jobim, Debussy, y por ahí. Son muchísimos, pero ahora se me ocurren esos y por algo será.

– ¿De que hablan las letras de tus canciones?

-Las letras de mis canciones hablan de lo mismo que todas, del amor, de la vida y de la muerte, de la sociedad, de la naturaleza, de la belleza y del horror.

– ¿Qué estás haciendo en la actualidad? (ensayo, programando fechas de toques, disco en camino, que proyectos)

– Hace unas semanas saqué un tema en colaboración con Eli Almic, medio hip hopero. Y más adelante saldrán otras colaboraciones sorpresa con más artistas que admiro y admiramos todos, muy contento con eso.

– ¿Cómo ves la escena independiente y los artistas emergentes en Uruguay?

– La escena independiente uruguaya es super rica, podría estar rato nombrando artistas muy valiosos que todavía están remando para aparecer en primera plana, y se lo merecen. De ese grupete que me gusta la mayoría son mujeres (Rodra, La Sabro, Sofi Gabard, Victoria Brion, Sofi Álvez, etc). Es cuestión de tiempo, espero. Aunque hay trabas en el ambiente que son extramusicales y a veces nunca se saltan. Mirá Mateo, lo hizo después de muerto porque era demasiado evidente que su creación era una cosa de no creer, incluso con la calidad jodida de sus grabaciones, la gente se dio cuenta que la referencia estaba ahí.

– ¿Hay material en plataformas digitales o en físico como para escuchar lo que haces?

-Sí claro, pueden encontrar el disco «Menjunje» en Spotify y Youtube. También estoy en Instagram y Facebook como «Gonzalo Rezk».