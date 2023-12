La temporada de premios se activa por: Martín Imer

Como es bien sabido por los cinéfilos, el verano es una época fuerte para los estrenos, ya que podemos ver en salas de cine las películas que generan discusión y, sobre todo, “ruido de premios”; dicho de otra forma, las cintas que eventualmente estarán nominadas a prestigiosos premios como los Globos de Oro y los Oscars. VOCES tuvo la oportunidad de asistir a algunas conferencias de prensa de algunos films que muy pronto podrán disfrutarse en las pantallas locales e incluso preguntar sobre las mismas a sus principales protagonistas.

La sociedad de la nieve es, tal vez, uno de los estrenos más esperados del año. La película, que llega a nuestras salas el próximo jueves, es una nueva recreación de la recordada tragedia en los Andes a cargo del premiado director J.A. Bayona, quien hizo la recordada El orfanato. Ante nuestra pregunta al respecto de si creen que esta nueva versión va a lograr una nueva conversación cultural sobre el triste evento, el realizador comentó que aquí hay “una historia detrás de la historia, y al haber algo tan particular y específico, que es el entregarse al otro, al hacerlo hay un nuevo entendimiento de la trascendencia, de la idea de entender que todos somos iguales. Hoy en día, la sociedad nos enfrenta constantemente, y esta idea fue tan revolucionaria, inconscientemente, que es lo que hace relevante.” Enzo Vogrinic, protagonista uruguayo del film, comentó que “hay algo en la historia que es muy potente, que a cualquiera le despierta una curiosidad y despierta unos lugares en uno que no entendes bien qué, pero te convoca y eso es muy potente.” Pablo Vierci, consultor y escritor del libro original, agregó que “hay algo sobre la redención humana en esta película. Es una historia pequeña pero emblemática, porque nos dice que cuando el ego desaparece, lo que emerge es lo mejor de nosotros. Esa idea está puesta en la película de una forma muy clara, que aunque las puertas se cierren, vamos a tratar de abrirlas igual”.

Priscilla (estreno local 4 de enero) cambia la perspectiva del film Elvis, sobre la famosa estrella de rock, y coloca su mirada en su esposa y los complicados años que vivió junto al cantante. Es también el regreso a salas de la prestigiosa directora Sofia Coppola, que vuelve aquí a su mejor versión: una observadora sensible que muestra el profundo dolor que produce la primera gran decepción en la vida de una persona. Al preguntarle a la notable Cailee Spaeny sobre su preparación para el rol, la actriz comentó que el primer paso fue leer el libro original y el guion, para hundirse en eso, además de tomarse el tiempo para conocer a la verdadera Priscilla. Según sus palabras, “siempre quise hacerla sentir cómoda y que no se sintiera como en una entrevista, sino que fuera natural, pero ella habló de recuerdos muy específicos con él y fue muy especial, sobre todo estar enfrente a esta mujer que vivió esta vida y parecía que sus ojos se iluminaban al hablar de algunas cosas o se reía al pensar en chistes internos con él… eran como oro para mi preparación, especialmente por la forma en la que cuenta la película Sofia, en la forma de un recuerdo”. Coppola añadió, elogiando a la interprete, que lo más logrado es que su actuación también refleja una fuerza interna y que nunca la retrató como una víctima. Ante otra pregunta que comparaba esta cinta con Perdidos en Tokio y el lado B de la fama, la directora admitió que no había pensado en esa comparación, aunque tiene sentido, ya que siempre está interesada en mostrar “la fantasía y la realidad de lo que luce ideal, y al crecer alrededor del mundo del cine, tengo una visión más realista de lo que es eso. Hay una idea en nuestra cultura de que la fama y el bienestar económico te hacen feliz, pero en realidad eso viene con otro tipo de carga.”

Secretos de un escándalo (7 de marzo en cines) comienza con una actriz (Natalie Portman) visitando a una familia que fue protagonista de un escándalo nacional ya que empezó cuando la mujer (Julianne Moore) tenía 36 y el chico apenas 13. La protagonista llevará la historia al cine, y su presencia en el hogar despertará una tormenta en el matrimonio que los llevará a confrontar verdades profundamente enterradas. Una película con un tema intenso, lo que nos llevó a preguntarle a Moore sobre su larga carrera y si su acercamiento a la profesión ha cambiado a lo largo de los años y qué le atrajo del personaje. La oscarizada interprete respondió que su acercamiento es el mismo, pero “su interés se hizo más profundo. Durante años acepté la narrativa de que la actuación me iba a aburrir, y que querría hacer algo más, pero no lo hizo, ya que continuamente me desafía y lo encuentro disfrutable. Y mientras sigo con cosas, más me interesa explorar cosas que sean con más matices, reales y complicadas. Este personaje tiene una versión de que está actuando para el mundo y a su vez creó otra versión sobre lo que sea que haya pasado; la distancia entre ambas es muy grande y todos hacemos eso, nos sentimos más nosotros mismos mientras esas dos líneas estén cerca, y hay tanta tensión entre lo que es y lo que dice que es, y eso me resultó fascinante, porque conocemos tanta gente así. Y cuando alguien cometió una transgresión tan grande como ella, no podemos evitar sentirnos incómodos en la misma habitación y preguntarnos ‘¿Por qué me siento así? ¿Por qué no me siento a salvo? Y eso me interesaba llevar a la pantalla, porque son las cosas con las que nos encontramos”.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.