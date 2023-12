Inteligencia artificial y comunicación política por Diego Mota

Inteligencia artificial y comunicación política

Actualmente, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante en las diferentes facetas de la comunicación política, tanto gubernamental como electoral, de crisis y de riesgo.

Su capacidad para procesar grandes cantidades de datos, encontrar patrones y tendencias tendrá implicaciones significativas para el desarrollo de la profesión. En la actualidad ya se emplea para segmentar, diseñar mensajes, analizar la opinión pública en redes sociales y otros medios de comunicación. Los sistemas de inteligencia artificial pueden rastrear millones de publicaciones en línea y clasificarlas según el sentimiento, la intensidad emocional y otros criterios cruciales, con esto se puede microsegmentar diferentes audiencias de forma automatizada y generar mensajes a medida para públicos muy específicos. Lo que se configura en un instrumento valioso para los políticos y los responsables de la toma de decisiones a la hora de entender la opinión de la población y poder actuar en consecuencia.

Sin embargo, la inteligencia artificial también plantea desafíos importantes para la comunicación política. Por ejemplo, existe el riesgo de que los sistemas de inteligencia artificial puedan ser manipulados para difundir información falsa o engañosa. Su uso en la toma de decisiones puede ser opaco e injusto si los algoritmos no son transparentes o están sesgados. Además, puede ser un arma muy potente de control social para los gobiernos autoritarios.

Para contextualizar, comencemos con una breve explicación sobre qué es la inteligencia artificial. En su acepción más simplificada podemos decir que es la inteligencia que poseen las máquinas. Usualmente, el término se emplea para describir a las máquinas que logran imitar las funciones cognitivas de los seres humanos como percibir, razonar, aprender o resolver problemas.

La definimos como una herramienta política porque su incidencia en los principales temas y preocupaciones de la agenda pública serían muy significativos. Los algoritmos pueden incidir para mejorar la gestión de los recursos, la salud, la educación, la seguridad, la eficiencia en los servicios públicos, dar soluciones a la lucha contra el cambio climático, replantea los vínculos laborales, y puede incidir en la distribución de la riqueza. Además, toda tecnología disruptiva, a este nivel, se considera política ya que establece indefectiblemente un ensamblaje socio técnico y cultural, constituido por normas, conductas de uso y nuevos relacionamientos.

Por esto los políticos y los líderes mundiales deben estar a la altura, dar la discusión y crear marcos que nos guíen como sociedad. Según los expertos, estamos en un momento crucial de la historia y la inteligencia artificial impactará mucho más que la creación de internet o el teléfono móvil.

La inteligencia artificial está profundizando todos los aspectos de la comunicación política, con lo bueno y lo malo, y esto implica desafíos éticos y profesionales, así como la necesidad de crear regulaciones, fortalecer la educación y el pensamiento crítico de la ciudadanía, para tomar decisiones lo más conscientes posible, a sabiendas de que hay mecanismos de persuasión muy sofisticados que combatir.

En este sentido, encontramos que existe poca bibliografía sobre el vínculo entre las ciencias de la comunicación y la inteligencia artificial, mucho menos sobre comunicación política e inteligencia artificial, escasísimas referencias no solo en habla hispana, sino en cualquier idioma, seguramente debido a la contemporaneidad del asunto. Es por esto que parece necesario profundizar en la materia para dar luces sobre la gran interrelación existente entre la inteligencia artificial, la comunicación, el rol que debemos tener los profesionales de la materia y el potencial político transformador que puede tener esta tecnología.

Con este panorama de incertidumbres donde la tecnología avanza mucho más rápido que la sociedad, ni que hablar que los marcos jurídicos y éticos, nos vemos motivados a investigar, debatir y filosofar en pos de marcar posturas en torno a qué tipo de sociedades queremos crear, cómo hacer para que estas herramientas incidan positivamente en la democracia.

Por estas cuestiones he dedicado más de dos años a investigar el vínculo entre la comunicación, más precisamente la comunicación política y la inteligencia artificial. Y como resultado he publicado el libro “Inteligencia artificial y comunicación política: cuando la tecnología toma el poder”, junto a la Fundación Friedrich Ebert (FES), como material de divulgación, que fuera presentado en la Feria Internacional del Libro de Montevideo. Para comenzar a dar la discusión y fomentar intercambios en la materia.

El libro busca reflejar un “estado del arte” sobre la temática, en él se analiza la relación entre la inteligencia artificial y su fuerte incidencia en los temas políticos. Se plantean las posturas de las principales potencias geopolíticas en la materia, China, Estados Unidos y la Unión Europea. El impacto directo que tiene sobre la comunicación política en sus diferentes facetas. Y se discuten las implicaciones éticas de su aplicación en el contexto político. Mediante la combinación de teoría y casos reales, se busca proporcionar una visión completa de cómo la inteligencia artificial y la comunicación política trabajan juntas en la actualidad.

Además, se exploran las consecuencias del uso de la inteligencia artificial en la política, desde la posible manipulación de información hasta la automatización de procesos políticos, y se discuten las formas en que los ciudadanos y las instituciones políticas pueden enfrentar estos desafíos.

En definitiva, el libro es una base para los interesados en comprender la relación entre la inteligencia artificial y la comunicación política y en cómo esta tecnología está incidiendo cada vez más en nuestras vidas, pero sobre todo para reflexionar, propiciar que los lectores saquen sus propias conclusiones y se formen nuevas opiniones que aporten a un debate inminente y necesario en nuestra época.

La publicación es de acceso gratuito y se encuentra en la biblioteca virtual de FES comunicación: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-comunicacion/20623.pdf

