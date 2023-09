Juan Leyrado: OLIVA “es una comedia sin vueltas” por Martín Imer

El pasado jueves llegó a las salas de cine Oliva, una co-producción entre Argentina y Uruguay que cuenta con el protagónico de Juan Leyrado, uno de los intérpretes más reconocidos del Río de la Plata. La película, que se basa en una obra de teatro co-escrita por el propio Leyrado, es una historia familiar, tanto delante como detrás de la cámara, ya que está dirigía por Luciano Leyrado, hijo de Juan, y cuenta la historia de una familia que decide seguirle el juego al patriarca, jefe de una plantación de oliva, cuando despierta de un coma creyendo que es el jefe de una organización mafiosa. En conversación con VOCES, Leyrado habla de que se trata de “una comedia sin vueltas, una comedia reconocida sobre una familia con guiños de familias, una película que tiene olor, por el aceite, los lugares; con textura, una película en donde uno puede oler y sentir la brisa que viene de los olivares — de eso un poco es lo que habla el personaje”.

Consultado sobre la coincidencia de su vida actoral y el personaje que creó e interpreta en pantalla, el actor señala: “Si la gente pesca que Juan Leyrado compone un personaje que actúa, osea, que yo hago un personaje que actúa, y no actúa como Juan Leyrado actúa un personaje, sino que imita algo que después lo ve, lo imita el personaje, no yo — yo no sé si lo imitaría así, el personaje lo hace, entonces siempre es el personaje el que hacía las cosas, no yo, yo hacía un personaje que hace cosas, y eso es un poco la actuación, uno compone personajes que hacen cosas, uno no es ese personaje: uno actúa ese personaje, pero también lo actúa con cosas de uno.”

Con la presencia de un intérprete con tanta trayectoria, es imposible no hablar de temas que también afectan la profesión a nivel internacional, como por ejemplo la inteligencia artificial y su efecto en todos los aspectos. “Con el tema de la inteligencia artificial, hay problemas, pasó esto en Hollywood, que te contratan y firmas un contrato para hacer una película y la voz que toman tuya te hacen decir cosas para otras películas, toman tu voz, y nosotros somos una generación — siempre lo digo, la generación nuestra ha pasado por muchísimos cambios, enormes, en muy poco tiempo, cambios que en otro momento de la historia de la humanidad tardaban siglos, nosotros venimos de eso: no había televisión, hubo televisión, después vino la cosa tecnológica, ni hablar la medicina, y uno ahora ya está acostumbrado…”

El mundo está cambiando, pero ¿Cambia también la profesión? “Sí, un poco, no tanto como otras cosas — el teatro se mantiene tal cual, es más, hay que recurrir a los clásicos porque prácticamente en este momento hay falta de guiones de teatro, supongo que pasan tantas cosas rápidamente y que debe ser muy difícil que se quede, tenes que ir a la base de las cosas de los seres humanos, el amor el odio, la rivalidad y todo que existe también ahora pero desde otro lugar. Yo cuando empecé me acuerdo que filmé una película con el hijo de Buñuel en el sur, y filmamos y estábamos lejos y tenían que filmar toda la semana y no sabía lo que había ahí adentro, se iba a Buenos Aires, se revelaba y recién ahí se sentaban, veían como quedaba y si había algo mal había que grabarlo de nuevo y ahora no. La profesión como acercamiento al personaje y todo no es como la medicina, que hay cosas nuevas que cambian, ¿Acá que te pueden cambiar? La voz es la tuya, es tu cuerpo, técnicamente pueden hacer esto, si te quieren hacer aparecer sin estar pero eso ahora mismo pasa, va llegar un momento en el que sea natural, que vayas al teatro y que tengan a alguien que diga ‘vamos a contratar este sistema que lo tenemos acá a Leyrado con otra actriz que está acá en el sillón’ y no está.”

La oferta de trabajo para los actores también fue un tema de conversación. A esto, Leyrado respondió que la oferta de trabajo es “terrible. No solamente actores y actrices, sino todos los técnicos, las producciones, prácticamente no hay programas en vivo en Buenos Aires, de tele abierta, y es la historia de siempre: ¿Para qué vas a tener un programa con todos los costos y demás si lo podes traer ya hecho, de otro lado o de otro país? Es un problema cultural, a mi criterio, grave, donde se empiezan a mezclar las naciones. Nosotros éramos primeros en la televisión latinoamericana.” Eso trae consigo otro problema: la identidad cultural. “Se veía muchísima televisión y cine nuestros, y eso se fue perdiendo, las grandes compañías extranjeras, más que nada de EE.UU. han penetrado de manera que han comprado los lugares para hacer su negocio, y perdimos nosotros el nuestro, porque no es un tema cultural solamente, lo importante que tiene que ver con la prolongación de lo que nosotros somos y que llegue a otras latitudes y otras sociedades lejanas, lo que nosotros hacemos y mostrar cómo somos, donde estamos, donde vivimos, sino que es una industria, en EE.UU. cuando ves la bandera de EE.UU. en la películas la gente dice ‘ay, que patriotas que son, porque en todas las películas sale la bandera’ y no, lo que pasa es que hay un convenio que ponen la bandera y no pagas impuestos o como se llame allá lo que tienen que pagar, y te paga el gobierno, y después las ideologías y los gustos, vas a ver una película en donde la gente come hamburguesas y después la gente quiere comer hamburguesa, por la película o formas de vivir, entonces mis hijos conocían más Nueva York ando fueron a Nueva York porque veían las películas, cuando fueron era más o menos lo que veían todos los días en el cine y la televisión o ahora en el celular.”

