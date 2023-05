Las profundas y desconocidas raíces de nuestro ser por Alejandra Waltes

En la Sala 4 del Museo Nacional de Artes Visuales puede visitarse la primera retrospectiva de la obra de la pintora, grabadora y escultora alemana Carla Witte “Autenticidad radical”. La muestra curada por María Frick puede visitarse de martes a domingo entre las 13 y las 20h hasta el 4 de junio.

Esta muestra es la segunda acción que realizan el Museo Nacional de Artes Visuales y el Museo Agustín Araujo, dependiente de la Dirección de Cultura del Gobierno de Treinta y Tres, con relación a este legado, ya que en 2019 tuvo lugar una muestra organizada en la ciudad de Treinta y Tres en ocasión de la celebración del Día del Patrimonio. «Autenticidad radical» reúne un total de 81 obras de diversas técnicas (dibujos, grabados, témperas, óleos y esculturas en bronce y madera) que nunca antes fueron exhibidas al público. Entre 2018 y 2020 esta colección fue objeto de un exhaustivo trabajo de investigación desarrollado conjuntamente por el Gobierno de Treinta y Tres y la Universidad de la República, a través del Centro Universitario Regional del Este (CURE), con el financiamiento del Programa de Vinculación Universidad- Sociedad- Producción de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).

En el marco de su doctorado, María Frick, tenía la hipótesis de que existió una tendencia expresionista en el arte en América Latina que por diferentes motivos no uso los mismos términos que en Europa. En la nota de Carolina Porley “A contrapelo del Uruguay feliz” (20 abril, 2023) Frick expresa:” Actualmente hay una relectura y se aborda el expresionismo como movimiento transnacional, con presencia en Asia y en América. Eso nos permite reposicionar a los artistas, mostrar que nuestras vanguardias fueron simultáneas y con manifestaciones propias, aun cuando los contextos, obviamente, no fueron los mismos. En el marco de esa investigación fui relevando, en un trabajo de hormiga, artistas invisibilizados. Y uno de los nombres que surgió fue el de Carla Witte, que también tiene que ver con el fenómeno de los artistas migrantes que vinieron a América Latina, que fueron muchos. Los viajes no fueron solo de acá para allá, sino que en las primeras décadas del siglo XX vinieron muchos artistas europeos.” La primera persona a la que llamó la atención la obra de Witte fue a la escultora e investigadora Mariví Ugolino, quien trabajó en el inventario de su obra en el Museo Agustín Araújo, de Treinta y Tres. En los años noventa se hicieron trabajos de restauración y de conservación con apoyo de la embajada alemana. Hubo una exposición en el museo y luego, en 1999, en el Cabildo de Montevideo, con participación del Instituto Goethe. En la nota antes mencionada la curadora cuenta sobre los orígenes del acervo de Witte en el Museo Agustín Araújo, de Treinta y Tres: “La colección del museo de Treinta y Tres surge de la donación que hizo Álvaro A. Araújo, escritor, traductor, mecenas de artistas, a los que ayudaba y les compraba obra. Él y su mujer estaban radicados en Montevideo, igual que Carla, y eran sus amigos. ¿Por qué Araújo se quedó con la obra de Carla tras su suicidio, considerando que no tenemos un testamento que dé cuenta de la voluntad de la artista? Un dato relevante es que el nicho en el Cementerio Británico en el que Carla está enterrada fue comprado por Araújo. Eso muestra el nivel de amistad entre ellos. De algún modo, él se hizo cargo de su memoria. Mi hipótesis es que, cuando Carla murió, fue a su casa y juntó todo lo que encontró. Digo esto porque en la colección en Treinta y Tres hay hasta pequeños papelitos con dibujos, apuntes, motivos repetidos muchas veces. Luego, en 1967, él dona una serie compacta de 16 serigrafías al MNAV. Ahora, la mayoría de la obra está en Treinta y Tres porque fue allí donde la familia Araújo hizo importantes donaciones.” “La familia Araújo también tiene obras propias que conserva, algunas de las cuales incluimos en la muestra y digitalizamos.” “Durante el proyecto fueron apareciendo más y la colección fue creciendo. La familia Chifflet, herederos de la bailarina alemana Ingeborg Bayerthal, amiga de Carla, donó al museo unas 70 obras. Un señor que está en Alaska me contactó porque su abuela tenía una escultura de una virgen de madera que compró cuando Carla daba clases en la Asociación Cristiana de Jóvenes. También entramos en contacto con la familia de la pianista María Angélica Piola, que tiene un retrato suyo que le hizo Carla.”

Carla Witte (Leipzig, 1889- Montevideo, 1943), Nacida en Leipzig, estudió artes plásticas en Berlín. En 1927, llegó a Montevideo con 38 años proveniente del Paraguay y, en 1932, obtuvo la ciudadanía uruguaya. Según Mariví Ugolino, «(…) Carla Witte comienza su producción artística dentro de este movimiento [el expresionismo](…). Traía consigo el recuerdo de exposiciones que los diferentes grupos habían realizado en las ciudades donde había vivido y quizás participado. Crea al mismo tiempo que ellos

Fue ilustradora de la revista La Pluma, dirigida por Alberto Zum Felde. Retrató a muchos artistas uruguayos contemporáneos como Joaquín Torres García, a quien pintó en el año 1936. Su obra como pintora fue tan importante como su escultura, habiendo trabajado en equipo con Ernst Barlach.

Entre los años 1928 y 1942 expuso en diferentes salones nacionales.

En el texto curatorial Frick expresa:”La muestra visibiliza la obra de esta artista que, con gran destreza técnica y versatilidad, abordó diferentes temáticas y paisajes de su época. Entre las series se distinguen: las témperas de características post-impresionistas sobre su breve residencia en Paraguay; los magníficos retratos en pastel de personalidades y posibles allegados de la artista en Uruguay; un conjunto de potentes desnudos femeninos en lápiz y grafito; algunos grabados e ilustraciones de tendencia expresionista que realizó para revistas como La Pluma o Devenir; una pequeña serie que rescata el espíritu del carnaval de los años treinta y una muestra de su gran talento como ilustradora gráfica para libros y pedidos comerciales. Además de difundir el legado de la artista, la muestra visibiliza el rol de los artistas migrantes en el proceso de modernización que tuvo lugar durante las primeras décadas del siglo veinte, ya sea como artistas o a través de labores docentes, editoriales o galerísticas. También revaloriza las actitudes y formas artísticas marginales respecto a la corriente principal, esto es: aquellas propuestas que cuestionaban el paradigma cultural hegemónico y la sensibilidad burguesa imperante, en oposición tanto al positivismo y al racionalismo como a las escuelas locales que promovían una visión del mundo confiada y optimista. En este sentido, la exhibición aborda las experiencias vitales más allá de los estereotipos culturales y de género.”

Sin título (Carla Witte-s/f)