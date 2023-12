La dificultad de hacer cine de género en Uruguay Por Carlos Acevedo

En las últimas décadas, el cine uruguayo ha mejorado notoriamente en cantidad y calidad. Filmes como la renombrada “Whisky” abrieron nuevas perspectivas a la producción audiovisual vernácula. En ese contexto, la creación, en 2008, de la Agencia Nacional de Cine del Uruguay contribuyó, en forma determinante, a generar una cinematografía de mayor enjundia.

De todos modos, si algo puede imputársele a la cinematografía vernácula es la repetición de códigos narrativos. Al respecto, existen pocos cineastas que apuesten al cine de género, y uno de ellos es Gabriel Díaz, cuyos dos primeros trabajos pueden revisitarse este mes en Cine Universitario.

Los críticos no se ponen de acuerdo en torno a si existe un estilo definido y un conjunto de improntas que identifican al cine nacional. Empero, conservan plena vigencia determinadas estéticas asumidas por más de una generación de cineastas, pero en particular por la camada surgida a fines de los años noventa y principios del siglo veintiuno, que hacen que la mayoría de los filmes producidos en nuestro país muestren una cierta identidad en común.

El cine de género en Uruguay, llámese policial, drama, comedia o ciencia ficción, es prácticamente inexistente, aunque surjan, cada tanto, más que nada dentro del circuito independiente, algunas realizaciones que escapan a la norma.

Uno de los ejemplos es “Reus, la vuelta al barrio”, secuela de la exitosa “Reus”, un trepidante policial con apuntes de crítica social. En un panorama cinematográfico de escasos presupuestos y dificultades de financiación, lo cual lleva a las inevitables coproducciones, es todo un desafío no ceñirse a los enfoques habituales.

Gabriel Díaz, cuyos dos primeros filmes reestrena Cine Universitario durante el mes de diciembre, es un gran ejemplo de esos realizadores que rehúyen a los cánones no dichos pero asumidos por la mayoría, arriesgándose a propuestas más personales y apuntadas a abordar tópicos poco o nada explorados en nuestra cinematografía.

Lector de comics y fanático de los filmes de superhéroes, en el año 2006 se atrevió a guionar, producir, dirigir y protagonizar “El noctámbulo”, el primer largometraje de dicha temática en Uruguay.

Admirador de las grandes superproducciones norteamericanas, como el Superman de Richard Donner y el Batman de Tim Burton, se inspiró, sin embargo, en un personaje de la compañía Marvel, el antihéroe conocido con Punisher, quien se dedica a ejecutar criminales luego de que su familia resultó asesinada en un enfrentamiento entre grupos mafiosos.

Película experimental que tuvo una magra recepción en nuestro país, “El noctámbulo” tiene, sin embargo, algunos aciertos formales, como la cuidada fotografía, lo cual revelaba ya la incipiente capacidad narrativa del futuro profesional, la valentía de crear un producto radicalmente diferente a lo habitual en nuestro medio y buenas actuaciones.

Pero lo más destacable fue el riesgo asumido, aunque, como el propio Díaz me reconoció en una entrevista, quizá fue un error asumir tantos roles en lugar de centrarse en la dirección y la producción o en el rol protagónico, pero bajo la égida de otro realizador.

Luego de formarse adecuadamente y escribir algunos guiones que aun no fueron trasladados a la gran pantalla, el inquieto creador manejó la posibilidad de otros proyectos, siempre enfocándose en su particular visión. Fue así como luego de descartar otras ideas, se arriesgó con un largometraje de ciencia ficción.

“La última fase”, que fue estrenada durante aquel turbulento año 2020, es una obra que intenta abordar el fenómeno OVNI desde un punto de vista más serio, procurando evitar los efectismos, aunque manejando la lógica cuota de ficción que el tema conlleva.

En un género tan transitado y desbordante de costosas superproducciones de industria, era todo un desafío lograr una narración sólida, sin abundancia de efectos especiales debido a lo acotado del presupuesto, y de superlativa sobriedad.

Casi quince años después de su primera película, en “La última fase” se nota a un Gabriel Díaz artísticamente más maduro, que logra un producto bien narrado, con un loable trabajo de cámaras y montaje.

Este es un trabajo cinematográfico de ponderable factura, que ha cosechado reconocimientos fuera de fronteras, merced a las plausibles interpretaciones del reparto actoral, algunos muy bien logrados efectos por computadora y un enfoque poco frecuente, que estimula al espectador a reflexionar en torno a un tópico que sigue siendo todo un enigma a la comprensión humana.

Actualmente, el cineasta compatriota se encuentra promocionando “Brujas, ellas cruzarán el umbral”, su tercer largometraje, que fue recientemente estrenado en el Festival Rojo Sangre de Buenos Aires. “El noctámbulo” fue exhibido en Cine Universitario el primer sábado de diciembre y “La última fase” se proyectará el sábado 16.

