Hay de todo en la viña del Señor por Onofre Laborde

El ingenio y la creatividad humana no tiene límites y precisamente el rubro deportivo nos deleita con diversas propuestas para todos los gustos y estilos, aunque algunas actividades se conocen como «deportes raros», tema que abordaré en esta edición.

Raro es un adjetivo que se emplea para calificar a aquel o aquello que resulta infrecuente, anormal o poco habitual, si bien el concepto podría variar de acuerdo al tipo de sociedad y costumbres que maneja.

Una actividad rara para nosotros podría ser «lo más normal» para otros, como por ejemplo, «la carrera del Queso», que es un deporte tradicional nacional inglés, muy divertido, el cual consiste en correr colina abajo persiguiendo un queso. El primero que lo atrape, gana. Aunque parezca una actividad sencilla, puede considerarse de alto riesgo, ya que al correr cuesta abajo pueden producirse graves lesiones, roturas de huesos, quemaduras y hasta contusiones cerebrales. A pesar de ello, son cientos y cientos los participantes que cada año tratan de ser los primeros en capturar el queso.

Otro juego extraño para nosotros podría ser el Buzkashi, que es oficial en Afganistán y en algunos lugares de Asia Central. Consiste en formar dos equipos de jinetes que competirán en un campo de 2km con el objetivo de llevar el boz (el cuerpo de una cabra, sin cabeza ni extremidades) hasta el otro extremo del campo. Puede sonar muy simple, y es justo ahí donde radica el problema: este deporte no tiene ninguna norma, ni límite establecido. Por lo que termina siendo muy violento, incluso provocando muchas bajas.

Pero si volvemos a Europa, podemos mencionar el Rugby Subacuático. Esta disciplina alemana resulta un tanto curiosa, ya que se suele tener una imagen agresiva del rugby y mantener esa postura en el agua, puede resultar más complicada. Se juega en una piscina, utilizando una pelota llena de agua marina (pesa más por su contenido en sal). Dos equipos de 11 jugadores deberán enfrentarse para meter la pelota en la canasta del equipo contrario, que se encuentra a 4 metros de profundidad. La equipación para este juego consta de aletas, tubos de oxígeno y gafas de bucear.

Pero si le gusta algo más ágil puede jugar al Sepak Takraw, actividad que requiere mucha flexibilidad y buenos reflejos. Es una variante del voleibol, pero se juega con una pelota de caña (para que sea más ligera) y solo puede golpearse con los pies o la cabeza. Es muy popular en Tailandia, Camboya, Malasia, Indonesia, entre otros.

Y si le gusta vacacionar, podría incursionar en el Blobbing, el cual consiste en que una persona se sienta en el extremo de un hinchable gigante, mientras que uno o dos individuos saltan en el otro extremo, para hacerle volar por los aires y que aterrice en el agua.

Ahora, si le gustan las «bebidas espirituosas» puede jugar Hashing, que combina correr, con beber alcohol. Esta disciplina surge en Malasia, bajo el mito de correr para bajar los excesos del alcohol. Se hacen multitud de rutas, pero todas terminan con una buena borrachera.

Aunque en esta vida, sobre placeres, no hay nada escrito, y uno de ellos es comer. En Estados Unidos hay un deporte que consiste en la Ingesta de Perritos Calientes (comer salchichas, hot dog). En Nueva York cada 4 de Julio (Independencia de EE.UU.), se celebra esta gran competición para ver que comensal es capaz de comer más perritos calientes (con pan incluido). El récord esta en 76 perritos en 10 minutos. Como premio, el ganador lanza la primera bola en un partido de béisbol.

También existen juegos ciertamente peligrosos y quizás dolorosos, como lo es el Tirón de Orejas. Este deporte consiste en que dos jugadores, unidos por una cuerda atada en sus orejas, deben derrumbar al otro para probar quien tiene más fuerza… ¿Resultado? Varios puntos de sutura en las orejas y mucho, mucho dolor de cabeza.

Además, podemos mencionar otro deporte raro, como lo es el Ladder Racing. Es obvio que la rapidez y agilidad es lo fundamental para un bombero, pues se trata de alguien que salva vidas y que no puede estar perdiendo el tiempo. Uno de sus entrenamientos consiste en subir lo más rápido posible por una escalera de pared. De ahí surge esta competición, en donde los deportistas tendrán que demostrar su habilidad subiendo por la escalera.

Tampoco debemos olvidar ese tipo de gente que le gusta lo inédito y riesgoso, quienes podrían gustar del «Extreme Ironing». Es un juego que consiste en realizar una de las tareas domésticas más conocidas como lo es planchar, pero en un lugar extremo e inusual, consiguiendo que la prenda quede completamente lisa, y sin una arruga.

Pero si le gusta el Street Luge debería usar un buen casco. Se trata de acostarse boca arriba en un monopatín y tirarse cuesta abajo, aunque el monopatín es de 2 metros de largo y 40 cm de ancho. La velocidad puede llegar a superar los 100 km/h.

Finalizando, no se puede perder el Chess Boxing. Es una mezcla de boxeo y ajedrez, impensable a primera vista, y fue inventado por un cineasta francés en un cómic. Se comenzó a practicar en la vida real en 2003 y consta de 11 rounds que se dividen en 6 de ajedrez y 5 de boxeo, intercaladas.

Estos son algunos de los deportes más raros del mundo, pero hay muchos más igual de divertidos y originales que éstos en este amplio mundo donde todo es posible y la originalidad se hace presente. Lo interesante es divertirse sanamente, sociabilizar y lograr destreza sin descuidar el cuerpo, ya que muchas de estas actividades requieren ciertos riesgos (como todo juego).

