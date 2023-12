Un viaje espiritual a través del Arte por Alejandra Waltes

Gracias a la gestión del personal del Museo Gurvich tuve la oportunidad de tener una entrevista con Tarshito. Un encuentro en el que pudimos hablar de la muestra actual que se expone en Montevideo “El sendero del errante enamorado” y del proyecto que ya está pronto para recorrer el mundo. La metodología de trabajo es similar a la utilizada en “El sendero del errante enamorado” pero haciendo énfasis en la comunidad errante de la que somos parte. Tarshito nos invita a “peregrinar” por el MAPI, el Museo Gurvich y el Instituto Italiano de Cultura para compenetrarnos y vivir la muestra. Una experiencia sin igual.

Tarshito significa «sed de conocimiento interior» en sánscrito. Es el nombre que el maestro Bhagwan Shree Rajneesh regaló a Nicola Strippoli (Corato, Italia, 1952) en su primer viaje a la India cuándo recién había egresado de la Facultad de Arquitectura de Florencia. Arquitecto, diseñador y artista integral, Tarshito es uno con su obra: un largo viaje en el que fluye constantemente entre su espíritu y el mundo. Desde los años 1980 ha involucrado en sus talleres a diseñadores y a estudiantes de academias y escuelas experimentales, hablándoles de lo sagrado, del amor y de establecer conexiones invisibles entre el corazón y la mente, entre uno mismo y el otro, entre la Tierra y el Cielo. Para Tarshito los pilares de la creatividad, la motivación de la acción artística, son: “1_ Hacer Arte como servicio de amor, en el amor a la Trascendencia. 2_ No lamento, No deseo, No expectativas. 3_ Moverse artísticamente empujados por el ardor de lo sacro y de la realización espiritual. 4_ El investigador espiritual/artístico tiene que poner atención en canalizar la atracción hacia aquello que tiene valor real, hacia las verdades eternas. 5_ Favorecer la comunión con el Misterio. 6_ Permanecer indiferentes a lo que enlentece, obstaculiza y sobrecarga la relación con la Trascendencia. 7_ Que la utilización de las experiencias del Arte pueda alcanzar la unidad entre pensamiento, palabra y acción. 8_ Cada obra debe contener Luz. 9_ A través del Arte poner en circulación informaciones que ayuden a elevar las conciencias, a modificar las costumbres, a bonificar los pensamientos. 10_ Que el Arte sea una Ofrenda y que ayude a desestructurar la estratificación de identificaciones, de máscaras y favorezca el redescubrimiento de la verdadera identidad. La asiduidad de estas actitudes hace que cada artista esté satisfecho consigo mismo, feliz consigo mismo, independiente de los otros, de sus familiares, del tiempo, de las estaciones y que sea feliz más allá de aquello que sucede, porque saciado en la totalidad del amor, su verdadera naturaleza. El Amor incondicional transforma los sentimientos de mundanos a sagrados, de egoístas a amorosos. Quien pone amor en el Vida es capaz de amar a todas las criaturas, es ecuánime. El Amor por Dios no es amor exclusivo, incluye todo y a todos.” Tarshito se mueve por el mundo de forma natural, sin esfuerzo, adoptando los materiales, símbolos y tradiciones pertenecientes a los pueblos y culturas a las que llega articulando de tal manera que las pone en el mapa, en el ahora, construyendo un mundo futuro sin fronteras, creando una nueva geografía en donde conviven todos los lugares visitados en forma fluida y sin fisuras. Reconociendo y dignificando el trabajo de los artesanos con los que se encuentra, los convierte en sus aliados y juntos buscan el mejor resultado en el proyecto y en la ejecución del mismo. Trabajando en esta visión conceptual del arte, Tarshito ha incorporado a su trabajo tradiciones de Marruecos, México, Perú, Corea del Sur, Bangladesh, China, Brasil, Tailandia, Perú y Colombia, que se suman a lo trabajado por él y su equipo en Italia. Las obras de Tarshito incluyen todo tipo de objetos tejidos, bordados, esculpidos, modelados y pintados que se han expuesto en galerías y museos de todo el mundo, como el Museo Nacional de Stettin 2009, el Museo Nacional de Daca 2016, en Ciudad de México, Lima, Seúl, Rabat, Delhi, Calcuta, Mumbai, Katmandú, Bangkok…Participó en la Bienal de Venecia de 2011, en la Bienal de Cusco en 2021 y sus obras de arte forman parte de colecciones privadas y públicas de India (Devi Art Foundation), Bangladesh (Bengal Art Foundation), Bélgica (Museo de Arte Sacro), Colombia (Museo Taminango de Pasto), etc. La pieza principal de esta muestra es un rollo de lino de 10 metros de largo y 80 centímetros de ancho en dónde Tarshito, con finos trazos negros, fue dibujando los territorios recorridos en forma continua como si efectivamente fueran territorios contiguos. En cada territorio, cada comunidad visitada ha dejado una colorida muestra técnica y estética de su arte. Este rollo es, a la vez, una suerte de catálogo del resto de las piezas que forman la muestra en tres salas del MAPI, una sala del Museo Gurvich y una sala del Instituto Italiano. Cada pieza es una muestra de sincretismo técnico y simbólico reafirmando el concepto de unidad.

“Albero con pesci e duccelli” (Tharshito, Son Oe Ja, y colaboradores_2018)