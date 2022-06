La madurez en crisis

Me preocupa la salud de la ministra de Azucena Arbeleche. Ahora que se acerca la rendición de cuentas, me la imagino como la versión criolla de Tupac Amarú que en lugar de estar tironeada de brazos y piernas por caballos, le tironean socios y adversarios. Que los sindicatos públicos exijan aumento no es muy novedoso. […]