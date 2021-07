Entreacto radial: con Mavi Pouso y Yordan Brum

Hace años que la radio no es un espacio asociado al mundo de las tablas. Espacios como el del histórico Yamandú Marichal son excepcionales, y es por eso que Mavi Pouso y Yordan Brum sintieron la necesidad de abrir un canal de comunicación de ese tipo, para que las y los artistas teatrales pudieran compartir algunos aspectos de su trabajo. Entreacto se emite los lunes de 21:00 a 22:00 en FM Ciudadela y Voces conversó con sus hacedores sobre algunas de sus características y sobre la visión que el medio teatral tiene de los medios de comunicación masivos.

Yordan Brum se acercó al teatro estudiando en el Instituto de Actuación de Montevideo (IAM) en 2015. Cursó hasta tercer año y si bien no terminó la escuela le dio herramientas para desarrollar una carrera que lo tuvo como un hacedor inquieto y con gran capacidad de producción durante algunos años. Con un grupo de compañeros del IAM se presentó a la Movida Joven en el año 2016 obteniendo premios y menciones por La soñadora, su primera obra escrita. En 2017 se estrenó en La gringa Calle Cabildo, el primer espectáculo en que trabaja con Mavi Pouso. Después siguieron La plaza del naranjo y en 2018 dirigió tres obras de su autoría: Ayer no es hoy, Gaillway y Miedo de luchar o huir. Su trabajo no se ha detenido, pero a partir de 2019 se suma Entreacto.

Mavi Pouso hizo teatro ya desde primaria y secundaria, en el colegio José Pedro Varela. Luego su familia le puso como condición para seguir haciendo teatro el que realizara una carrera universitaria, por lo que hizo en paralelo Ciencias de la Comunicación y el Instituto de Actuación de Montevideo (IAM). En principio los horarios le permitieron solo hacer el prevocacional en la IAM, pero una vez abandonada la carrera universitaria la teatral tomó mayor protagonismo. Mientras tanto comenzó a trabajar, junto a su hermana Laura Pouso, en producción teatral. Fue la encargada de comunicación y prensa de obras como Blackbird, Gatomaquia, Maluco, La sangre de los árboles o Antígona Oriental entre otras. Luego de terminar la carrera en la IAM empezó a trabajar como asistente de cátedra, de manera honoraria, en un proyecto de la escuela para formar entre estudiantes interesados a futuros docentes de la institución. Es allí que conoce al estudiante Yordan Brum, siendo asistente de cátedra en cursos sobre Brecht, Shakespeare, y teatro del absurdo. Fue en esos años en que Mavi actúa en Calle Cabildo, dando el primer paso en un trabajo en conjunto que ya no se detendría. “Aparte nos hicimos amigos, no solo trabajamos juntos” añade Yordan entre risas, y Mavi puntualiza “Nos hicimos amigos, a pesar de la diferencia de edad, Yordan tiene 24 y yo 35, pero Yordan es un alma vieja (risas)”

¿Cómo recordás a Mavi como profesora asistente?

Yordan: Bien, hicimos casi completa Terror y miserias del Tercer Reich, de Bertolt Brecht, ella era la asistente y me dio una mano porque no le encontraba la vuelta a mi parte, que era un veterano de guerra.

Mavi: Monté gran parte de ese trabajo porque el que estaba como docente, Sergio Pereira, me dio esa posibilidad. Creo que fue la primera asistencia que hice en la IAM, ahora estoy dando clases gracias a la perseverancia, porque eran asistencias de cátedra honorarias. Hoy en día estoy dando clases con Jonathan Parada en taller de adolescentes.

¿Cómo surge lo de la radio?

Mavi: El padre de mi hijo consiguió un espacio en una radio llamada Radio Pasillo, que es una radio online, y en un momento me planteó porqué no hacía un programa de teatro, y ahí me dije ¿A quién llamo? Y ta, le dije a Yordan y ahí empezamos ese espacio

Yordan: Después se sumó Gustavo Habiaga

Mavi: Siempre vamos rescatando algún crítico por ahí (risas). Y ese primer ciclo lo hicimos en Radio Pasillo.

Yordan: Ahí yo era el operador, estuvimos la mitad del 2019

¿Cómo era la lógica del programa?

Yordan: Más o menos como ahora, entrevistas, comentarios, cartelera, pero hablábamos solo de teatro. La consigna después fue a ampliar a música, pintura, artes en general, gente de rubros técnicos, productoras.

Mavi: Y seguimos haciendo el programa aún cuando no hay teatro.

Cuando empezaron en 2019 era inimaginable la situación actual. (La entrevista fue realizada cuando aún no había fecha de reapertura de espectáculos)

Mavi: Si, es que el año pasado cuando cerraron los teatros por primera vez no se hizo tan difícil pero ahora cada vez que tenemos que pensar un programa es complicado. Lo bueno es que te hace investigar y te hace ver qué otras cosas hablan de teatro y que no necesariamente son espectáculos u obras o arte en vivo en general. Pero nuestro foco, que era hablar de exposiciones, de música, de danza, de teatro, de todo lo que eran artes presenciales ahora está completamente anulado. Entonces el programase se ha transformando casi en un programa de protesta, porque no damos crédito que estén abiertas las iglesias y los teatros estén cerrados. En los teatros nunca hubo un caso de Covid y en la Iglesia Sturla pidió disculpas porque fue con un hisopado pendiente al velorio de Larrañaga.

No sabemos cuanta gente nos escucha pero igual lo seguimos haciendo, como que no nos medimos por el rating, es algo que nos gusta hacer, somos amigos y nos reímos haciéndolo. Invitamos gente afín y gente que no tanto, conocidos, desconocidos.

Yordan: Pensamos en lo que, de acuerdo a nuestro criterio, le puede interesar a la gente

Mavi: Y ahí buscamos espectáculos variados y personalidades variadas, también buscamos que fuera gente independiente, y no tan conocida. Nosotros también hacemos teatro, y en realidad el programa surge un poco de sentirnos invisibles en muchos aspectos para los medios de comunicación. Entonces decidimos hacer un programa en el que pudiéramos invitar a todas esas personas que también son invisibles y que hacen cosas interesantes. Porque nos cansamos de mandar mails a canales, radios, a los programas que escucha todo el mundo y nadie nos daba bola, entonces decidimos hacer un programa que sea justamente para esto, para llamar a esa gente que nunca nadie llama.

Me gustaría que profundizaran un poco en cómo perciben a los medios masivos de comunicación.

Mavi: Para empezar el periodismo cultural no existe acá, no hay un lugar para la cultura en los medios, se promociona a la Comedia Nacional, a Gabriel Calderón, a Sergio Blanco… Que está bien que se promocione, pero también está bien que se promocione la obra de Yordan que es un dramaturgo y director emergente, y está bueno que la gente conozca también su trabajo. A mí me llama la atención la cantidad de gente que hace cosas y que se promociona por las redes, porque no les dan espacio casi en ningún lado. El periodismo cultural hecho en serio, en medios masivos, para mí hoy no existe. En los informativos creo que dejó de haber espacio hasta para el cine. Y sí se promocionan las cosas que vienen de Argentina, las cosas internacionales, que también tiene que ver con como es un sector del público uruguayo, que de repente no te paga 300 pesos para ver una obra de teatro independiente pero sí te paga 3000 para ver a Carmen Barbieri en el Teatro Metro.

Yordan: Hay casos puntuales que se animan a cederte un espacio, como el programa de Fito Galli en VTV, que te cede un espacio, Mónica Navarro también, en su programa de radio, pero muy pocos.

Mavi: Es muy difícil entrar a los medios masivos.

Yordan: Los canales de aire no te llaman.

Mavi: Y creo que eso refleja un poco también lo que pasa a nivel estatal, más allá del color del gobierno, refleja el lugar que se le da acá a la cultura. Es muy difícil, sobre todo para la gente que es independiente, porque las obras de El Galpón o El Circular se venden por sí solas, tienen su público.

La situación de parálisis del teatro a partir de las decisiones políticas les afecta como hacedores de cultura y como comunicadores ¿Qué lectura hacen desde ambos ángulos?

Yordan: Estamos con ganas de hacer y no hay perspectivas, se siente el abandono. Cuando estás haciendo es como que hay un grupo, cosas que escribiste, una perspectiva de trabajo, pero ahora nos invade la incertidumbre. Y en el programa también, no sabés de qué vas a hablar, estamos como en el aire.

Mavi: Como hacedores creo que hay mucha gente que ha desistido de estrenar este año. Y hay casos, como el mío y el de Yordan, que seguimos ensayando, pero qué pasa, conseguiste fecha en una sala, algo difícil ya de por sí, y la sala te pide que deposites un determinado dinero como un seguro, por si te va mal. Vos hacés eso, con esfuerzo, armás un equipo de gente, y todo esto te desmotiva, ensayás sin perspectivas. Tenemos la esperanza de que en algún momento vamos a volver, queremos estar preparados para volver, estrenar y poder pisar un escenario de nuevo, entrar en un teatro. Pero cuando vez que abren el free shopp, las iglesias, el shopping, los boliches decís ¿porqué el teatro no? Creo que, más allá de las cosas que ya estaban prontas para estrenarse, cuando vuelva el teatro va a tener una impronta de protesta.

Yordan: Y el carnaval también, como espacio de crítica más visible.

Mavi: Creo que el teatro va a salir con mucha fuerza, porque la pandemia de hecho a los artistas nos ha invisibilizado aún más de lo que ya estábamos para los gobiernos, para el estado. Está la ley de teatro independiente.

Yordan: Que está aprobada y guardada en un cajón.

Mavi: No está presupuestada y es algo por lo que se está peleando desde los sindicatos, y eso podría haber ayudado a que muchas salas independientes no cerraran. Y también nosotros tenemos que ser conscientes de la necesidad que tenemos de profesionalizarnos e intentar que momentos como este sean menos críticos. Que no haya artistas que no tienen para comer y que tienen que recurrir a ollas populares, o que los sindicatos les tengan que dar canastas con alimentos. Creo que realmente hay que armar una estructura en torno a los que es el teatro y que realmente nos reconozcan como trabajadores. Tiene que haber un cambio de cabeza desde los propios artistas que somos los protagonistas de esta historia y hoy, que estamos completamente invisibilizados tenemos que cambiar la cabeza y exigir que gobierno y sociedad nos reconozcan como trabajadores.

Entreacto: conducen Mavi Pouso y Yordan Brum. Lunes de 21:00 a 22:00 por FM Ciudadela – 88.7.