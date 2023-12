Huellas por Alejandra Waltes

Revisando las notas escritas este año me di cuenta que se pueden distinguir uno o dos hilos que enhebran esas historias del arte a través de la historia de los artistas. Un tema recurrente es el de los procesos o caminos tanto internos como externos que marcan y marcaron la obra de cada artista. El otro tema que aparece es la condición de migrantes propia o de su ascendencia.

Migración_ Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. (RAE). Migrante_ alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros. (ONU). No podía terminar el año sin dedicar una nota a la influencia artística, invisibilizada, de la comunidad afro. La pregunta que me plantee es sobre las influencias estéticas que hubieran dejado en nuestro arte desde que fueron traídos, esclavizados, a este territorio. A diferencia de lo sucedido en otros países aquí no ha quedado ningún rastro estético de las ricas tradiciones que traían consigo las comunidades esclavizadas. El primer artista del que tengo noticias se destacó en las Artes Plásticas fue Víctor Modesto Ocampo Carril (1881-1960), quien se destacó como fotógrafo, pintor, músico y compositor de tangos. Tomó clases con Juan Peluffo, maestro italiano de pintura, retratista, y se inició en la música con José L. Pérez, un excepcional músico afrodescendiente. A los 22 años parte a Buenos Aires en dónde su primer trabajo fue de aprendiz de laboratorio en una casa de fotografía propiedad de un profesional uruguayo, pero es en el estudio fotográfico del americano Chandler en dónde Víctor aprendió todo el proceso técnico de los llamados retratos «iluminados» o sea la fotografía después pintada como un cuadro, llegando a ser jefe de taller. En 1946 participa, con sus óleos, de una muestra colectiva de artistas plásticos afrodescendientes organizada por el comité «Amigos y Colaboradores de Nuestra Raza» en la ciudad de Montevideo. Los siguientes artistas, reconocidos nacional e internacionalmente, son: Ruben Darío Galloza (1926-2002) Pintor uruguayo, con ascendencia africana e italiana. Autodidacta. Su trabajo realizado en Uruguay se divide en dos etapas: la primera desarrollada entre los años 1950 y 1970 y la segunda desde 1990 hasta 2002. Durante veinte años estuvo radicado en Chile, Argentina, Brasil y Venezuela, países donde quedó parte de su vasta producción artística. Galloza ha retratado en su obra las vivencias cotidianas de la comunidad de afrodescendientes, es un exponente del arte costumbrista. Realizó innumerables muestras individuales dentro y fuera del territorio nacional Participando, así mismo, de innumerables exposiciones colectivas. Sus obras forman parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes y del Museo Juan M. Blanes. En el año 1962, obtuvo 3er. Premio, Medalla de Bronce, por su acuarela “Figura” en el XXVI Salón Nacional (Uruguay). Miguel Ángel Zelayeta (1929-1997) nació en Castillos (Rocha). Cursó estudios de dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios con los profesores Guillermo Rodríguez y Domingo Santiago, mientras trabajaba como pescador, peón bracero y jornalero. Es considerado el primer muralista afro uruguayo. En 1957 expuso pinturas en la ciudad de Porto Alegre, invitado por el Instituto Cultural Uruguayo–Brasileño. En 1962 viajó a Europa para continuar sus estudios artísticos en España e Italia. Sus murales del hall principal del edificio sede de esta ANP (Administración Nacional de Puertos) son considerados obras maestras Realismo Social Latinoamericano. Fue premiado tanto en nuestro país como en el exterior. A los 45 años renunció a su cargo público y se fue a vivir a Salvador de Bahía, en el nordeste brasileño. Sus creaciones están presentes en museos y colecciones particulares de Uruguay, Brasil, Argentina, México, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Alemania. Revisando la obra de estos destacados artistas, así como la de artistas que les sucedieron, me llamó la atención que, tanto en las técnicas utilizadas como en el lenguaje estético o paleta de colores, no sólo no ha sobrevivido nada de la tradición artística que poseían los africanos esclavizados que fueron traídos a este territorio, sino tampoco la intención de desarrollar un aporte estético identitario de la comunidad. Es en el andar de los pueblos, en el autodescubrimiento de su fuerza, que las cosas cambian. Y están cambiando. Agradecimientos: Escritora y Gestora Cultural Elizabeth Rodriguez, Investigador y Escritor Juan Saravi Platero. Licenciado en Artes Plásticas, Artista Visual y Docente Luis López Jubin. Licenciado en Artes Plásticas, Artista Visual y Docente Julio Pereyra.

Fotos: Víctor Modesto Ocampo Carril, Ruben Darío Galloza, Miguel Ángel Zelayeta