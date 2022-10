Hay cosas que no se hacen por Onofre Laborde

El mundo del deporte genera diversas emociones, pensares y acciones. Perpo el hecho sustancial radica en que todo eso refiere simplemente a un juego donde se impone un grupo o individuo sobre otro y mucha gente parece no entender eso, tomándose las cosas a pecho y sobrepasando los límites del respeto.

Un hecho absoltuamente penoso y lamentable ocurrió en el mundo del turf internacional, su principal protagonista, el jockey belga Christophe Soumillon.

El nefasto accionar ocurrió durante la carrera del Grupo Tres Thomas Bryon Stakes en Saint-Cloud, Soumillon montando a Syros, contactó deliberadamente a Ryan arriba de Captain Wierzba, mientras ambos perseguían al ganador final, Continuous. Soumillon se inclinó con el codo y atrapó a Ryan, haciendo que el jinete cayera de cabeza al suelo. El irlandés salió de la pista y fue trasladado en una ambulancia.

«Cuando volví a ver las imágenes, pude ver claramente lo que había sucedido: que me había puesto codo con codo con él, algo que desgraciadamente no debería haber hecho. Cometí un error y estoy disgustado. Lo peor de todo es que cuando un jockey se cae así podría haber sido mucho peor para él», expresó Soumillon.

Y agregó: «Me tranquiliza que esté bien y cuando vi que estaba ileso fui a disculparme enseguida. Es la mejor noticia del día. Es el tipo de cosas que nadie quiere ver en nuestro deporte. Entiendo perfectamente la reacción de la gente que cuestiona lo ocurrido y considera que fue totalmente inaceptable, así que me toca sufrir las consecuencias».

Lo más increíble de este suceso, también radicó en la sanción recibida, la cual no fue inmediata, ya que el deportista fue suspendido por dos meses, pero le permitieron correr una de las carreras más importantes del mundo, el Arco de Triunfo.

Pero el mundo del turf ha tenido otros momentos calientes: hace unas semanas hubo un antecedente similar en Ecuador, en el Derby Nacional: Joffre Mora empujó a Luis Hurtado. Las autoridades resolvieron sancionar de por vida a Mora, Hurtado no sufrió lesiones graves pero varios golpes.

En ese último caso, la sanción fue contundente y quizás desmedida, pero no podemos tolerar que se ejecuten conductas y acciones anti deportivas en ningún tipo de deporte, desde la discriminación (de todo tipo), los insultos (eso incluye redes), ni menos la agresión física o el atentado a la propia vida. Debemos terminar con ese pensamiento enfermizo de lastimar a alguien para imponerse y sería mucho mejor que los deportistas den el ejemplo junto a comunicadores y autoridades ante la sociedad, la cual reproduce todo tipo de actitud.

Otro ejemplo es el fútbol, disciplina que ha notado un creciente desenfreno de un cúmulo de enfermos y fanáticos que no tienen absoluto respeto por nada ni nadie, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, como lo ocurrido en México, este mismo año.

La tragedia del Estadio Corregidora ocurrió el 5 de marzo de 2022, durante un partido de fútbol de la Liga MX entre Querétaro y Atlas, cuando se desató un motín entre los aficionados de ambos clubes. Los vídeos difundidos en las redes sociales mostraban a grupos de hombres golpeando, pateando, azotando, arrastrando y desnudando a las víctimas. Las fuentes oficiales del gobierno reportaron 26 personas lesionadas, 3 de gravedad, pero no declararon muertos, cuestión absolutamente cuestionada por hinchas y civiles en general.

El conflicto entre las hinchadas de Querétaro F. C. y Atlas Fútbol Club se remonta a 2007, cuando en un partido válido por el Torneo de Clausura de la Primera División, Atlas derrotó 2-0 a Querétaro en el Estadio Jalisco, resultado que significó el descenso de Los Gallos Blancos a la Liga de Ascenso. Debido a lo que se jugaba, este partido contó con una importante asistencia de hinchas de la visita.

En 2010, cuando Querétaro ya estaba de regreso en la liga de Primera División, durante un partido válido por el Torneo Bicentenario, los hinchas del Atlas superaron en número a los del Quéretaro en el Estadio Corregidora, reportándose enfrentamientos entre las hinchadas.5 Desde entonces, los conflictos entre las parcialidades de ambos clubes han existido y los partidos entre los equipos han sido vistos como potencialmente problemáticos.

La CONCACAF condenó los actos de vandalismos y al mismo tiempo hizo un llamado a las autoridad locales (las autoridades del gobierno de Querétaro) para responsabilizar a quienes han manchado el fútbol de la región. Por otra parte, la FIFA se sumó al rechazo de la violencia y alentó a las autoridades locales a hacer justicia y aplicar las sanciones correspondientes, y al igual que la CONCACAF se han solidarizado con las víctimas y han mostrado su apoyo.

En respuesta a este incidente, la Liga MX anunció la postergación y reprogramación de todos los partidos del domingo posterior a ese incidente, a pedido de la Asociación Mexicana de Futbolistas. El comité disciplinario de la liga, así como el de la Federación Mexicana de Futbol, iniciaron una investigación por el disturbio. Tanto el Atlas como el Querétaro publicaron declaraciones en redes sociales condenando los ataques y pidiendo a las autoridades que responsabilicen a los implicados.

Pero, ¿qué ha cambiado de ese hecho a la actualidad?. La sociedad parece sumergida en un vicio de violencia, las autoridades de cada país hacen esfuerzos pero no alcanza, y la corrupción tampoco es ajena. Es importante que los deportistas y encargados unan esfuerzos y den el ejemplo, eliminando todo aspecto violento.

