Instintos por Alejandra Waltes

Con motivo del primer aniversario de la primera galería de Arte Erótico de nuestro país “Club de París” (San José 876), el 31 de mayo a las 19 h., se inaugura la muestra “EROS Y TANATOS”. Exponen Verónica Cestau y Rogelio Osorio.

Hace un año, Diana Saravia, una experiente galerista, consideró que ya era hora de que nuestro país contar con una galería dedicada exclusivamente al arte erótico. Para eso buscó un lugar emblemático y ya relacionado con el tema. Dado el éxito de público que ha tenido, no se equivocó ni en la elección del momento ni en la elección del lugar. Durante este año no ha habido un momento en el que no haya habido una muestra, tanto de artistas reconocidos como de artistas emergentes, siempre con apuestas novedosas para nuestro medio.

Verónica Cestau (Montevideo, 1972) A los quince años, empezó a ir al taller de pintura de Edgardo Ribeiro, discípulo de Torres García. También concurrió a los talleres de Norman Bottrill y Joaquín Aroztegui. A partir de 1992 estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde asiste a los talleres de pintura de José Luis “Tola” Invernizzi y Javier Alonso. Durante muchos años se desempeña en el campo de la publicidad, la ilustración y animación, en agencias y productoras. Incursiona en el área de la fotografía desde hace unos años con Eduardo Satriano, Pablo La Rosa y Francisco Prato profundizando en el estudio del lenguaje fotográfico. Es así que en su trabajo dialogan el lenguaje fotográfico y el pictórico dando como resultado una obra de luces y sombras sintéticas además de matérica. En el 2003 escuchó que Fito Sayago había abierto esta galería y que estaba convocando a artistas emergentes, que recién empezaban, la mayoría jóvenes y Le llevó una carpeta con unas pinturas. Ante el planteamiento de Larrosa de que debía armar una serie de fotografías que tuvieran que ver con un relato y aprovechando la circunstancia de estar trabajando en “La Clínica” con los modelos Virginia y Esteban, comenzó a hacer esta serie de fotografías que desembocaron en la serie “Convivencia”. Después, vino otra serie que tiene que ver con el erotismo, pero con un planteamiento fresco y renovador en el que no retrata los cuerpos como objetos sexuales, sino que retrata personas que ejercen su derecho al erotismo, al placer. En 2009 abre su taller y dicta clases. Sus obras integran colecciones privadas a nivel nacional e internacional. Expone individualmente desde 1992 y participa en numerosas exposiciones colectivas en su país y en el exterior. Actualmente es parte de los artistas de la Galería Diana Saravia. Con respecto a esta muestra nos dice:” Autoexploración, autoconocimiento, y empoderamiento del territorio propio. Idilios, diálogos y conflictos eróticos. La conciencia de la muerte como punto de partida y la búsqueda del placer como respuesta al drama de la finitud. En estas pinturas predominan las relaciones de color y los contrastes, intentando interpretar a través de la figuración aspectos de una dicotomía complementaria.” Rogelio Osorio (Montevideo, 1962) Comenzó su formación en 1978 con Héctor Sgarbi continuándola con Miguel Ángel Pareja, Javier Nieva, José Montes y Glauco Capozzoli. Con respecto a su forma de trabajar ha expresado:” Puede haber artistas que se sientan cómodos experimentando múltiples técnicas. Incluso una misma técnica puede manifestar diferentes grados de protagonismo, según el artista que la emplee.” “En mi caso, la considero una parte indivisible de la obra. No podría expresarme con comodidad, por ejemplo, sobre un papel texturado y absorbente o con acrílico en vez de acuarela.” “Mis dibujos están hechos de vacilaciones, de idas y venidas. Por eso me vi forzado a buscar una manera de dibujar que me permitiera hacer y deshacer continuamente sin dañar la superficie del papel. Uso pastel, acuarela, aerógrafo, pincel, pluma, etc. Cualquiera de estas herramientas sirve para resolver un cuadro cuando las cosas se ponen difíciles.” Ha elegido el dibujo como técnica predilecta por su simplicidad y por la inmediatez de su ejecución. “Los elementos plásticos aparecen descarnados, desprovistos de lujosas vestiduras. Tan solo la verdad de la línea sobre el plano.” La otra constante en su trayectoria es la figura humana como tema. Desde 1982 ha expuesto en forma individual o colectiva tanto en nuestro país cómo en el exterior. En el año 1993 comenzó a dar clases de dibujo con modelo vivo en distintos talleres. Actualmente dirijo el taller de pintura inclusiva Kintsugi, integrado por personas ciegas y con baja visión. Con respecto a su participación en esta muestra nos dice:” Eros y Tánatos, figuras de la mitología clásica, representan para Freud las pulsiones de vida y de muerte, dos de los impulsos más potentes que condicionan nuestro comportamiento. El erotismo es una expresión de la sexualidad en la que esas dos fuerzas interactúan con especial riqueza. La presencia de Eros se potencia por la de Tánatos, su sombra. En el erotismo, conviven en armonía lo vulgar y lo sublime, lo humano y lo animal; los opuestos se vuelven complementarios. Muchas religiones se nutrieron tanto de primitivos ritos de fertilidad como de ofrendas a deidades tanáticas, resabios luego sublimados para adaptarse a contextos más civilizados. En estos dibujos quise explorar los puntos de contacto entre lo erótico y lo sagrado, una temática que ya había frecuentado en trabajos anteriores. Quisiera que esta serie fuera, también, una humilde ofrenda a Tánatos y a Eros, antagónicos inseparables.”

01- S/T (Verónica Cestau_s/f)

02- Detalle de «Santo Sexo” (Rogelio Osorio_2023)