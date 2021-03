G, los PCR, y la aftosa por Rodolfo Ungerfeld

La vi venir y me puse contento: “Hola G, ¿de vuelta visitando mi página…?”

G: Si, como te comenté la semana pasada, necesitaba un poco de aire…

Yo: ¿Cómo de aire? ¿Qué pasa en la página 3?

G: Y… llega un momento que me aburro y salgo a recorrer el semanario, no hay otra… y te juro que trato… pero es que allá, ya no sé si estoy en la nota de hoy, la de la semana pasada, o la de hace cinco meses…

La interrumpí con “Pará, pará… ahí siempre fue algo distinto a lo esperado”… “No, eso era antes”, me contestó G, “pero ya hace tiempo parece una recombinación de los mismos párrafos en distintas notas, todos combinados de formas distintas cada semana… ya sabes lo que viene después antes de leerlo… Me siento como si entrara al cine, ¿te acordás del cine Arizona?, bueno, como si entrara ahí, pero ahora, a escuchar cómo nos aleccionan desde el púlpito”. No quise entrar a discutir sobre eso, así que volví a la vida personal, “Che, ¿y vos como seguiste?”. “Yo bien, pero un poco preocupada”, me contestó… “Te acordás de Octavio?”. “Si, claro, tu hermano…”. Y ahí se aflojó la cara de G, “Si, bueno, resulta que Octavio se cuida bastante, pero al final estaba tan cansado de cuidarse que se juntó con unos amigos la otra semana… a los 3 días le avisan que uno estaba con covid, y a él le hicieron un PCR ayer y le dio positivo…”

Yo pensando que no puede ser que G, una militante que quería cambiar el mundo, también caiga en esa trampa… “¿Pero no me digas que vos también crees en los resultados de los PCR ahora?”. G me miró con cara extrañada: “¿Por qué? ¿Ahora también me vas a decir que eso no funciona? ¿Vos ahora sabes de PCR también? Mirá que el virus será de origen chino, pero esto es una técnica de biología molecular, no el PCR de los chinos en el que estuviste de joven…”, obviamente, con mirada sobradora… quise contestar porque lo sentí como un golpe bajo, pero siguió: “¿O me perdí una parte importante de tu vida, y después de 18 y Tristán Narvaja te dedicaste a estudiar biología molecular?”

Ahí me volvió a hacer enojar: “Tá, de vuelta con la dictadura del conocimiento… si no se sabe biología molecular, no se puede hablar… Mirá que yo también leo y me informo”. “Ah”, me dijo, “con alguien que piensa distinto a vos? Mirá que así empezaron las sectas de fanáticos…” La miré ya con cara de enojado y le dije que “Hasta la OMS ahora dice que no sirve, si da como 90 % de falsos positivos”, pensando que eso es irrefutable. “¿Leíste lo que dice la nota de la OMS?” me preguntó, y con una pregunta tan sencilla me complicó, “No, es cierto que no la leí, pero leí muchos comentarios sobre la nota”. “Claro”, me dijo G, “los de los que ya sabes que van a decir, pero estaría bueno que trates de entender de qué estás hablando, porque si no, solo repetís bolazos”. “No es un bolazo”, le tiré, “si hasta el que inventó el PCR dice que no sirve para eso”. Pero de vuelta, siguió por el mismo lado: “¿Ah sí? ¿Leíste lo que dijo? ¿Estás seguro de que dijo que “no sirve”?”… me la quedé mirando, y como siempre hace, G aprovechó para arremeter: “Qué querés decir con lo de que da un 90% de falsos positivos?” Y eso sí, lo tengo claro: “qué el 90% de los que les dicen que es positivo no es, porque usan muchos ciclos. Cómo 40 ciclos, que son muchos, y por eso da como que tuvieras covid cuando no tenés”.

“Pará”… dijo G, “vamos de a poco… ¿de dónde sacaste lo de los 40 ciclos?”. “Eso decía en la nota de donde venís, la semana pasada”, le contesté. “Bueno”, dijo G, “pedile al que puso eso que te muestre el dato de dónde sacó eso, pero algo confiable, el dato del laboratorio dónde se hizo, alguien que trabajo haciendo PCR para covid y diga eso… algo serio, porque nadie usa 40 ciclos… parece que otra vez vino del mercado a tirar fruta, a ver si pasa, pero más allá de eso, ¿sabés lo que es un ciclo?”. “Si, claro, algo que se repite”, le contesté. “No, digo uno de estos, un Ct, ¿tenés idea de lo que es?” arremetió G. “Bueno, más o menos, pero sé que si se usan mucho da falsos positivos. Y con cosas como esta que cualquiera sabe, no tiene sentido que sigas con la dictadura de la ciencia y el conocimiento”.

Cómo tantas veces, G me sonrió irónicamente… “Bueno, acordate de que Gabriel estudió 12 años de biología molecular entre la licenciatura y los posgrados, ¿vos decís que Gabriel nos inventa todo eso, o qué en 3 meses de twitter ya entendés lo mismo que él?” Como Gabriel es su esposo no le pude decir lo que pensaba, que es que seguramente Gabriel no habla porque tiene miedo, o porque arriesga su trabajo, porque no hay que olvidarse de que viven de vender PCR, y si se sabe que no sirve, se queda sin el trabajo… “O sea”, siguió G, “qué si vos leíste esa nota vas a decir que hay que usar 30 Ct, aunque ni sepas lo que es un Ct. Explicame por qué con 30 funcionaría”. “Bueno, yo no sé de eso, pero no habría tantos falsos positivos”. “Ah”, dijo de vuelta G, “¿y con 30 Ct no habría falsos negativos, que son un riesgo grande para la salud pública? Igual, para entender lo que querés decir, ¿qué es un falso positivo en el caso del PCR? Porque te aclaro, es la misma técnica que se usa para detectar la presencia de cualquier virus, pero nunca se te había ocurrido decir que el PCR da falsos positivos de HIV… ¿o querés qué te haga acordar del susto que tenías cuando estudiabas y saliste con X, que le dio positivo? Eso también era PCR…” Obviamente, me pegó fuerte y bajo con esa: “Ah, pero eso no tiene nada que ver. Yo no dije que el PCR no sirviera, sino que usan 40 ciclos que es mucho”. “Ah”, repitió G con su media sonrisa irónica de vuelta, “es mucho, ¿no? Dejando de lado que no tenés ni idea de lo que es un Ct, cuándo decís que una técnica que es tan específica da falsos positivos, ¿qué decís que reconoce?”

Le tuve que decir que “No sé, yo que sé, pero capaz que una gripe común, eso decía en la página de la que vos venís, la otra vez. “Ah”… se burló por cuarta o quinta vez G, “puedes ser si, seguramente con lo que aprendiste ahora tengas un test alternativo mejor y más exacto… ¿vos decís que el PCR reconoce cualquier cosa entonces? Ta, entonces capaz que Octavio tiene aftosa, así que mejor me voy y le aviso para que se cuide del rifle sanitario”…