Epidemia de plebiscitos

Las cercanías de los tiempos electorales parecen despertar algunas

neuronas y muchos salen en malón a impulsar consultas populares.

Al día de hoy ya están juntando firmas por diversos mecanismos

para que en octubre además de presidente se voten seis plebiscitos

Vamos por partes para entender un poquito de que se trata esto.

Se quiere modificar la constitución para permitir los allanamientos

nocturnos, que ya fueron votados negativamente en el año 2019.

Para algunos políticos es la bala de plata para mejorar la seguridad.

El PIT-CNT definió impulsar un plebiscito sobre la Seguridad social,

y se le sumó algunos grupos del FA a favor de la iniciativa que no

apoya la mayoría del Frente y casi nadie del sistema político.

La organización Uruguay soberano junta firmas para regular en

la Constitución los contratos del Estado con empresas, sobre todo

extranjeras que sean por más tiempo que un periodo de gobierno.

Cabildo Abierto marchó con su propuesta en el parlamento e

impulsa la consulta firmando por una deuda justa y contra la usura.

Otros buscan meter en la constitución la elección de fiscal de corte.

Y el último invento recién salido del horno es la propuesta de

Ciudadanos, como homenaje póstumo a Adrián Peña, de incluir en

la carta magna, nombrar por concurso o sorteo en las intendencias.

Que entrevero va a tener el votante en las elecciones de octubre.

Primero va a tener que elegir entre los que lleguen, de los veintitrés

partidos que aspiran a competir, esperemos que unos cuantos

queden por el camino, por sus delirios o por ser grupos temáticos.

Después va tener que decidir si vota o no por los plebiscitos que

obtengan las firmas necesarias para que se realice la consulta.

Va a estar bravo, el panorama, por suerte alguno no llega ni cerca.

Ahora bien, esa mentalidad de querer impulsar cualquier proyecto

metiéndolo en la Constitución, puede dar redito político coyuntural

pero convierte en colador a la ley de leyes y resta institucionalidad.

¿No sería mejor hacer una reforma constitucional global en serio?

Seguramente hay muchas cosas para mejorar, pero no con parches

Aviso a los navegantes: La Constitución no es un chicle.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.